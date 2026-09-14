Công chúa Leonor "đốn tim" fan với chiếc áo màu hồng giá 2,7 triệu đồng

Nữ hoàng tương lai của Tây Ban Nha đã xuất hiện tại Gran Premio de España trong một set đồ đúng chất casual chic với top hồng pastel không tay, cổ chữ V, có chi tiết "nido de abeja" (tổ ong) ở eo từ thương hiệu Coloma's của Madrid với giá 110 euro (tương đương khoảng 2,7 triệu đồng), kết hợp cùng quần palazzo trắng ống rộng chất liệu mềm mại giúp tôn dáng và che khuyết điểm hoàn hảo.

Leonor hoàn thiện look với túi trắng nhỏ quai ngắn, vòng cổ trái tim Tiffany & Co. từ bộ sưu tập Elsa Peretti - món đồ may mắn cô thường đeo trong các sự kiện quan trọng, cùng mái tóc xõa dài uốn nhẹ sóng tự nhiên không cầu kỳ. Một stylist tại Madrid nhận xét rằng Leonor đang chứng minh bạn không cần đồ đắt tiền để trông sang trọng mà chỉ cần biết cách phối đồ thông minh và phù hợp với hoàn cảnh.

Trong khi Leonor chọn tone hồng-trắng nữ tính thì em gái Sofía lại theo đuổi phong cách boho-chic bụi bặm hơn với sơ mi trắng boho cổ V tay dài từ thương hiệu Renatta & Go chỉ với giá 30 euro (tương đương khoảng 700.000 đồng), kết hợp cùng jeans trắng ống rộng cạp cao, thắt lưng nâu và boot cùng tone. Tổng thể của Sofía rất đời và đậm chất Gen Z, như một cô sinh viên bình thường đi xem đua với bạn bè chứ không phải là thành viên hoàng gia.

Đây không phải lần đầu Leonor gây bão với phong cách casual khi chỉ vài ngày trước đó cô đã diện một set đồ cực kỳ dễ copy trong ngày đầu tiên đi học tại Đại học Carlos III với sơ mi trắng Zara tay ngắn chất liệu lụa giá khoảng 25-30 euro (tương đương 600.000-700.000 đồng), kết hợp cùng jeans baggy xanh đậm ống rộng và sneaker trắng Nhật Bản có chi tiết đen phối với quần cạp cao xắn gấu. Cô hoàn thiện look với túi hobo bag thủ công từ thương hiệu Tây Ban Nha MAS1 giá 196 USD (tương đương khoảng 4,8 triệu đồng) và tóc búi cao gọn gàng tiện lợi. Một blogger thời trang tại Madrid chia sẻ rằng đây chính là công thức hoàn hảo sneaker trắng kết hợp jeans cạp cao và áo sơ mi basic sẽ giúp bạn luôn đẹp và tiện lợi trong mọi hoàn cảnh.

Phong cách của Leonor đang trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ Tây Ban Nha yêu thích bởi tính dễ copy khi không sử dụng đồ hiệu đắt tiền hay cầu kỳ mà ai cũng có thể mặc theo, đồng thời phù hợp với Gen Z vì vừa casual thoải mái vừa thanh lịch chỉn chu. Thông điệp tích cực mà công chúa 20 tuổi mang lại là làm hoàng gia không có nghĩa là phải sống trong khuôn khổ mà bạn vẫn có thể theo đuổi đam mê, học tập và sinh hoạt như một người bình thường.

Nếu bạn muốn thử phong cách của Leonor thì có thể áp dụng công thức đi học hoặc đi chơi với sneaker trắng kết hợp jeans baggy và áo sơ mi basic từ các thương hiệu phổ biến như Zara, H&M hay Uniqlo, còn đi sự kiện thì chọn top màu pastel kết hợp quần palazzo trắng, túi nhỏ và vòng cổ đơn giản. Những phụ kiện must-have không thể thiếu trong tủ đồ của bạn là vòng cổ trái tim có thể chọn Tiffany hoặc bản dupe, túi hobo da và sneaker trắng cơ bản.

Leonor không chỉ là nữ hoàng tương lai của Tây Ban Nha mà còn đang trở thành biểu tượng thời trang Gen Z của đất nước này, và sau sự kiện F1 vừa qua chắc chắn chúng ta sẽ còn thấy nhiều hơn nữa những set đồ đáng đồng tiền bát gạo từ công chúa 20 tuổi này trong tương lai.