Vợ chồng Harry-Meghan bị chế giễu

Vương tử Harry và Meghan Markle vừa trở lại Anh cùng hai con Archie và Lilibet chưa lâu thì đã xuất hiện trong một “phiên bản khác” trên truyền hình.

Trong tập mở màn mùa 2 của Saturday Night Live UK phát sóng ngày 12/9, chương trình dành phần mở đầu để chế giễu quyết định trở về Anh của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Không chỉ Harry - Meghan, Vua Charles và Vương hậu Camilla cũng trở thành nhân vật trong tiểu phẩm được đặt trong bối cảnh Balmoral. Trong màn kịch, Vua Charles và Vương hậu Camilla đang tận hưởng một cuối tuần yên tĩnh tại Balmoral thì Harry và Meghan bất ngờ xuất hiện. Harry bước vào và thông báo theo cách đầy kịch tính rằng mình đã “về nhà”, lập tức khiến ông bố trên sân khấu ngỡ ngàng.

Đây cũng là lúc SNL UK bắt đầu tung ra loạt câu đùa nhắm vào cuộc sống mới của hai người.

“60 triệu USD tiền Netflix tiêu được bao lâu?”

Một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều nhất là câu chuyện tiền bạc.

Trong tiểu phẩm, khi Harry và Meghan nói rằng họ đã trở lại Anh và cần sự giúp đỡ của Vua Charles, nhân vật nhà vua lập tức hỏi đùa liệu hai người có phải đã tiêu hết tiền từ hợp đồng Netflix hay không. Harry sau đó than thở rằng khoản tiền 60 triệu USD “thì tiêu được bao lâu”.

Đây là một trong những mảng châm biếm khá quen thuộc mà chương trình dành cho cặp đôi Sussex: Sau khi rời vai trò thành viên Hoàng gia làm việc, Harry và Meghan xây dựng sự nghiệp riêng tại Mỹ với hàng loạt dự án thương mại và truyền thông, trong đó có thỏa thuận với Netflix.

SNL UK không bỏ qua cơ hội biến chi tiết này thành một câu chuyện hài, thay vì nghiêm túc bàn về tình hình tài chính thực tế của gia đình Sussex. Vì vậy, câu thoại về 60 triệu USD nên được hiểu đúng là một phần của tiểu phẩm châm biếm, không phải thông tin cho thấy Harry - Meghan thực sự gặp vấn đề tiền bạc.

Meghan cũng bị “réo tên” vì chuyện nấu ăn

Không chỉ Harry, Meghan cũng trở thành mục tiêu của chương trình.

Trong một cảnh khác, nhân vật Meghan xuất hiện với món quà dành cho Vương hậu Camilla. Nhưng thay vì một món quà cầu kỳ, đó lại là một chiếc khay đá. Chi tiết này được SNL UK dùng để trêu Meghan về hình ảnh một người yêu thích nấu nướng và phong cách sống mà cô từng giới thiệu trong chương trình Netflix With Love, Meghan.

Đáng nói, cách chương trình xây dựng nhân vật Harry và Meghan lại khá trái ngược với hình ảnh lạnh lùng hay căng thẳng mà công chúng thường liên tưởng đến những câu chuyện xoay quanh gia đình Sussex. Cặp đôi trong tiểu phẩm được miêu tả là cực kỳ tình cảm với nhau, đến mức khiến nhân vật Vua Charles tỏ vẻ khó chịu.

Nói cách khác, SNL UK không chỉ châm biếm việc Harry - Meghan trở về Anh mà còn “gom” khá nhiều chi tiết quen thuộc trong đời sống của họ để tạo thành một phiên bản hài hước.

Vừa trở về Anh, Harry - Meghan đã trở thành đề tài hài

Thời điểm SNL UK lựa chọn để thực hiện tiểu phẩm cũng khá trùng hợp. Harry, Meghan cùng Archie và Lilibet đã trở lại Anh từ ngày 26/8, sau khi gia đình quyết định chuyển về đây trong một khoảng thời gian dài hơn. Hai con của họ cũng bắt đầu đi học tại Anh, trong khi gia đình vẫn duy trì nhà ở California và bất động sản nghỉ dưỡng tại Bồ Đào Nha.

Meghan mới đây còn chia sẻ đoạn video đầu tiên về cuộc sống của gia đình tại Anh. Trong đó có cảnh Harry đưa các con đi câu cá, Lilibet tập xe đạp và Archie cổ vũ em gái. Đoạn video chỉ dài khoảng 35 giây nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là lần hiếm hoi Meghan cho công chúng nhìn thấy những ngày đầu của gia đình sau khi trở lại Anh.

Và gần như ngay sau đó, SNL UK cũng đưa chính sự trở lại này vào một tiểu phẩm hài.

Điều đáng chú ý là Harry và Meghan không trở lại với tư cách thành viên Hoàng gia đang làm nhiệm vụ. Vua Charles vừa yêu cầu ban hành hướng dẫn tới các cơ quan chính phủ, quân đội và tổ chức liên quan để khẳng định không có thay đổi về địa vị của hai người: họ vẫn không phải thành viên Hoàng gia làm việc, không thực hiện nhiệm vụ đại diện cho Nhà vua và các hoạt động từ thiện của họ được tiến hành với tư cách cá nhân.

Chính sự “ở Anh nhưng không trở lại Hoàng gia” này cũng tạo ra một mảnh đất khá màu mỡ cho hài kịch. Trong tiểu phẩm, Vua Charles liên tục tỏ vẻ không hiểu vì sao Harry và Meghan lại xuất hiện ở Balmoral, trong khi Harry lại cư xử như thể mình vừa trở về nhà sau một chuyến đi xa.

Một điểm thú vị của SNL UK là chương trình không chỉ nhắm vào Harry và Meghan. Vua Charles và Vương hậu Camilla cũng được xây dựng thành những nhân vật hài hước. Hai người xuất hiện tại Balmoral, tận hưởng cuộc sống riêng trước khi Harry và Meghan bất ngờ bước vào.

Một số câu thoại còn châm biếm hình ảnh Hoàng gia và các nhân vật chính trị Anh, trong đó có Thủ tướng Andy Burnham. Phần này được nối vào câu chuyện về một chính trị gia muốn được nhìn nhận như một “người bình thường”, tạo thành một mạch hài rộng hơn thay vì chỉ xoay quanh gia đình Sussex. Đây cũng là đặc trưng của Saturday Night Live: Những nhân vật đang được công chúng chú ý thường trở thành chất liệu để chương trình đưa vào các tình huống phi lý, phóng đại hoặc cố tình “bẻ lái” so với đời thực.

Vì thế, việc Harry - Meghan xuất hiện trong tập mở màn mùa mới cũng không hẳn là một dấu hiệu cho thấy dư luận Anh đang quay lưng với họ. Đơn giản hơn, họ đang là một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất tại Anh thời điểm này, sau quyết định đưa gia đình trở lại. Và với một chương trình hài châm biếm, đó đã là lý do đủ để họ trở thành nhân vật.

Sau sáu năm sống tại Mỹ, Harry và Meghan trở lại Anh cùng hai con, bắt đầu một chương mới tương đối khác biệt: họ có mặt ở quê nhà của Harry nhưng không quay lại vai trò Hoàng gia, các con bắt đầu làm quen với trường học tại Anh, còn cuộc sống riêng của gia đình vẫn được giữ khá kín.

Chỉ có điều, dù họ có muốn một cuộc sống bình thường đến đâu, việc trở thành đề tài của một chương trình hài nổi tiếng có lẽ là thứ rất khó tránh khi bạn là Harry và Meghan.

*Theo People