Pippa Middleton, em gái của Vương phi Kate, cùng chồng là doanh nhân James Matthews vừa kết thúc một cuộc tranh chấp kéo dài với nhóm cư dân địa phương liên quan đến lối đi nằm trong khu điền trang của gia đình tại Berkshire, Anh.

Theo Town & Country, một thanh tra quy hoạch đã bác đề nghị công nhận một phần đường lái xe tại Barton Court là lối đi bộ công cộng. Quyết định này đồng nghĩa Pippa và James Matthews vẫn được kiểm soát riêng tuyến đường chạy qua khuôn viên nơi gia đình họ sinh sống.

Barton Court là một điền trang rộng khoảng 145 mẫu Anh tại Kintbury, Berkshire. Vợ chồng Pippa mua bất động sản này vào năm 2022 với giá khoảng 15,5 triệu bảng Anh. Khu nhà chính có 32 phòng và gia đình hiện sống tại đây cùng ba người con Arthur, Grace và Rose.

Không lâu sau khi chuyển đến, James Matthews cho lắp một cổng điện tại lối vào khu đất. Theo lời giải thích của anh tại cuộc điều trần, quyết định này xuất phát từ yêu cầu tăng cường an ninh cho gia đình, trong bối cảnh Pippa là em gái của một thành viên cấp cao Hoàng gia Anh. Anh cho rằng vị thế công chúng của gia đình khiến họ cần mức độ bảo vệ cao hơn so với một gia đình thông thường.

Chiếc cổng sau đó trở thành tâm điểm tranh chấp. West Berkshire Ramblers, một nhóm vận động cho quyền đi bộ đường dài tại địa phương, đã đề nghị chính thức công nhận một phần tuyến đường này là lối đi công cộng. Nhóm cho rằng con đường đã được người dân sử dụng trong thời gian dài và đóng vai trò kết nối với một tuyến đường đi bộ khác trong khu vực.

Theo quy định được đưa ra trong hồ sơ vụ việc, một tuyến đường có thể được công nhận là quyền đi lại công cộng nếu có bằng chứng cho thấy người dân đã sử dụng công khai, liên tục trong khoảng thời gian 20 năm mà không bị ngăn cản, không bí mật và không được sử dụng theo sự cho phép của chủ đất.

Tuy nhiên, trong quá trình xem xét, thanh tra quy hoạch Kenneth Taylor kết luận bằng chứng về việc người dân sử dụng tuyến đường này không đủ mạnh để xác lập quyền đi bộ công cộng. Một trong những yếu tố được xem xét là mức độ sử dụng thực tế của con đường trong khoảng thời gian 20 năm trước khi cổng điện được lắp đặt vào năm 2022.

James Matthews từng nói tại cuộc điều trần rằng trong khoảng ba năm rưỡi kể từ khi gia đình chuyển đến, anh chỉ bắt gặp một số rất ít người đi bộ trên lối đường này, vào khoảng hai hoặc ba lần. Mỗi lần như vậy, anh cho biết mình đã nói với những người này rằng đây không phải đường dành cho công chúng và họ đều thừa nhận điều đó.

Lập luận của phía Pippa và James cũng nhận được sự ủng hộ từ Lady Victoria Conran, chủ nhân trước đây của Barton Court. Bà cho biết trong khoảng ba thập kỷ sống tại khu bất động sản này, mình chỉ từng nhìn thấy một người sử dụng lối đi theo cách mà bà cho là không phù hợp.

Cuối cùng, thanh tra Kenneth Taylor không xác nhận tuyến đường là lối đi công cộng. Điều này giúp vợ chồng Pippa tiếp tục kiểm soát khu vực đường lái xe bên trong điền trang và giữ nguyên các biện pháp an ninh mà họ đã triển khai.

Dù vậy, vụ việc không hoàn toàn chỉ có một phía. Một số cư dân địa phương và đại diện nhóm đi bộ cho rằng con đường từng có giá trị đối với cộng đồng, bởi nó giúp người dân di chuyển giữa các khu vực trong làng mà không phải đi dọc một tuyến đường đông xe hơn. Sau phán quyết, một thành viên hội đồng địa phương bày tỏ thất vọng về kết quả.

Trong khi đó, người phát ngôn của gia đình Pippa và James cho biết họ biết ơn vì vụ việc đã được xem xét kỹ lưỡng dựa trên các dữ kiện và thời gian mà tất cả các bên đã dành cho quá trình điều trần.

Cuộc tranh chấp vì thế khép lại bằng một quyết định pháp lý khá cụ thể: Tuyến đường sẽ không được ghi nhận là lối đi công cộng. Với gia đình Pippa Middleton, điều này đồng nghĩa khu vực xung quanh ngôi nhà của họ tiếp tục nằm trong phạm vi kiểm soát riêng, sau nhiều tháng tranh luận giữa quyền sử dụng của cộng đồng và quyền quản lý tài sản của chủ sở hữu.