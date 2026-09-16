Công chúa Amalia ngày càng xuất hiện nổi bật bên cha mẹ trong những nghi lễ quan trọng của Hoàng gia Hà Lan

Ngày 15/9, Công chúa Amalia, con gái cả của Vua Willem-Alexander và Vương hậu Máxima, xuất hiện cùng cha mẹ tại Prinsjesdag 2026, sự kiện đánh dấu thời điểm bắt đầu năm nghị viện mới của Hà Lan. Đây là một trong những nghi lễ thường niên quan trọng nhất của đất nước, khi nhà vua đọc Thông điệp Hoàng gia trước phiên họp chung của Thượng viện và Hạ viện.

Amalia tham gia đoàn Hoàng gia rời Paleis Noordeinde để tới Koninklijke Schouwburg ở The Hague, nơi Vua Willem-Alexander đọc Troonrede. Cùng có mặt trong đoàn còn có Vương hậu Máxima, Công chúa Alexia, Công chúa Ariane, Hoàng tử Constantijn và Công chúa Laurentien. Sau nghi lễ, các thành viên Hoàng gia trở về Paleis Noordeinde và xuất hiện trên ban công trước công chúng.

Sự hiện diện của Amalia tại Prinsjesdag không phải điều mới. Tuy nhiên, những lần cô xuất hiện bên cha mẹ trong các nghi lễ quan trọng ngày càng cho thấy hình ảnh của người thừa kế ngai vàng được giới thiệu một cách tự nhiên hơn trước công chúng. Amalia hiện là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Hà Lan, với tư cách là con cả của Vua Willem-Alexander.

Điều đáng chú ý là vai trò công chúng của Amalia đang được mở rộng song song với việc cô tiếp tục học tập. Theo thông tin chính thức từ Hoàng gia Hà Lan, cô hiện tập trung vào việc học tại Đại học Amsterdam. Từ năm 2025, Amalia học thêm chương trình cử nhân Luật Hà Lan và tham gia Defensity College với tư cách sinh viên làm việc. Hoàng gia cho biết nếu lịch học cho phép, cô sẽ tham gia Prinsjesdag, Koningsdag cùng một số hoạt động và buổi tiếp đón khác, qua đó chuẩn bị dần cho vai trò trong tương lai.

Chỉ vài ngày trước Prinsjesdag năm nay, Amalia cũng bắt đầu công việc mới với Hải quân Hoàng gia Hà Lan trong khuôn khổ chương trình Defensity College. Trước đó, vào tháng 8, cô đã hoàn thành một khóa huấn luyện quân sự chuyên sâu ngoài thực địa. Những hoạt động này nằm trong quá trình học tập và phát triển cá nhân của Công chúa, đồng thời giúp cô có thêm trải nghiệm về hoạt động của các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang.





Tại Prinsjesdag, Amalia không phải người đọc diễn văn hay giữ vai trò chính trong nghi lễ. Nhiệm vụ đó thuộc về Vua Willem-Alexander, người trình bày những định hướng và kế hoạch quan trọng của chính phủ cho năm tới trong Troonrede. Nhưng sự có mặt của người thừa kế ngai vàng bên cạnh cha mẹ vẫn là một phần đáng chú ý trong hình ảnh Hoàng gia Hà Lan tại sự kiện này.





Nếu nhìn vào những năm gần đây, Amalia đang dần xuất hiện trong nhiều hoạt động chính thức hơn, nhưng quá trình này diễn ra khá chậm và gắn với lịch học của cô. Hoàng gia Hà Lan cũng nhấn mạnh rằng trước mắt Amalia vẫn ưu tiên việc học, trong khi những hoạt động công chúng được lựa chọn phù hợp với chương trình của cô.

Vì thế, hình ảnh Amalia đứng bên Vua Willem-Alexander và Vương hậu Máxima tại Prinsjesdag 2026 không chỉ là một khoảnh khắc của nghi lễ Hoàng gia. Nó còn cho thấy cách thế hệ kế tiếp từng bước làm quen với những sự kiện có vị trí đặc biệt trong đời sống quốc gia Hà Lan, trong khi vẫn duy trì cuộc sống học tập và những trải nghiệm riêng trước khi đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong tương lai.