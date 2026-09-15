Công nương Diana từng khiến Nữ hoàng Elizabeth nổi giận vì tiết lộ chuyện riêng

Gần 30 năm sau ngày Công nương Diana qua đời, những câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân của bà với Vua Charles và mối quan hệ với gia đình Hoàng gia Anh vẫn thường xuyên được nhắc lại. Một trong những chi tiết ít được chú ý liên quan đến những tháng cuối trước khi cuộc ly hôn của Charles và Diana hoàn tất, khi một cuộc trò chuyện riêng giữa ba người được cho là đã khiến Nữ hoàng Elizabeth II tức giận.

Theo chuyên gia Hoàng gia kiêm tác giả Ingrid Seward, sự việc xảy ra vào ngày 28/2/1996, vài tháng trước khi Charles và Diana chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Khi ấy, ba người đã có một cuộc trao đổi được cho là nhằm bàn bạc về tình trạng cuộc hôn nhân và những vấn đề liên quan đến tương lai của Diana trong gia đình Hoàng gia.

Điều đáng nói là cuộc trò chuyện vốn được xem là chuyện riêng tư. Thế nhưng ngay sau đó, Diana lại đưa ra một tuyên bố công khai, trong đó đề cập đến những nội dung vừa được trao đổi.

Diana nói gì khiến Nữ hoàng nổi giận?

Theo lời kể của Ingrid Seward, sau cuộc trao đổi, Diana thông báo rằng bà đã đồng ý ly hôn và sẽ tiếp tục tham gia vào tất cả những quyết định liên quan đến hai con trai William và Harry. Một chi tiết khác nhanh chóng thu hút sự chú ý là việc Diana cho biết bà sẽ từ bỏ tước hiệu HRH - Her Royal Highness, tức “Điện hạ”, và theo cách diễn đạt trong tuyên bố của bà, quyết định này được đưa ra dưới áp lực.

Chính điểm này được cho là đã khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Ingrid Seward cho rằng Nữ hoàng Elizabeth “rất tức giận” vì Diana công khai những gì đã được trao đổi trong một cuộc trò chuyện riêng. Sau đó, Nữ hoàng quyết định để Cung điện đưa ra tuyên bố đáp lại. Đây là một động thái khá đáng chú ý, bởi Hoàng gia Anh vốn nổi tiếng với nguyên tắc xử lý những vấn đề nhạy cảm bằng sự kín kẽ và hạn chế tối đa việc tranh luận công khai. Lần này, Cung điện lại nhanh chóng phản hồi.

Theo Marie Claire dẫn lại lời Ingrid Seward, Thư ký báo chí của Nữ hoàng khi đó là Charles Anson đã đưa ra tuyên bố nhằm làm rõ vấn đề. Thông điệp từ Cung điện khẳng định việc từ bỏ tước hiệu là quyết định của chính Diana, đồng thời bác bỏ hoàn toàn thông tin cho rằng Nữ hoàng Elizabeth hoặc Vua Charles đã yêu cầu bà làm điều đó.

Đây là điểm khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý. Một bên là Diana, người cho rằng mình đang phải từ bỏ một phần địa vị Hoàng gia dưới áp lực; bên kia là Cung điện, nơi lập tức khẳng định đây hoàn toàn là lựa chọn của chính bà.

Và hai cách diễn giải ấy đã không gặp nhau. Theo Seward, dù Nữ hoàng đã đưa ra phản hồi công khai, Diana vẫn tiếp tục khẳng định rằng bà chịu áp lực trong việc từ bỏ tước hiệu. Nói cách khác, cuộc tranh luận không kết thúc sau tuyên bố của Cung điện. Nó chỉ khiến sự khác biệt trong cách nhìn của Diana và gia đình Hoàng gia trở nên rõ ràng hơn.

Vì sao chuyện tước hiệu lại quan trọng đến vậy?

Để hiểu vì sao một chi tiết tưởng như chỉ liên quan đến cách xưng hô lại trở thành vấn đề lớn, cần đặt nó vào bối cảnh của Diana sau khi cuộc hôn nhân với Charles tan vỡ. Diana không còn là vợ của người thừa kế ngai vàng sau khi ly hôn, nhưng bà vẫn là mẹ của hai hoàng tử William và Harry. Vì vậy, vị trí của Diana trong gia đình Hoàng gia không đơn giản chỉ là câu chuyện về một cuộc hôn nhân đã kết thúc.

Tước hiệu HRH cũng mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Việc một thành viên Hoàng gia sở hữu hay từ bỏ tước hiệu này liên quan trực tiếp đến vị trí của họ trong hệ thống Hoàng gia. Sau khi ly hôn, Diana vẫn giữ tước hiệu Diana, Princess of Wales, nhưng không còn được gọi là “Her Royal Highness”. Đây là một thay đổi mà công chúng thời điểm đó đặc biệt chú ý.

Và chính vì thế, việc Diana nói rằng bà bị gây áp lực trong chuyện từ bỏ HRH, trong khi Cung điện khẳng định đó là lựa chọn của riêng bà, trở thành một vấn đề không dễ giải quyết bằng một câu trả lời đơn giản.

Câu chuyện này cũng phù hợp với những nhận định trước đó của các tác giả Hoàng gia về mối quan hệ giữa Nữ hoàng Elizabeth và con dâu. Theo tác giả Hoàng gia Ian Lloyd, Nữ hoàng và Diana không phải lúc nào cũng dễ tìm được tiếng nói chung. Trong cuốn The Queen: 70 Chapters in the Life of Queen Elizabeth II, ông cho rằng Elizabeth gặp khó khăn trong việc hiểu tính cách của Diana và hai người không có quá nhiều điểm chung.

Điều này không có nghĩa Nữ hoàng luôn đối đầu với Diana. Thực tế, các thành viên khác trong gia đình Hoàng gia, đặc biệt là Hoàng thân Philip, từng được cho là đã cố gắng giúp Diana thích nghi với cuộc sống Hoàng gia. Ian Lloyd từng viết rằng Philip chủ động hỗ trợ Diana trong những thời điểm bà cảm thấy thiếu tự tin khi bước vào các cuộc tụ họp của gia đình.

Nhưng Diana là một người có cá tính và cách sống rất khác với hình mẫu truyền thống của Hoàng gia. Khi cuộc hôn nhân với Charles ngày càng rạn nứt, sự khác biệt ấy càng trở nên rõ rệt. Vì vậy, cuộc trò chuyện ngày 28/2/1996 có thể xem là một trong những khoảnh khắc cho thấy rõ sự khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung giữa Diana và Cung điện vào giai đoạn nhạy cảm nhất.

Một câu chuyện cho thấy Hoàng gia từng xử lý chuyện riêng như thế nào

Điều thú vị nhất trong câu chuyện này có lẽ không nằm ở việc ai “đúng” hay “sai”.

Những gì chúng ta biết ngày nay chủ yếu đến từ hồi ký, sách của các tác giả Hoàng gia và những lời kể được công bố nhiều năm sau sự kiện. Bản thân Ingrid Seward cũng thuật lại câu chuyện dựa trên các nguồn tư liệu và lời kể trong giới Hoàng gia, vì vậy không nên xem đây là một bản ghi đầy đủ về cuộc trò chuyện riêng giữa ba người.

Nhưng câu chuyện vẫn cho thấy một điều rất rõ: Trong gia đình Hoàng gia, đôi khi một câu nói về tước hiệu cũng có thể trở thành vấn đề lớn nếu nó chạm tới ranh giới giữa chuyện riêng và thông tin công khai. Diana muốn công chúng biết cách bà nhìn nhận cuộc chia tay. Cung điện lại muốn kiểm soát chính xác thông tin được đưa ra.

Hai cách tiếp cận ấy va vào nhau.

Và chỉ một thời gian sau, cuộc hôn nhân của Charles và Diana chính thức khép lại. Diana tiếp tục một cuộc sống độc lập hơn, trong khi mối quan hệ của bà với gia đình Hoàng gia vẫn là một trong những câu chuyện được công chúng quan tâm nhất cho tới khi bà qua đời trong vụ tai nạn xe hơi ở Paris ngày 31/8/1997.

Gần ba thập kỷ sau, những câu chuyện hậu trường như cuộc trao đổi năm 1996 vẫn được nhắc lại. Không phải vì nó có thể thay đổi những gì đã xảy ra, mà bởi nó cho thấy đằng sau những hình ảnh tưởng như rất khuôn phép của Hoàng gia Anh từng tồn tại những bất đồng rất đời thường: Khác biệt về cách hiểu, cách giao tiếp và cả cách mỗi người muốn câu chuyện của mình được công chúng nhìn nhận.

*Theo Marie Claire