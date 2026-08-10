Công chúa Leonor ghi điểm với váy hơn 2 triệu đồng khi cùng Vương hậu Letizia tham gia hoạt động ý nghĩa tại Mallorca

Ngày 6/8, Vương hậu Letizia cùng hai con gái là Công chúa Leonor, người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha, và Công chúa Sofía đã đến thăm Casa Esment tại Palma de Mallorca. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Hoàng gia Tây Ban Nha trong thời gian nghỉ hè trên đảo Mallorca, nhằm tìm hiểu và ủng hộ các dự án cộng đồng dành cho người khuyết tật trí tuệ.

Trong chuyến thăm, ba mẹ con đã trực tiếp tham quan các khu vực làm việc của Esment Foundation, tổ chức được thành lập từ năm 1962 với mục tiêu bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ người khuyết tật trí tuệ cùng gia đình họ. Vương hậu Letizia và hai công chúa đã dành thời gian trò chuyện với các nhân viên, tìm hiểu quy trình làm việc tại xưởng in cũng như lắng nghe những câu chuyện phía sau hành trình hòa nhập của các thành viên tại đây.

Bên cạnh ý nghĩa của chuyến thăm, phong cách thời trang của Công chúa Leonor cũng nhận được nhiều lời khen. Thay vì lựa chọn trang phục cầu kỳ, cô xuất hiện trong mẫu váy dài Ruth của thương hiệu Polín et Moi, có giá 72,95 euro (khoảng 2,2 triệu đồng).

Thiết kế gây ấn tượng với tông màu kem nhẹ nhàng, họa tiết hoa nhí phủ toàn thân cùng phom dáng dài bay bổng. Phần tay áo ngắn, eo được nhấn nhẹ và chân váy xòe vừa phải mang đến vẻ nữ tính nhưng vẫn rất trẻ trung. Đây cũng là kiểu váy được nhiều cô gái yêu thích trong mùa hè nhờ dễ mặc, phù hợp từ những buổi dạo phố đến các sự kiện ngoài trời.

Để hoàn thiện tổng thể, Leonor kết hợp đôi sandal đế xuồng màu be Java34 của Macarena Shoes, một thiết kế cô từng mang trong nhiều lần xuất hiện trước đây. Mẫu giày có chiều cao vừa phải, giúp tôn dáng nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái khi phải di chuyển nhiều trong suốt chuyến thăm.

Về phụ kiện, Công chúa Tây Ban Nha chỉ lựa chọn một chiếc nhẫn mạ vàng Gravity của thương hiệu PDPAOLA, trị giá khoảng 129 USD. Đây cũng là món trang sức quen thuộc trong tủ đồ của Leonor và thường xuyên được cô sử dụng trong các hoạt động chính thức.

Những năm gần đây, Leonor ngày càng định hình phong cách thời trang riêng với các thiết kế có mức giá dễ tiếp cận, ưu tiên sự thanh lịch và tính ứng dụng thay vì chạy theo những món đồ xa xỉ. Không ít lần, công chúng bắt gặp cô diện lại trang phục hoặc phụ kiện đã từng sử dụng trước đó, phản ánh xu hướng xây dựng tủ đồ bền vững đang được nhiều thành viên hoàng gia châu Âu theo đuổi.

Dù là người sẽ kế vị ngai vàng trong tương lai, Leonor vẫn duy trì hình ảnh gần gũi thông qua cách lựa chọn trang phục. Những bộ váy đơn giản, gam màu trung tính cùng phụ kiện tối giản giúp cô giữ được vẻ trẻ trung đúng với lứa tuổi nhưng vẫn đảm bảo sự chỉn chu trong các sự kiện chính thức.

Mỗi lần xuất hiện cùng Vương hậu Letizia, Leonor đều cho thấy sự trưởng thành rõ rệt cả về thần thái lẫn gu thời trang. Từ một công chúa tuổi teen, cô đang dần xây dựng hình ảnh của một người kế vị điềm tĩnh, thanh lịch và có phong cách riêng, đồng thời tiếp nối hình ảnh thời trang tinh tế vốn đã trở thành dấu ấn của mẹ mình trong nhiều năm qua.