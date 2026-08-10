Meghan Markle gây chú ý với diện mạo thanh lịch tại Canada: Chiếc váy hơn 46 triệu đồng đẹp nhưng đôi khuyên tai của Công nương Diana mới là tâm điểm

Sau một thời gian ít xuất hiện tại các sự kiện lớn, Vương tử Harry và Meghan Markle vừa có màn sánh đôi đáng chú ý tại lễ kỷ niệm 40 năm của Quỹ David Foster (David Foster Foundation), diễn ra ở thành phố Victoria, bang British Columbia, Canada vào tối 7/8. Đây là sự kiện gây quỹ thường niên nhằm hỗ trợ các gia đình có con em cần điều trị y tế dài ngày, đồng thời cũng là dịp đánh dấu cột mốc bốn thập kỷ hoạt động của quỹ.

Vợ chồng Sussex tham dự với tư cách khách mời để ủng hộ người bạn thân lâu năm là nhà sản xuất âm nhạc David Foster và ca sĩ Katharine McPhee. Tuy nhiên, bên cạnh ý nghĩa của sự kiện, lựa chọn thời trang của Meghan cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều diễn đàn thời trang quốc tế.

Chiếc váy đen tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật

Lần xuất hiện này, Meghan Markle lựa chọn mẫu váy Fabrizio One-Shoulder Cape Gown của thương hiệu thời trang Canada Greta Constantine. Thiết kế có giá khoảng 1.795 USD (tương đương gần 47 triệu đồng).

Chiếc váy mang tông đen cổ điển với phom dáng ôm vừa phải, điểm nhấn nằm ở phần vai lệch kết hợp chi tiết cape mềm mại phủ dọc cánh tay. Thiết kế không sử dụng nhiều chi tiết trang trí nhưng vẫn tạo hiệu ứng sang trọng nhờ đường cắt may sắc nét và chất liệu có độ rủ tự nhiên.

Đây là kiểu trang phục khá quen thuộc với Meghan trong vài năm trở lại đây. Meghan ngày càng ưu tiên những thiết kế tối giản, ít họa tiết, tập trung vào phom dáng và chất lượng vải thay vì các chi tiết cầu kỳ. Cách lựa chọn này giúp cô giữ được hình ảnh thanh lịch, hiện đại và phù hợp với những sự kiện mang tính trang trọng.

Giới chuyên môn nhận xét đây là một trong những thiết kế tôn dáng khá tốt của Meghan trong thời gian gần đây. Phần vai bất đối xứng giúp tạo điểm nhấn vừa đủ, trong khi chi tiết cape mang đến cảm giác mềm mại mà không khiến tổng thể trở nên nặng nề.

Đôi khuyên tai của Công nương Diana mới là điểm nhấn đắt giá

Nếu chiếc váy tạo nên vẻ ngoài thanh lịch thì món phụ kiện khiến nhiều người chú ý nhất lại là đôi khuyên tai kim cương và sapphire từng thuộc sở hữu của Công nương Diana.

Meghan lựa chọn mẫu Butterfly Pavé Diamond Stud Earrings, một trong những món trang sức gắn liền với hình ảnh của mẹ chồng quá cố. Đây không phải lần đầu cô sử dụng đôi khuyên tai này, nhưng mỗi lần xuất hiện, món trang sức đều thu hút sự quan tâm bởi ý nghĩa đặc biệt phía sau.

Đôi khuyên tai có thiết kế hình cánh bướm, đính kim cương pavé kết hợp đá sapphire xanh ở phần trung tâm. Kiểu dáng nhỏ gọn nhưng tinh xảo giúp dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau mà không làm lu mờ tổng thể trang phục.

Việc Meghan tiếp tục lựa chọn những món trang sức từng thuộc về Công nương Diana cũng được xem là cách cô tưởng nhớ người mẹ chồng mà mình chưa từng có cơ hội gặp mặt. Trước đây, Meghan nhiều lần xuất hiện với nhẫn aquamarine, đồng hồ Tank hay một số món trang sức khác từng gắn với Diana trong nhiều dịp quan trọng.

Phụ kiện tiết chế để làm nổi bật tổng thể

Bên cạnh đôi khuyên tai, Meghan tiếp tục đeo chiếc vòng tay Cartier Love bằng vàng vàng – món phụ kiện gần như đã trở thành "chữ ký" trong phong cách thường ngày của cô.

Thay vì phối nhiều trang sức nổi bật cùng lúc, Meghan chỉ giữ lại một vài điểm nhấn vừa đủ. Đây cũng là công thức cô theo đuổi trong nhiều năm qua: trang phục tối giản, bảng màu trung tính và số lượng phụ kiện được tiết chế tối đa.

Kiểu tóc buông nhẹ với những lọn sóng tự nhiên cùng lớp trang điểm trong trẻo càng giúp tổng thể trở nên hài hòa. Lớp nền mỏng, đôi mắt được nhấn nhẹ và son môi tông nude tiếp tục là lựa chọn quen thuộc của Meghan, tạo cảm giác sang trọng nhưng không quá cầu kỳ.

Kể từ khi rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh, phong cách thời trang của Meghan Markle có nhiều thay đổi rõ rệt.

Nếu trước đây cô thường xuất hiện với những bộ váy bút chì, áo khoác dáng dài và các thiết kế mang tính quy chuẩn của hoàng gia, thì hiện tại Meghan ưu tiên sự tối giản và tính ứng dụng nhiều hơn. Các gam màu trung tính như đen, trắng, kem, be hay nâu liên tục xuất hiện trong tủ đồ của cô.

Meghan cũng hạn chế chạy theo xu hướng thời trang theo mùa mà tập trung vào những thiết kế có thể mặc nhiều lần. Không ít món đồ từng được cô diện trong các sự kiện lớn lại tiếp tục xuất hiện ở những dịp sau đó, phản ánh cách xây dựng tủ đồ theo hướng bền vững.

Điểm thú vị là dù lựa chọn phong cách khá tối giản, Meghan vẫn luôn biết cách tạo dấu ấn bằng một chi tiết nhỏ. Có khi đó là chiếc nhẫn mang giá trị kỷ niệm, có khi là đồng hồ từng thuộc về Công nương Diana, và lần này là đôi khuyên tai sapphire gợi nhắc đến một trong những biểu tượng thời trang được yêu mến nhất của Hoàng gia Anh.

Sự xuất hiện của Vương tử Harry và Meghan Markle tại sự kiện lần này vì thế không chỉ thu hút sự chú ý nhờ ý nghĩa từ thiện, mà còn tiếp tục cho thấy cách Meghan xây dựng hình ảnh thời trang của mình: không cần quá nhiều chi tiết nổi bật nhưng vẫn đủ để tạo điểm nhấn, đặc biệt khi mỗi món phụ kiện đều mang theo một câu chuyện riêng.