Clip MC Quyền Linh đăng đúng sinh nhật con gái út bất ngờ gây "bão" mạng: Gần 300.000 lượt thích chỉ vì một điều rất giản dị

Mới đây, MC Quyền Linh chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn video dài ghi lại hành trình trưởng thành của hai cô con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ. Video được đăng đúng dịp Hạt Dẻ bước sang tuổi 18, cột mốc đánh dấu con gái út chính thức trưởng thành.

Đi kèm đoạn clip, nam MC chỉ viết ngắn gọn: "Gửi Lọ Lem và Hạt Dẻ, '2 bình rượu mơ' của ba".

Nguồn: Quyền Linh

Dòng trạng thái ngắn nhưng đủ khiến nhiều người dừng lại xem hết đoạn video. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, clip đã nhận về gần 300.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Xuyên suốt video là những thước phim ghi lại hành trình lớn lên của Lọ Lem và Hạt Dẻ, từ khi còn là những cô bé được bố mẹ bế trên tay, những lần cùng nhau đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoài trời, đến khi cả hai trở thành những thiếu nữ xinh đẹp, tự tin và ngày càng trưởng thành.

Không có những món quà xa xỉ hay bữa tiệc phô trương, điều khiến nhiều người xúc động là sự hiện diện của Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo trong gần như mọi dấu mốc quan trọng của hai con. Từ những ngày đầu đi học, các chuyến đi gia đình, sinh nhật cho đến những khoảnh khắc đời thường, cả nhà luôn đồng hành cùng nhau.

Dưới phần bình luận, Quyền Linh cũng gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Trương Phi Hùng vì đã sáng tác ca khúc "Bình rượu mơ của ba" dành tặng gia đình anh nhân dịp sinh nhật tuổi 18 của Hạt Dẻ.

"Cảm ơn nhạc sĩ Trương Phi Hùng sáng tác 'Bình rượu mơ của ba' tặng gia đình Linh nhân dịp sinh nhật 18 tuổi của Hạt Dẻ", nam MC chia sẻ.

Chính ca khúc này cũng góp phần tạo nên cảm xúc cho đoạn video. Giai điệu nhẹ nhàng cùng những hình ảnh nối tiếp nhau khiến không ít người xem bồi hồi khi chứng kiến hai cô con gái của Quyền Linh lớn lên từng ngày.

Nguồn: Quyền Linh

Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã theo dõi gia đình nam MC từ khi Lọ Lem và Hạt Dẻ còn nhỏ. Vì vậy, khi xem lại những hình ảnh cũ xen lẫn hiện tại, nhiều người không khỏi có cảm giác như được chứng kiến hành trình trưởng thành của chính người thân trong gia đình mình.

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bày tỏ sự yêu mến dành cho gia đình Quyền Linh. Không ít người cho rằng điều khiến đoạn clip được lan truyền mạnh không phải vì hai cô con gái sở hữu ngoại hình nổi bật, mà bởi cách vợ chồng nam MC nuôi dạy con suốt nhiều năm qua.

Từ trước đến nay, Quyền Linh nhiều lần chia sẻ quan điểm muốn các con có tuổi thơ bình thường nhất có thể. Dù điều kiện kinh tế khá giả, anh vẫn dạy Lọ Lem và Hạt Dẻ biết trân trọng giá trị của lao động, sống giản dị và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Hình ảnh cả gia đình cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện hay những chuyến đi đời thường cũng vì thế trở nên quen thuộc với khán giả.

Nguồn: Mai Thảo Ngọc

Ở tuổi 18, Hạt Dẻ ngày càng ra dáng thiếu nữ với vẻ ngoài cá tính xinh đẹp, trong khi chị gái Lọ Lem cũng nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc nổi bật và cách ứng xử chừng mực. Hai chị em thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ trong các sự kiện nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, tự nhiên thay vì tạo cảm giác hào nhoáng.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà đoạn video của Quyền Linh nhận được sự đồng cảm lớn. Thứ chạm đến người xem không phải những khung hình được đầu tư công phu, mà là cách một người cha lưu giữ ký ức của các con qua từng giai đoạn trưởng thành. Từ hai cô bé ngày nào đến những thiếu nữ tuổi đôi mươi, điều không thay đổi là bố mẹ vẫn luôn ở phía sau, dõi theo và đồng hành trong từng cột mốc của cuộc đời.

Giữa mạng xã hội ngập tràn những nội dung gây sốc hay chiêu trò thu hút sự chú ý, một đoạn video chỉ ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường của gia đình Quyền Linh vẫn có thể chạm đến gần 300.000 lượt thích. Có lẽ bởi sau tất cả, điều khiến nhiều người ở lại xem đến cuối vẫn là tình cảm giản dị nhưng bền bỉ của một người cha dành cho hai cô con gái mà anh luôn trìu mến gọi là "2 bình rượu mơ của ba".