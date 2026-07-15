Xuất hiện cùng Thân vương William, Vương phi Kate và Công chúa Charlotte trong trận chung kết đơn nam Wimbledon ngày 12/7, Hoàng tử George tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.

Cậu bé 12 tuổi diện bộ vest xanh navy, sơ mi trắng và cà vạt đồng điệu với cha. Tuy nhiên, trong suốt thời gian theo dõi trận đấu giữa Jannik Sinner và Alexander Zverev, George nhiều lần được bắt gặp uống nước liên tục và sử dụng quạt cầm tay để giảm bớt cái nóng.

Nhiệt độ hôm đó tại London lên tới khoảng 30°C, khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao một cậu bé vẫn phải mặc vest chỉnh tề giữa thời tiết như vậy?

Không phải lựa chọn thời trang, mà là quy định của khu vực Royal Box

Câu trả lời nằm ở vị trí mà gia đình xứ Wales ngồi theo dõi trận đấu.

George cùng cha mẹ và em gái ngồi tại Royal Box - khu vực khán đài danh dự nổi tiếng của sân Trung tâm Wimbledon. Đây là khu vực chỉ có 74 chỗ ngồi, dành riêng cho Hoàng gia Anh, khách mời đặc biệt, các nhà vô địch quần vợt và những nhân vật có đóng góp nổi bật cho môn thể thao này.

Lời mời vào Royal Box được gửi trực tiếp từ Chủ tịch All England Lawn Tennis and Croquet Club, vì vậy việc xuất hiện tại đây cũng đồng nghĩa với việc khách mời phải tuân thủ quy định về trang phục.

Theo hướng dẫn chính thức của Wimbledon, nam giới được yêu cầu mặc vest hoặc blazer kết hợp cà vạt, trong khi nữ giới nên lựa chọn trang phục lịch sự và hạn chế đội mũ rộng vành vì có thể che khuất tầm nhìn của người ngồi phía sau.

Chính vì vậy, dù thời tiết khá nóng, Hoàng tử George vẫn xuất hiện với bộ vest hoàn chỉnh thay vì những trang phục mùa hè thoải mái hơn.

Wimbledon cũng linh hoạt khi thời tiết quá khắc nghiệt

Dù có quy định khá nghiêm ngặt, Wimbledon vẫn sẵn sàng điều chỉnh trong những ngày nắng nóng cực đoan. Trong trận chung kết năm nay, khán giả dễ dàng bắt gặp nhiều khách mời tại Royal Box đội mũ và sử dụng quạt để chống nóng.

Hoàng tử George và Công chúa Charlotte đều đội chiếc mũ có dải ruy băng xanh lá - tím, món phụ kiện được Wimbledon chuẩn bị riêng cho khách mời. Trong khi đó, Vương phi Kate cũng mang theo chiếc mũ chống nắng của riêng mình để sử dụng trong thời gian theo dõi trận đấu.

Đây không phải lần đầu quy định "không đội mũ" được nới lỏng. Trước đó, tại Wimbledon 2022, Vương phi Kate cũng từng đội mũ rộng vành khi dự trận chung kết đơn nữ vì thời tiết quá oi bức. Công chúa Beatrice cũng nhiều lần sử dụng những chiếc mũ do ban tổ chức chuẩn bị.

Ngoài mũ, cả George, Charlotte, William và Kate đều thay phiên đeo kính râm trong suốt trận đấu để giảm bớt ánh nắng.

George và Charlotte cũng là ngoại lệ của Royal Box

Không chỉ quy định về trang phục, sự xuất hiện của George và Charlotte còn đặc biệt ở một điểm khác. Thông thường, trẻ em không được phép ngồi tại Royal Box, bởi số lượng chỗ ngồi rất hạn chế và ưu tiên dành cho các khách mời đặc biệt. Tuy nhiên, quy định này có ngoại lệ dành cho các thành viên nhí của Hoàng gia Anh.

Một câu chuyện từng gây chú ý vào năm 1999 cho thấy quy định này nghiêm ngặt đến mức nào. Khi đó, Nữ công tước xứ Kent Katharine muốn mời hai người bạn nhỏ của gia đình cùng ngồi tại Royal Box. Con đỡ đầu 10 tuổi của bà được chấp thuận, nhưng cậu bé 12 tuổi là con của một người bạn lại bị từ chối. Theo truyền thông Anh thời điểm đó, Nữ công tước Katharine cảm thấy rất thất vọng và thậm chí từng cân nhắc không tham dự Royal Box để phản đối.

Tuy nhiên, Chủ tịch All England Club lúc bấy giờ vẫn giữ nguyên lập trường. Ông giải thích rằng ngoại trừ các em nhỏ thuộc Hoàng gia Anh, trẻ em không được mời vào Royal Box nhằm đảm bảo chỗ ngồi cho những vị khách có nhiều đóng góp cho quần vợt.

Chính vì vậy, việc Hoàng tử George và Công chúa Charlotte xuất hiện tại khu vực danh dự của Wimbledon không chỉ phản ánh vị trí đặc biệt của hai anh em trong Hoàng gia Anh mà còn cho thấy những ngoại lệ rất hiếm hoi tại một trong những giải đấu có truyền thống lâu đời và nghiêm ngặt nhất thế giới.

Không ít người hâm mộ sau khi xem những hình ảnh George vừa chỉnh tề trong bộ vest, vừa cầm quạt chống nóng đã dành lời khen cho cậu bé. Dù còn nhỏ tuổi, Hoàng tử George đang dần làm quen với các nghi thức Hoàng gia, đồng thời học cách thích nghi với những quy định khắt khe tại các sự kiện công chúng quan trọng như Wimbledon.