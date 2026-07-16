Cuối tuần chưa biết đi đâu? Ghé ngay triển lãm mở cửa free đang "gây sốt" ở Hà Nội, vừa ngắm nghệ thuật vừa mang về cả album ảnh đẹp

Mỗi cuối tuần, câu hỏi "đi đâu bây giờ?" lại khiến không ít người đau đầu. Không cần phải lên lịch cho một chuyến đi xa hay chi quá nhiều tiền, đôi khi chỉ cần dành vài tiếng ghé một triển lãm nghệ thuật cũng đủ để làm mới cảm xúc. Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 đang là một trong những điểm đến đáng chú ý dành cho những ai yêu cái đẹp, thích khám phá và muốn tìm kiếm một không gian vừa yên tĩnh vừa giàu cảm hứng ngay tại Hà Nội.

Triển lãm diễn ra từ ngày 10/7 đến hết ngày 15/9/2026, mở cửa từ 10h đến 21h tất cả các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến Chủ nhật tại tầng B1-R3, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Khung giờ kéo dài đến buổi tối cũng giúp người bận rộn dễ dàng sắp xếp thời gian ghé thăm sau giờ làm hoặc tranh thủ cuối tuần.

Không gian triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) tổ chức, quy tụ nhiều tác phẩm tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Điểm hấp dẫn nhất của Festival Mỹ thuật trẻ không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở sự đa dạng trong cách thể hiện. Theo Ban Tổ chức, năm nay Festival tiếp nhận tới 866 tác phẩm của 585 tác giả trên khắp cả nước. Sau quá trình tuyển chọn độc lập, Hội đồng Nghệ thuật đã lựa chọn 211 tác phẩm của 185 tác giả để trưng bày.

Các tác phẩm trải rộng ở nhiều loại hình khác nhau, từ hội họa, đồ họa, điêu khắc đến nghệ thuật sắp đặt và video art. Điều này khiến hành trình tham quan không hề nhàm chán bởi mỗi khu vực lại mang đến một trải nghiệm thị giác rất khác.

Nếu trước đây nhiều người vẫn nghĩ triển lãm mỹ thuật là nơi khá "khó cảm", chỉ dành cho người làm nghề thì Festival lần này lại mang đến cảm giác gần gũi hơn rất nhiều. Các tác phẩm phản ánh những câu chuyện của đời sống hiện đại, ký ức văn hóa, môi trường sống, nhịp đô thị, bản sắc cộng đồng hay chính những suy tư cá nhân của người trẻ hôm nay.

Không ít tác phẩm sử dụng chất liệu quen thuộc nhưng được xử lý theo ngôn ngữ đương đại, tạo nên những góc nhìn mới mẻ. Xen kẽ đó là các không gian sắp đặt quy mô lớn, nơi người xem có thể bước vào bên trong tác phẩm thay vì chỉ đứng ngắm từ xa. Đây cũng chính là những "background" được nhiều bạn trẻ yêu thích để lưu lại những bức ảnh mang màu sắc nghệ thuật.

Với những người thích chụp ảnh, Festival Mỹ thuật trẻ gần như là một "studio" khổng lồ. Ánh sáng trong không gian triển lãm được bố trí khá hài hòa, các mảng màu, hình khối và chất liệu của từng tác phẩm đều có thể trở thành phông nền thú vị. Chỉ cần một bộ trang phục đơn giản, bạn đã dễ dàng có được những bức ảnh mang phong cách gallery hiện đại mà không cần chỉnh sửa quá nhiều.

Khác với những điểm check-in đông đúc, không gian triển lãm mang đến cảm giác thư thả hơn. Người xem có thể vừa đi chậm rãi quan sát từng tác phẩm, vừa trò chuyện cùng bạn bè hoặc đơn giản là dành thời gian cho riêng mình. Đây cũng là kiểu trải nghiệm đang được nhiều người trẻ yêu thích khi muốn "đổi gió" khỏi những lịch trình cuối tuần quen thuộc.

Đằng sau mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng. Có tác phẩm gợi nhớ ký ức tuổi thơ, có tác phẩm đặt ra câu hỏi về sự thay đổi của xã hội hiện đại, cũng có những sáng tác chỉ đơn giản khơi gợi cảm xúc bằng màu sắc, đường nét và chất liệu. Chính sự đa nghĩa ấy khiến mỗi người đều có thể tìm thấy một góc nhìn phù hợp với mình.

Theo lời giới thiệu của Ban Tổ chức, Festival Mỹ thuật trẻ được tổ chức định kỳ hai năm một lần với mục tiêu tạo môi trường nghề nghiệp, học thuật để nghệ sĩ trẻ giới thiệu sáng tác, trao đổi chuyên môn và tiếp cận công chúng. Qua mỗi kỳ tổ chức, Festival cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy sáng tạo của mỹ thuật Việt Nam, đồng thời góp phần phát hiện những gương mặt nghệ sĩ triển vọng.

Điểm đáng chú ý trong Festival lần thứ 8 là xu hướng sáng tác ngày càng tinh gọn nhưng chú trọng chất lượng và dấu ấn cá nhân. Bên cạnh hội họa truyền thống, nhiều nghệ sĩ trẻ mạnh dạn thử sức với nghệ thuật sắp đặt, video art hay các hình thức biểu đạt đương đại, tạo nên một bức tranh đa sắc về mỹ thuật Việt Nam hôm nay.

Ngay cả khi không có nhiều kiến thức về nghệ thuật, bạn vẫn có thể tận hưởng chuyến tham quan theo cách rất riêng. Có người dành hàng giờ đọc từng phần giới thiệu để hiểu thêm về tác giả, có người chỉ đơn giản đi dạo, ngắm nhìn màu sắc và lưu lại vài bức ảnh đẹp. Không có đúng hay sai khi thưởng thức nghệ thuật, điều quan trọng là bạn tìm thấy cảm hứng sau chuyến đi.

Nếu cuối tuần này vẫn chưa biết hẹn bạn bè ở đâu, hoặc muốn tìm một không gian đủ mới để "refresh" tinh thần, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 là lựa chọn đáng để thử. Vừa có thể thong thả ngắm hàng trăm tác phẩm nghệ thuật, vừa săn được nhiều góc sống ảo khác biệt, biết đâu bạn sẽ mang về không chỉ một album ảnh đẹp mà còn là những cảm hứng mới sau một buổi chiều nhẹ nhàng giữa thế giới của sắc màu và sáng tạo.