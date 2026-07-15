Meghan Markle vừa đón nhận một tin vui trong sự nghiệp khi chương trình With Love, Meghan trên nền tảng Netflix chính thức được đề cử tại Daytime Emmy Awards 2026.

Danh sách đề cử được công bố ngày 14/7, trong đó chương trình của Nữ Công tước xứ Sussex góp mặt ở hạng mục Outstanding Lifestyle Program (Chương trình phong cách sống xuất sắc). With Love, Meghan sẽ cạnh tranh cùng các chương trình A Different Breed, George to the Rescue, The Motherhood và The Wizard of Paws.

Lễ trao giải Daytime Emmy lần thứ 53 sẽ diễn ra vào ngày 30/10/2026, khi chủ nhân của hạng mục này chính thức được xướng tên.

Ra mắt trên Netflix vào tháng 3/2025, With Love, Meghan là chương trình phong cách sống xoay quanh những sở thích quen thuộc của Meghan như nấu ăn, cắm hoa, làm vườn và nghệ thuật tiếp đãi bạn bè tại nhà.

Trong mỗi tập, Meghan chia sẻ các công thức nấu ăn, ý tưởng trang trí bàn tiệc, chăm sóc khu vườn cũng như những bí quyết tạo nên các khoảnh khắc đời thường ấm cúng. Đồng hành cùng cô là nhiều khách mời nổi tiếng như Mindy Kaling, Chrissy Teigen, Tan France và Jay Shetty.

Đôi khi, khán giả cũng bắt gặp những màn xuất hiện ngắn của Vương tử Harry và mẹ của Meghan là Doria Ragland, mang đến không khí gần gũi hơn cho chương trình.

Ngay trong tuần đầu phát hành, With Love, Meghan đã lọt vào Top 10 chương trình được xem nhiều nhất toàn cầu trên Netflix, đứng ở vị trí thứ 10 với khoảng 2,6 triệu lượt xem và 12,6 triệu giờ xem.

Theo báo cáo của Netflix công bố vào giữa năm 2025, chương trình đạt tổng cộng 5,3 triệu lượt xem trong nửa đầu năm và xếp thứ 383 trong bảng xếp hạng các nội dung được xem nhiều nhất trên nền tảng.

Sau thành công của mùa đầu tiên, Netflix nhanh chóng phát hành mùa thứ hai vào tháng 8/2025. Hai mùa được ghi hình gần như cùng lúc nhằm rút ngắn thời gian sản xuất. Cuối năm đó, chương trình còn có thêm một tập đặc biệt dành cho dịp lễ. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ People, hiện chưa có kế hoạch thực hiện mùa thứ ba.

Dù vậy, khả năng thực hiện các tập đặc biệt hoặc những dự án độc lập khác vẫn được để ngỏ nếu có ý tưởng phù hợp.

Trong một cuộc trò chuyện tại Fortune's Most Powerful Women Summit năm 2025, Meghan từng chia sẻ về quá trình hợp tác với Netflix sau khi cô và Vương tử Harry rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh.

Ban đầu, cặp đôi ký hợp đồng trị giá khoảng 100 triệu USD với Netflix thông qua Archewell Productions. Sau khi hợp đồng tổng thể kết thúc, hai bên tiếp tục duy trì quan hệ bằng thỏa thuận "first-look", cho phép Netflix có quyền ưu tiên xem xét các dự án mới trước khi chúng được chào bán cho các nền tảng khác.

Meghan cho biết mô hình hợp tác mới mang đến nhiều sự linh hoạt hơn trong việc phát triển nội dung. Cô cũng thừa nhận quá trình sản xuất chương trình phong cách sống tốn rất nhiều thời gian và công sức.

"Tám tập cho hai mùa là khối lượng công việc rất lớn. Sau nhiều năm tham gia Suits, tôi hiểu rõ cần bao nhiêu thời gian để tạo nên một chương trình", Meghan chia sẻ.

Theo cô, xu hướng xem nội dung cũng đang thay đổi. Bên cạnh những chương trình dài khoảng 30 phút, khán giả ngày càng yêu thích các video ngắn chỉ vài phút với những công thức nấu ăn hay mẹo trang trí có thể áp dụng ngay.

Song song với chương trình truyền hình, Meghan cũng phát triển thương hiệu phong cách sống As Ever, chuyên kinh doanh các sản phẩm như mứt, mật ong, nến thơm và đồ gia dụng. Thương hiệu được xây dựng với sự hỗ trợ của Netflix trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, đại diện của cả hai bên xác nhận As Ever sẽ tiếp tục hoạt động độc lập, thay vì duy trì quan hệ hợp tác như trước. Phía As Ever cho biết thương hiệu đã có sự tăng trưởng nhanh chóng ngay trong năm đầu tiên và hiện sẵn sàng bước sang giai đoạn phát triển mới.

Trong khi đó, Netflix khẳng định họ vui vì đã góp phần giúp Meghan hiện thực hóa ý tưởng xây dựng một thương hiệu lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc đời thường giản dị, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục chứng kiến hành trình phát triển của As Ever trong tương lai.

Việc With Love, Meghan nhận đề cử Emmy được xem là tín hiệu tích cực đối với Meghan Markle sau nhiều tranh luận xoay quanh các dự án hậu Hoàng gia. Dù chưa chắc giành chiến thắng, việc góp mặt trong danh sách đề cử cũng cho thấy chương trình vẫn nhận được sự ghi nhận từ giới chuyên môn trong lĩnh vực truyền hình phong cách sống.

*Theo People