Tại Wimbledon 2026, Vương phi Kate tiếp tục trở thành tâm điểm không chỉ bởi những bộ trang phục thanh lịch mà còn vì một chi tiết quen thuộc trên ngực áo.

Ở trận chung kết đơn nữ, cô chọn chiếc váy đỏ của Roland Mouret, nổi bật với phần eo nhấn bèo mềm mại. Sang trận chung kết đơn nam, Vương phi đổi sang thiết kế màu xanh matcha của Emilia Wickstead, mang vẻ nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Dù hai bộ trang phục mang phong cách hoàn toàn khác nhau, có một món phụ kiện vẫn được giữ nguyên: Chiếc nơ cài màu xanh lá và tím trên ngực trái.

Với những người yêu thời trang Hoàng gia, đây là hình ảnh đã quá quen thuộc. Mỗi khi xuất hiện tại Wimbledon với vai trò chính thức, Vương phi Kate gần như đều cài chiếc nơ này. Nó không nhằm tạo điểm nhấn nữ tính hay bắt kịp xu hướng, mà là một dấu hiệu nhận diện cho vị trí đặc biệt của cô tại giải đấu.

Chiếc nơ không phải phụ kiện thời trang, mà là "huy hiệu" của một vai trò đặc biệt

Ít ai biết rằng chiếc nơ xanh tím thực chất là huy hiệu chính thức của All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) - câu lạc bộ tổ chức Wimbledon. AELTC được thành lập từ năm 1868 và là đơn vị quản lý giải quần vợt lâu đời, danh giá bậc nhất thế giới. Trong nhiều thập kỷ, Nữ hoàng Elizabeth II là Nhà bảo trợ (Patron) của câu lạc bộ. Đến năm 2016, bà chính thức chuyển giao vai trò này cho Vương phi Kate.

Kể từ mùa giải Wimbledon 2017, Vương phi xứ Wales bắt đầu đeo chiếc nơ đặc biệt mỗi khi thực hiện nhiệm vụ tại giải đấu, từ theo dõi các trận đấu, trao cúp cho nhà vô địch đến gặp gỡ các tay vợt. Vì vậy, chiếc nơ không đơn thuần là một món phụ kiện mà còn thể hiện trách nhiệm và vị trí của cô với Wimbledon. Đây cũng được xem là một cách Vương phi Kate tiếp nối di sản của cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Hai màu xanh - tím trên chiếc nơ đều mang ý nghĩa hơn 100 năm

Nếu quan sát kỹ, chiếc nơ luôn gồm hai màu chủ đạo là xanh lá đậm và tím. Đây không phải lựa chọn ngẫu nhiên.

Từ năm 1909, AELTC đã chính thức sử dụng hai gam màu này làm màu nhận diện của câu lạc bộ. Màu xanh tượng trưng cho những sân cỏ nổi tiếng của Wimbledon, trong khi màu tím đại diện cho sự cao quý, truyền thống và tính biểu tượng của giải đấu. Bởi vậy, không chỉ chiếc nơ, nhiều chi tiết trang trí tại Wimbledon, từ bảng hiệu, dây đeo thẻ, hoa trang trí đến đồng phục nhân viên cũng sử dụng hai gam màu đặc trưng này.

Các chuyên gia thời trang Hoàng gia còn nhận thấy Vương phi Kate thường khéo léo lựa chọn trang phục có tông màu hài hòa với chiếc nơ, tạo nên tổng thể vừa tinh tế vừa thể hiện sự tôn trọng truyền thống của giải đấu. Đó là lý do nhiều người nhận xét cô luôn biết cách "giao tiếp bằng thời trang", ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất.

Không phải muốn là có thể đeo

Theo nhiều chuyên gia về Hoàng gia và thời trang, chiếc nơ này được xem là một trong những món phụ kiện "đắt giá" nhất Wimbledon, không phải vì giá trị vật chất mà bởi ý nghĩa phía sau. Tạp chí Forbes từng nhận định đây là món phụ kiện "có tiền cũng không mua được", bởi chỉ một số rất ít người thuộc ban lãnh đạo AELTC và Nhà bảo trợ của câu lạc bộ mới có quyền sử dụng.

Chính vì vậy, mỗi lần Vương phi Kate cài chiếc nơ xanh tím lên trang phục, đó cũng là lúc cô đại diện cho Wimbledon trong vai trò chính thức, chứ không chỉ đơn thuần là một khán giả đến xem quần vợt.

Điều thú vị là trong một số lần xuất hiện đầu giải năm 2026, khi chỉ đến theo dõi các trận đấu với tư cách khán giả, Vương phi Kate từng không cài chiếc nơ này. Chi tiết nhỏ ấy nhanh chóng được truyền thông Anh và các chuyên gia thời trang Hoàng gia chú ý, bởi nó cho thấy cô phân biệt rất rõ giữa những lần tham dự với tư cách cá nhân và những lần thực hiện nhiệm vụ chính thức.

Có lẽ đó cũng là điều làm nên sức hút trong phong cách của Vương phi Kate. cô không chỉ được yêu mến nhờ những bộ váy thanh lịch hay cách phối đồ tinh tế, mà còn bởi sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ. Một chiếc nơ tưởng như đơn giản lại chứa đựng cả lịch sử hơn một thế kỷ của Wimbledon, sự kế thừa từ cố Nữ hoàng Elizabeth II và vai trò đặc biệt mà Vương phi Kate đang đảm nhiệm. Đó là kiểu biểu tượng không cần quá nổi bật nhưng đủ để bất kỳ người yêu Hoàng gia nào cũng có thể nhận ra ngay khi cô xuất hiện.