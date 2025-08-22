Công chúa Leonor, người sẽ trở thành nữ quân chủ đầu tiên của Tây Ban Nha trong hơn 150 năm tới vừa có màn ra mắt hoàng gia đặc biệt tại cung điện Marivent - nơi nghỉ hè truyền thống của gia đình hoàng gia ở Mallorca. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Công chúa Leonor và em gái – Infanta Sofia cùng cha mẹ tham dự buổi tiếp đón thường niên dành cho giới tinh hoa đảo Balearic.





Trong lần xuất hiện này, Công chúa Leonor gây chú ý không chỉ bởi thần thái ngày càng chín chắn sau 7 tháng huấn luyện hải quân khắc nghiệt, mà còn bởi lựa chọn thời trang đầy ý nghĩa: Chiếc váy mini xanh đậm in họa tiết hươu cao cổ, công, cây cọ đến từ thương hiệu Desigual và Stella Jean. Điều đặc biệt là chiếc váy này vốn từng được Vương hậu Letizia diện trong chính buổi tiệc tại Marivent năm 2023.





Không dừng lại ở đó, Công chúa Leonor còn đi đôi giày espadrille "Letizia" của Calzados Picon – đôi giày Vương hậu Letizia từng mang vào mùa hè 2020. Rõ ràng, không chỉ ngai vàng, mà cả phong cách thời trang tinh tế cũng đang được Hoàng hậu Letizia "truyền lại" cho con gái cả.





Buổi tiệc năm nay còn có sự góp mặt của Hoàng hậu danh dự Sofia – mẹ của Vua Felipe. Ở tuổi 86, bà vẫn giữ thói quen tham dự sự kiện này hàng năm, cho thấy tình cảm đặc biệt dành cho đảo Balearic. Bà cùng hai cháu gái Leonor và Sofia đều chọn trang phục rực rỡ sắc màu, mang lại hình ảnh ba thế hệ phụ nữ hoàng gia Tây Ban Nha đầy sức sống và cuốn hút.





Infanta Sofia nổi bật trong chiếc váy satin hồng tie-dye, trong khi Hoàng hậu danh dự Sofia diện bộ trang phục xanh ngọc tinh tế. Hình ảnh ba thế hệ cùng sánh bước càng làm nổi bật sự gắn kết của gia đình hoàng gia trong mùa hè tại Mallorca – nơi từng đón nhiều vị khách danh giá như Công nương Diana cùng Thân vương William, Vương tử Harry hay gia đình Obama và Clinton.

Đây không phải lần đầu tiên Công chúa Leonor lấy cảm hứng từ phong cách của mẹ. Tháng 7 vừa qua, trong lễ trao giải Princess of Girona, cô đã gây ấn tượng mạnh khi diện bộ suit jacquard của Bleis Madrid, đồng điệu cùng Vương hậu Letizia trong phong cách "power suit". Sự thay đổi này cho thấy hình ảnh một công chúa ngày càng trưởng thành, sẵn sàng cho vai trò lãnh đạo tương lai.





Trong khi Công chúa Leonor toát lên vẻ sang trọng với khuyên tai kim cương từ bộ sưu tập của mẹ, Vương hậu Letizia cũng khẳng định gu thời trang thanh lịch trong bộ suit đen satin của Mango - thương hiệu bình dân nhưng luôn được bà tin dùng. Từ đôi bông tai Tous quen thuộc đến chiếc nhẫn Corentino đặc trưng, Vương hậu Letizia một lần nữa chứng minh bản lĩnh thời trang bền vững, không chạy theo trào lưu nhưng luôn tạo được dấu ấn.

Màn xuất hiện lần này cho thấy sự giao thoa đầy thú vị giữa "nữ hoàng hiện tại" và "nữ hoàng tương lai" của Tây Ban Nha. Vương hậu Letizia không chỉ truyền cho con gái kinh nghiệm trị vì, mà còn là những bài học tinh tế về hình ảnh, phong cách - yếu tố quan trọng với một nữ quân chủ trong thời đại mới.

