Trong lễ Te Deum tại Brussels mừng Ngày Quốc khánh Bỉ 21/7, Công chúa Eléonore, 17 tuổi, đã thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo đầy tinh tế. Diện chiếc váy Charlotte của Diane von Furstenberg cùng đôi giày kitten nude, cô không chọn sự cầu kỳ nhưng lại tỏa sáng nhờ điểm nhấn đặc biệt: Đôi khuyên tai kim cương - ngọc lục bảo được mượn từ Vương hậu Mathilde.

Đây là lần đầu tiên Công chúa Eléonore sử dụng món trang sức này. Được biết, đôi khuyên tai chính là quà tặng từ Quốc vương Philippe dành cho Vương hậu Mathilde trong dịp sinh nhật lần thứ 40 vào năm 2013. Kể từ đó, Vương hậu đã nhiều lần diện chúng trong những sự kiện ngoại giao trọng đại, bao gồm chuyến thăm chính thức của Quốc vương Felipe VI và Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha, hay sự kiện Founder's Day Parade tại London năm 2023.

Không chỉ Eléonore, Công chúa Elisabeth – người thừa kế ngai vàng cũng chọn sắc xanh chanh tươi mát với thiết kế Maison Natan, kết hợp phụ kiện Carolina Herrera từng được Vương hậu Mathilde sử dụng. Sự đồng điệu của hai chị em càng khiến hình ảnh Hoàng gia Bỉ thêm phần trang nhã, hiện đại.

Hoàng tử Gabriël, 21 tuổi, lại góp mặt trong cuộc diễu hành quân sự với tư cách học viên Trường Quân sự Hoàng gia. Hình ảnh chàng trai trẻ trong quân phục bước đều trước Hoàng cung Brussels khiến Vương hậu Mathilde vô cùng tự hào.

Điều đáng chú ý, sắc xanh lục từ váy áo đến trang sức liên tục xuất hiện trong các lựa chọn của Hoàng gia Bỉ. Màu xanh lá không chỉ tượng trưng cho sự trẻ trung, thanh lịch mà còn mang ý nghĩa gắn bó với lịch sử, được lấy cảm hứng từ huy hiệu Công quốc Brabant – nền tảng của vương triều Bỉ. Có lẽ chính vì vậy, sắc xanh lá đã trở thành "gam màu quyền lực", được Hoàng gia sử dụng như dấu ấn riêng trong nhiều sự kiện trọng đại.

Ngày Quốc khánh 21/7 hằng năm là dịp trọng đại của đất nước Bỉ, kỷ niệm sự kiện Quốc vương Leopold I tuyên thệ trở thành vị vua đầu tiên năm 1831. Và năm nay, sự xuất hiện đầy cuốn hút của Công chúa Eléonore cùng bí ẩn sắc xanh Hoàng gia đã khiến công chúng càng thêm tò mò và ngưỡng mộ.

Theo Tatler