Trong lịch sử thời trang hoàng gia Anh, hiếm có chiếc váy cưới nào giữ được sức sống bền bỉ như thiết kế của Công chúa Margaret trong lễ cưới năm 1960. Khi ấy, thay vì chọn một mẫu váy rườm rà, bà đã tìm đến Norman Hartnell – nhà thiết kế lừng danh cũng chính là người từng thực hiện váy cưới và lễ phục đăng quang cho Nữ hoàng Elizabeth II để đặt riêng một mẫu váy phù hợp vóc dáng mảnh mai của mình.

Kết quả là một thiết kế tối giản nhưng đầy quyền lực: Phần thân váy ôm vừa vặn, nhấn eo gọn gàng, tay dài kín đáo cùng chân váy bồng bềnh được tạo nên từ 30 mét lụa organza tinh khiết. Không hoa văn thêu, không hạt cườm lấp lánh, sự giản dị đó lại khiến cả thế giới phải trầm trồ. Tạp chí Life thậm chí còn gọi đây là "chiếc váy cưới hoàng gia đơn giản nhất trong lịch sử".

Điều làm nên sự đặc biệt của mẫu váy cưới này chính là vẻ đẹp vượt thời gian. Nếu như váy cưới cao cổ phong cách Victoria của Vương nữ Anne hay kiểu boho thập niên 1970 của Công chúa Stephanie xứ Monaco đều gắn liền với thời kỳ mà chúng ra đời, thì thiết kế của Công chúa Margaret lại vẫn khiến người ta thấy hiện đại và tinh tế ngay cả ở thế kỷ 21.

Sức ảnh hưởng ấy được chứng minh khi con dâu bà – Nữ bá tước Snowdon đã lấy cảm hứng từ phong cách này với váy cưới Bruce Robbins năm 1993. Con gái bà – Lady Sarah Chatto cũng chọn váy trễ vai tối giản cho hôn lễ năm 1994. Gần đây hơn, Công nương Meghan cũng được cho là đã phảng phất hơi thở của chiếc váy cưới này trong mẫu váy Givenchy cổ thuyền khi kết hôn cùng Vương tử Harry.

Nếu váy cưới của Công chúa Margaret mang đến sự giản dị, thì trang sức lại là điểm nhấn quyền lực. Thay vì mượn từ bộ sưu tập của hoàng gia, bà đã chọn vương miện Poltimore Tiara – món trang sức bà tự mua, với những cụm kim cương cổ điển xếp xen kẽ cuộn xoắn thanh lịch. Sự lựa chọn này được đánh giá là bất ngờ nhưng đầy cá tính, khiến hình ảnh tân nương Margaret càng thêm khác biệt và ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Hơn nửa thế kỷ đã qua, nhưng chiếc váy cưới ấy vẫn là biểu tượng thời trang bất hủ của hoàng gia Anh – minh chứng rằng sự đơn giản đôi khi chính là đỉnh cao của thanh lịch.