Tình bạn từng khăng khít giữa Vương phi Kate và Vương tử Harry đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi được một cựu quản gia hoàng gia tiết lộ trong cuốn sách mới.

Trong The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service, Grant Harrold – người từng làm việc nhiều năm trong cung điện đã vén màn về mối quan hệ gắn bó không ngờ giữa Vương phi Kate, Thân vương William và Vương tử Harry.

Theo Harrold, không chỉ hai anh em William – Harry từng "như hình với bóng" trước khi xảy ra rạn nứt, mà Kate cũng có mối quan hệ thân thiết với em chồng. Ông viết trên The Telegraph: "Harry thường xuyên đi chơi cùng Kate. Khi William đi vắng, Kate và Harry lại cùng nhau ra ngoài, đôi khi chỉ đơn giản là shopping hoặc ghé pub, giống hệt như những người bạn thân khác".

Điều này phần nào phản bác quan điểm cho rằng Harry từng bị "ra rìa" trong gia đình. Harrold còn nhắc lại quãng thời gian Harry hẹn hò cùng bạn gái lâu năm Chelsy Davy, và cả Chelsy lẫn Kate đều hòa hợp rất tốt, tạo nên bầu không khí vui vẻ trong những hoạt động chung của Hoàng gia.

Khoảnh khắc xúc động nhất trong mối quan hệ ấy phải kể đến đám cưới hoàng gia năm 2011. Khi Harry đứng ra làm phù rể cho anh trai, anh đã dành những lời phát biểu ấm áp đến mức khiến Kate – tân Vương phi rơi nước mắt. Chi tiết này càng khắc họa rõ tình cảm chân thành mà Harry dành cho chị dâu.

Dù những năm gần đây, mối quan hệ giữa Harry và gia đình Hoàng gia bị bao phủ bởi nhiều khoảng cách sau khi anh cùng Meghan sang Mỹ, dư luận vẫn không khỏi tiếc nuối về quãng thời gian cả ba William, Kate và Harry từng là "bộ ba hoàn hảo" trong mắt công chúng.

Thậm chí, với thông tin gần đây rằng Meghan đã gửi rượu vang chúc mừng sinh nhật Vương hậu Camilla , nhiều người cho rằng đó có thể là dấu hiệu của sự hàn gắn. Liệu tình thân giữa Harry và gia đình Hoàng gia có thể tìm lại được, như quãng ngày anh từng vô tư cùng Vương phi Kate dạo chơi? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước, nhưng những tiết lộ mới này chắc chắn khiến công chúng càng thêm tò mò và xúc động về mối quan hệ từng một thời gần gũi bậc nhất trong Hoàng gia Anh.

Theo Cosmopolitan