Harry "ngoảnh mặt làm ngơ" sau tuyên bố của Vua Charles

Những ngày qua, Vương tử Harry tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau khi Vua Charles yêu cầu ban hành hướng dẫn chính thức, tái khẳng định Harry và Meghan không phải là thành viên Hoàng gia đang làm việc. Văn bản cũng nhắc lại việc danh xưng HRH của hai người vẫn không được sử dụng và các cơ quan nhà nước được yêu cầu tham vấn Điện Buckingham về những vấn đề liên quan đến họ.

Harry và Meghan được cho là bất ngờ trước thời điểm bức thư được công khai. Tuy nhiên, thay vì công khai phản ứng về những vấn đề liên quan đến địa vị hoàng gia, Harry đang có lịch trình dày đặc với các hoạt động cộng đồng và thiện nguyện.

Harry trở lại với những dự án anh theo đuổi lâu năm

Theo PEOPLE, Công tước Sussex sẽ tham gia một loạt sự kiện trong thời gian tới, trong đó có Invictus Spirit Awards, hoạt động chơi pickleball cùng các cựu quân nhân tại Birmingham và WellChild Awards - một tổ chức mà Harry đã đồng hành từ năm 2007. Anh cũng dự kiến trở lại New York vào cuối tháng này để tham dự cuộc họp thường niên của Clinton Global Initiative lần thứ hai.

Đáng chú ý, các hoạt động này diễn ra ngay sau khi gia đình Sussex trở lại Anh. Harry, Meghan cùng hai con Archie và Lilibet chuyển về Anh hồi cuối tháng 8, trong đó việc ổn định cuộc sống và trường học cho các con được xem là ưu tiên hàng đầu của gia đình trong thời gian đầu.

Riêng với Harry, việc tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động thiện nguyện cũng không phải điều mới. Anh đã dành nhiều năm xây dựng vai trò riêng trong lĩnh vực này, nổi bật nhất là Invictus Games, giải đấu thể thao quốc tế dành cho các quân nhân và cựu quân nhân bị thương hoặc mắc bệnh được anh thành lập từ năm 2014.

Không còn là thành viên Hoàng gia làm việc, nhưng Harry vẫn duy trì ảnh hưởng riêng

Việc Điện Buckingham tái khẳng định Harry và Meghan là những thành viên không làm việc cho Hoàng gia không đồng nghĩa với việc cả hai biến mất khỏi đời sống công chúng.

Một nguồn tin thân cận với cặp đôi nhấn mạnh rằng họ vẫn là những nhân vật có sức ảnh hưởng và hiện diện công khai đáng kể. Trên thực tế, lịch trình mới của Harry cho thấy anh vẫn tiếp tục sử dụng vị thế cá nhân để thúc đẩy những vấn đề mà mình quan tâm, đặc biệt là sức khỏe, thể thao và hỗ trợ các cựu quân nhân.

Sự trở lại Anh của gia đình Sussex vì thế đang mở ra một giai đoạn khá khác. Harry và Meghan sống gần London hơn, các con bắt đầu đi học tại Anh, trong khi Harry vẫn duy trì những hoạt động quốc tế của riêng mình.

Đáng chú ý, dù hai cha con từng gặp nhau tại Highgrove hồi tháng 7, Harry và Vua Charles vẫn chưa có cuộc gặp trực tiếp nào kể từ khi gia đình anh chính thức trở lại Anh vào cuối tháng 8. Hai người được cho là vẫn giữ liên lạc qua điện thoại.

Giữa lúc câu chuyện về vị thế của Harry trong Hoàng gia tiếp tục gây chú ý, động thái hiện tại của Công tước Sussex khá rõ ràng: Thay vì dành tâm điểm cho những tranh luận về danh xưng hay địa vị, anh đang trở lại với lĩnh vực mà mình đã theo đuổi suốt nhiều năm là các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng.