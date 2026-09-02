Hoàng gia Na Uy vừa chứng kiến một khoảnh khắc mang ý nghĩa lịch sử khi Công chúa Ingrid Alexandra chính thức đồng hành cùng cha mình – Quốc vương Haakon trong một trong những nghi lễ quan trọng nhất của nền quân chủ. Ở tuổi 22, người thừa kế ngai vàng không chỉ đánh dấu bước trưởng thành trong vai trò hoàng gia mà còn trở thành thành viên đầu tiên trong lịch sử Na Uy thực hiện nghi thức tuyên thệ cùng với vị quân vương mới.

Theo thông tin từ Hoàng gia Na Uy, trong ngày Quốc vương Haakon tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội (Storting), Công chúa Ingrid Alexandra cũng đã ký và nộp lời tuyên thệ trung thành với Hiến pháp Na Uy. Văn bản tuyên thệ của Công chúa được ký tại Cung điện Hoàng gia trước khi được chuyển đến Quốc hội.





Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Na Uy, người thừa kế ngai vàng cùng thực hiện lời tuyên thệ với vị quân vương mới, đánh dấu một bước thay đổi mang tính biểu tượng trong quá trình chuyển giao trách nhiệm giữa các thế hệ của Hoàng gia.

Buổi lễ còn có sự tham dự của Hoàng hậu Sonja và Hoàng tử Sverre Magnus, em trai của Công chúa Ingrid Alexandra. Hình ảnh cả gia đình cùng xuất hiện trong sự kiện được xem là thông điệp về sự đoàn kết cũng như sự tiếp nối ổn định của Hoàng gia Na Uy.





Việc Công chúa Ingrid Alexandra tham gia nghi lễ lần này được đánh giá là cột mốc quan trọng trên hành trình chuẩn bị trở thành nữ quân vương trong tương lai. Những năm gần đây, cô liên tục được trao nhiều trọng trách hơn, từ tham dự các sự kiện cấp nhà nước, đại diện Hoàng gia trong các chuyến công tác đến tham gia nhiều hoạt động quân sự và cộng đồng nhằm tích lũy kinh nghiệm cho vai trò sau này.

Sinh năm 2004, Ingrid Alexandra là con gái đầu lòng của Quốc vương Haakon và Hoàng hậu Mette-Marit. Theo quy định kế vị tuyệt đối của Na Uy, cô là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng, bất kể giới tính, và được kỳ vọng sẽ trở thành nữ quân vương thứ hai trong lịch sử hiện đại của Na Uy sau Nữ hoàng Margrethe I nếu một ngày kế vị.





Trong những năm gần đây, Công chúa Ingrid Alexandra ngày càng ghi dấu ấn với hình ảnh hiện đại nhưng chừng mực. Cô từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động của Lực lượng Vũ trang Na Uy và được người dân đánh giá cao bởi phong thái tự tin, gần gũi cùng tinh thần trách nhiệm đối với các nhiệm vụ hoàng gia.

Việc cùng Quốc vương Haakon thực hiện nghi thức tuyên thệ lần này không chỉ là một thủ tục hiến định mà còn được xem là dấu mốc khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Ingrid Alexandra trong Hoàng gia Na Uy. Đối với nhiều người, đây cũng là tín hiệu cho thấy quá trình chuẩn bị cho thế hệ kế vị đang được tiến hành một cách bài bản, đồng thời thể hiện sự thích nghi của nền quân chủ Na Uy với những giá trị hiện đại nhưng vẫn gìn giữ truyền thống.

Theo Hoàng gia Na Uy và Hello! Magazine.