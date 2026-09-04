Vương hậu Máxima gây bất ngờ khi tự mình lái máy kéo, diện set đồ vàng nổi bật giữa trang trại

Ngày 3/9, Vương hậu Máxima trở lại với các hoạt động chính thức sau kỳ nghỉ bằng chuyến thăm vùng Achterhoek, thuộc tỉnh Gelderland, Hà Lan. Chuyến công tác tập trung vào các giải pháp xây dựng dựa trên vật liệu sinh học và những sáng kiến nhằm giúp các công trình trở nên bền vững hơn. Trong khuôn khổ chuyến đi, Vương hậu đã ghé thăm một trang trại trồng cây gai dầu lấy sợi, tìm hiểu về quá trình sản xuất cũng như tiềm năng của loại vật liệu này trong lĩnh vực xây dựng bền vững.

Tuy nhiên, điều khiến hình ảnh của Vương hậu Máxima trong chuyến đi đặc biệt thu hút sự chú ý lại là khoảnh khắc bà bước lên một chiếc máy kéo. Không chỉ đứng trên phương tiện để tham quan, Vương hậu còn trực tiếp ngồi vào vị trí lái và trải nghiệm chiếc máy kéo giữa khung cảnh nông trại. Hình ảnh một thành viên Hoàng gia xuất hiện đầy tự nhiên giữa vùng nông thôn, sẵn sàng trải nghiệm công việc gắn với lĩnh vực mà chuyến thăm hướng tới, nhanh chóng tạo nên một điểm nhấn thú vị.

Điều đáng chú ý là dù bước vào không gian trang trại, Máxima vẫn giữ phong cách thời trang nổi bật vốn được biết đến. Vương hậu lựa chọn bộ trang phục màu vàng gồm áo cotton tay ngắn Estela và chân váy midi Clarisse của Ulla Johnson. Thiết kế đồng màu mang lại vẻ thanh lịch nhưng vẫn phù hợp với không khí của một chuyến thăm thực địa. Bà kết hợp trang phục với túi Chanel màu đen, kính Ray-Ban, khuyên tai Zara và vòng tay vàng đính sapphire xanh của Marianna Lemos.

Đây cũng là lần đầu Vương hậu Máxima xuất hiện trong hai thiết kế Ulla Johnson nói trên. Chiếc chân váy Clarisse Trumpet Midi Skirt có giá niêm yết khoảng 443 USD, trong khi áo Estela Short Sleeve Cotton Top có giá khoảng 306 USD theo thông tin được ghi nhận về trang phục của bà.

Sự tương phản giữa bộ trang phục màu vàng nữ tính, những món phụ kiện sang trọng và hình ảnh Vương hậu ngồi sau tay lái máy kéo tạo nên khoảnh khắc khá đặc biệt. Máxima vốn thường xuyên gây chú ý bởi phong cách thời trang đa dạng trong các hoạt động Hoàng gia, nhưng trong những chuyến công tác thực địa, bà cũng nhiều lần cho thấy sự thoải mái khi trực tiếp trải nghiệm các hoạt động gắn với chủ đề chuyến thăm.

Chuyến đi tới Achterhoek lần này không đơn thuần xoay quanh nông nghiệp. Theo thông tin được chia sẻ, trọng tâm của chuyến công tác là việc tìm hiểu những hướng phát triển biobased construction, tức xây dựng dựa trên các vật liệu có nguồn gốc sinh học, đồng thời thúc đẩy các giải pháp giúp công trình sử dụng tài nguyên bền vững hơn. Cây gai dầu lấy sợi là một trong những loại vật liệu đang được quan tâm trong lĩnh vực này.

Vì thế, khoảnh khắc Máxima trực tiếp trải nghiệm máy kéo cũng phần nào mang đến hình ảnh gần gũi hơn về hoạt động của một trang trại đang tham gia vào chuỗi sản xuất phục vụ những giải pháp xây dựng mới. Thay vì chỉ đứng nghe giới thiệu, Vương hậu có cơ hội quan sát và trải nghiệm thực tế môi trường sản xuất.

Sau kỳ nghỉ hè, màn trở lại của Máxima vì vậy có một khởi đầu khá đáng nhớ. Không phải một đại lễ hay sự kiện hoàng gia cầu kỳ, mà là hình ảnh Vương hậu trong bộ đồ vàng nổi bật, giữa khung cảnh nông thôn Hà Lan và không ngần ngại ngồi lên máy kéo, trực tiếp cầm lái.

Khoảnh khắc này cũng cho thấy một khía cạnh gần gũi, năng động của Vương hậu Máxima trong các chuyến công tác. Giữa những hoạt động mang tính chính thức, bà vẫn sẵn sàng tham gia trải nghiệm thực tế và hòa mình vào chủ đề mà mình đang tìm hiểu kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải "đối đầu" với một chiếc máy kéo.