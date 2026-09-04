Hoàng tử Louis tiết lộ chuyện bị chị gái Charlotte chê khi tập trồng cây chuối, phản ứng bình thản đúng kiểu “em út Hoàng gia”

Trong lúc trò chuyện với hai chị em vận động viên thể dục dụng cụ Abigail và Emily Roper, Kate bất ngờ nhắc tới một “kỹ năng” mà Louis đang chăm chỉ luyện tập. Vương phi xứ Wales cho biết cậu út đang tập trồng cây chuối. Khi được mẹ hỏi về tiến bộ của mình, Louis đáp khá bình thản rằng cậu “một chút” rồi ngay lập tức bổ sung: “Nhưng Charlotte nói con làm không giỏi".

Câu trả lời ngắn gọn của Louis khiến khoảnh khắc vốn mang tính chất giao lưu tại một sự kiện thể thao trở nên rất đời thường. Thay vì cố chứng minh mình đã làm tốt, cậu bé 8 tuổi thẳng thắn dẫn lời nhận xét của chị gái, vô tình cho thấy Charlotte dường như khá thẳng thắn khi đánh giá khả năng của em trai. Hai vận động viên sau đó quay sang hỏi Charlotte liệu cô bé có thể trồng cây chuối hay không, và Công chúa Charlotte chỉ đơn giản trả lời: “Có".

Sự đối lập giữa hai chị em càng trở nên thú vị khi Hoàng tử George cũng được hỏi câu tương tự. Cậu bé 13 tuổi tự nhận mình không giỏi những hoạt động đòi hỏi sự dẻo dai, trong khi Charlotte được biết đến với niềm yêu thích dành cho thể dục dụng cụ và ballet. William cũng từng nói con gái mình yêu thích cả hai bộ môn này.





Đáng chú ý, câu chuyện về màn “trồng cây chuối” chỉ là một trong những khoảnh khắc cho thấy sở thích thể thao khác nhau của ba anh em. Tại sự kiện, George tiết lộ môn mình yêu thích trong ngày hội thể thao ở trường là ném lao, còn Louis cho biết cậu thích nhảy cao. Khi Kate hỏi lại Louis về sở thích này, cậu bé đáp ngắn gọn “Có”, khiến William bật cười và đùa rằng đây là thông tin mới đối với gia đình.

Điểm thú vị của câu chuyện không nằm ở việc Louis thực sự trồng cây chuối giỏi đến đâu, mà ở cách một cậu bé thuộc gia đình Hoàng gia lại vô tư chia sẻ chuyện bị chị gái “chấm điểm”. Khoảnh khắc ấy khiến hình ảnh của ba người con William - Kate trở nên gần gũi hơn rất nhiều: George có phần điềm tĩnh, Charlotte tự tin và yêu thích thể thao, còn Louis vẫn giữ nét tinh nghịch, thẳng thắn vốn thường khiến công chúng chú ý mỗi khi xuất hiện.

Đặc biệt, Charlotte không chỉ nói rằng mình có thể trồng cây chuối mà còn được hai vận động viên Abigail và Emily Roper tặng một chiếc áo thi đấu Team Wales có chữ ký của họ. Trong khi đó, William còn để Louis tham gia cập nhật bảng thành tích của đội tuyển Wales sau khi đội giành thêm huy chương vàng. Những chi tiết nhỏ này tạo nên một ngày đặc biệt đối với cậu út Hoàng gia, người trước đó hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện thể thao lớn cùng cha mẹ và các anh chị.

*Theo Elle