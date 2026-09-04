Có một kiểu đẹp trong nội thất không đến từ việc mọi thứ phải đồng bộ. Không phải chiếc ghế này nhất định phải cùng phong cách với chiếc bàn kia, hay căn phòng phải được trang trí theo đúng một xu hướng đang được yêu thích. Đôi khi, thứ khiến một không gian trở nên có chiều sâu lại là những món đồ tưởng như chẳng liên quan đến nhau nhưng đều có một lý do để xuất hiện ở đó.

Đó cũng là tinh thần có thể cảm nhận rõ trong căn nhà của Alex Carl, nữ stylist kiêm nhà văn người Đan Mạch. Với cô, nhà không đơn thuần là nơi để ở hay một phông nền đẹp cho những bức ảnh. Đó là một chiếc hộp chứa những câu chuyện, ký ức và sở thích cá nhân, nơi mỗi món đồ đều có thể trở thành một phần của đời sống thường ngày.





Không mua đồ chỉ vì chúng đang là xu hướng

Quan niệm của Alex Carl về không gian sống bắt đầu từ một điều khá đơn giản: Hãy học cách tin vào mắt nhìn của chính mình và sống cùng những thứ mà bản thân thực sự yêu thích.

Nghe có vẻ dễ, nhưng trong một thời điểm mà các xu hướng nội thất liên tục xuất hiện, việc không chạy theo những gì đang được yêu thích lại không hề đơn giản. Một món đồ có thể trở nên phổ biến chỉ sau vài tháng, một màu sắc có thể phủ kín mạng xã hội rồi nhanh chóng nhường chỗ cho xu hướng khác. Nếu liên tục thay đổi căn nhà theo những điều đang “hot”, không gian sống rất dễ trở thành tập hợp của những món đồ đẹp nhưng thiếu sự gắn kết với chủ nhân.

Alex Carl lựa chọn cách khác. Thay vì hỏi một món đồ có đang hợp mốt hay không, cô quan tâm nhiều hơn đến cảm giác của mình khi nhìn thấy và sử dụng nó. Mình có thực sự thích nó không? Nó có gợi lên ký ức nào không? Và liệu mình có còn muốn giữ nó trong vài năm nữa?

Chính những câu hỏi ấy giúp căn nhà tránh được cảm giác giống một showroom.





Những món đồ có ký ức luôn được giữ lại

Một trong những điểm thú vị nhất trong cách Alex Carl làm nhà là sự ưu ái dành cho những vật dụng mang dấu ấn cá nhân.

Đó có thể là một món đồ gợi nhớ về một chuyến đi, một vật dụng đã xuất hiện trong gia đình từ lâu, hay đơn giản là thứ từng khiến cô đặc biệt yêu thích khi bắt gặp. Giá trị của chúng vì thế không nhất thiết nằm ở thương hiệu hay mức giá. Quan trọng hơn là câu chuyện mà chúng mang theo.

Khi những món đồ như vậy được đặt trong nhà, không gian cũng dần trở thành một dạng nhật ký bằng vật chất. Người sống trong đó có thể nhìn thấy những dấu mốc của cuộc đời qua từng góc nhỏ, thay vì chỉ nhìn thấy một căn phòng được trang trí đẹp mắt.

Đây cũng là điểm tạo nên cảm giác “có gu” rất đặc trưng. Một căn nhà thực sự có cá tính thường không cần phải nói quá nhiều về phong cách của nó. Chỉ cần nhìn những thứ chủ nhân lựa chọn để giữ lại, người khác đã có thể phần nào hình dung được họ là người như thế nào.





Khi gu thời trang bước vào không gian sống

Là một stylist, Alex Carl vốn quen với việc tạo nên tổng thể từ những chi tiết nhỏ. Trong thời trang, một bộ trang phục có thể thay đổi hoàn toàn chỉ nhờ chiếc khăn, đôi giày hay một món trang sức. Với không gian sống, nguyên tắc ấy cũng có thể được áp dụng theo một cách rất tự nhiên.

Thay vì biến căn nhà thành một nơi quá cầu kỳ, cô để cá tính xuất hiện thông qua những món đồ được lựa chọn có chủ đích. Có thể là chất liệu, hình dáng, màu sắc hoặc đơn giản là sự tương phản giữa những vật dụng khác nhau.

Điều đáng nói là mọi thứ không cần phải hoàn toàn giống nhau mới tạo thành một tổng thể đẹp. Ngược lại, một căn nhà có thể thú vị hơn khi trong đó có những món đồ đến từ các thời điểm và hoàn cảnh khác nhau.

Một vật dụng cũ có thể đứng cạnh món đồ hiện đại. Một món đồ có thiết kế nổi bật có thể trở thành điểm nhấn giữa những thứ rất giản dị. Chính những khác biệt ấy làm cho không gian có cảm giác đang được sống trong đó, thay vì vừa được dựng lên để chụp ảnh.





“Có gu” đôi khi chỉ là biết mình không cần gì

Có lẽ bài học thú vị nhất từ cách Alex Carl lựa chọn đồ cho nhà nằm ở chuyện không phải cứ thêm vào mới khiến không gian đẹp hơn.

Khi đã đủ hiểu mình thích gì, người ta cũng bắt đầu biết mình không cần gì. Không cần mua một món đồ chỉ vì nó đang xuất hiện ở khắp nơi. Không cần thay chiếc ghế còn rất đẹp chỉ vì một kiểu dáng mới vừa trở thành xu hướng. Cũng không cần cố biến căn nhà thành bản sao của một không gian nào đó trên mạng xã hội.

Thay vào đó, hãy để căn nhà lớn lên cùng cuộc sống của chính mình.

Một món đồ được mua vì thực sự yêu thích có thể ở lại lâu hơn một món đồ mua theo cảm hứng nhất thời. Một vật dụng gắn với kỷ niệm cũng có khả năng khiến chủ nhân cảm thấy thân thuộc hơn mỗi khi nhìn thấy. Và khi những thứ ấy dần tích tụ theo thời gian, căn nhà sẽ tự nhiên có một câu chuyện riêng mà không phong cách nội thất nào có thể sao chép hoàn toàn.

Với Alex Carl, nhà và phong cách cá nhân nên là phần nối dài của chính mình. Vì vậy, một không gian đẹp không nhất thiết phải khiến người ngoài trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó có thể chỉ đơn giản là nơi bước vào cửa, nhìn thấy những món đồ mình yêu thích và cảm thấy: “Đây đúng là nhà của mình”.

Có lẽ đó mới là kiểu “giàu gu” đáng để học hỏi. Không phải mua được bao nhiêu món đồ đắt tiền, cũng không phải cập nhật bao nhiêu xu hướng mới, mà là biết mình yêu điều gì, đủ tự tin để giữ chúng lại và để những món đồ ấy kể câu chuyện của chính mình qua năm tháng.