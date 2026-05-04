Hoàng gia Anh vốn không có thói quen công khai tài chính cá nhân. Nhưng mới đây, tờ The Sunday Times tiết lộ một con số khiến nhiều người bất ngờ: Thân vương William, 43 tuổi, đang là một trong những người đóng thuế nhiều nhất tại Vương quốc Anh và ông làm điều đó hoàn toàn tự nguyện. Câu chuyện phía sau con số 7 triệu bảng (tương đương khoảng hơn 250 tỷ đồng) đó hé lộ nhiều hơn là chỉ một tờ hóa đơn thuế.

7 triệu bảng một năm và không ai bắt buộc ông làm vậy

Theo The Sunday Times, Thân vương William hiện nộp thuế thu nhập lên đến 7 triệu bảng một năm, đưa anh vào nhóm 0,002% người đóng thuế cao nhất tại Anh tức là thuộc nhóm khoảng vài trăm người trên toàn quốc.

Điều đáng chú ý hơn cả không phải là con số, mà là bản chất của nó. Theo thỏa thuận năm 2013 giữa cố Nữ vương Elizabeth II và Bộ Tài chính Anh, Quốc vương tức Quốc vương Charles hiện tại không có nghĩa vụ pháp lý phải đóng thuế thu nhập, thuế lãi vốn hay thuế thừa kế. Con trai ông cũng không bị ràng buộc về mặt pháp lý khi nhận thu nhập từ Công quốc Cornwall. Nhưng cả hai đều tự nguyện nộp thuế, một lựa chọn phản ánh cam kết minh bạch mà gia đình này đang cố gắng xây dựng với công chúng.

Công quốc Cornwall - di sản 700 năm tuổi đứng sau mọi con số

Phần lớn thu nhập của Thân vương William đến từ một nguồn lâu đời: Công quốc Cornwall, một điền trang tư nhân trị giá khoảng 1,1 tỷ bảng, đã được trao cho người thừa kế ngai vàng kể từ thế kỷ 14. Công quốc này mang về cho ông hơn 20 triệu bảng mỗi năm (tương đương hơn 715 tỷ đồng).

Duchy of Cornwall (Công quốc Cornwall) không phải tài sản cá nhân theo nghĩa thông thường, đây là một tổ chức đất đai truyền thống gắn với tước vị Thân vương xứ Wales, tự động chuyển giao mỗi khi ngôi vị thay đổi. William được thừa hưởng nó khi Quốc vương Charles lên ngôi năm 2022.

The Sunday Times cho biết Thân vương William được phép khấu trừ các khoản chi phí công vụ từ thu nhập của Công quốc trước khi tính thuế, dù danh mục cụ thể các khoản khấu trừ này chưa được công bố công khai.

Việc công bố con số thuế là một bước đi đáng kể, bởi đây không phải thông lệ của hoàng gia Anh. Nữ vương Elizabeth II chưa bao giờ tiết lộ hóa đơn thuế của mình trong suốt thời gian trị vì. Thân vương William đang nối gót cha mình trong việc chủ động minh bạch tài chính, Quốc vương Charles từng tự nguyện công bố khoản thuế thu nhập 5,9 triệu bảng trong giai đoạn ông còn là Thân vương xứ Wales, liên quan đến thu nhập 23 triệu bảng từ Công quốc trong năm tài chính 2021-22.

Đây là tín hiệu cho thấy thế hệ lãnh đạo mới của Hoàng gia Anh đang chọn cách tiếp cận khác với công chúng: Ít bí ẩn hơn, nhiều trách nhiệm giải trình hơn.

Dù thu nhập lớn, một chi tiết thú vị là Thân vương William không thực sự sở hữu ngôi nhà nơi mình đang sống. Forest Lodge tại Windsor Home Park - nơi anh và Vương phi Kate cùng ba người con George, Charlotte và Louis sinh sống thuộc sở hữu của Crown Estate dưới sự quản lý của Quốc vương Charles. Cặp đôi trả tiền thuê theo giá thị trường, dù con số cụ thể chưa được công bố. Khu nhà này từng được rao thuê với giá 15.000 bảng mỗi tháng sau khi được cải tạo năm 2001.

Forest Lodge có tám phòng ngủ và không có nhân viên ở lại khác với nhiều dinh thự hoàng gia truyền thống, phản ánh lối sống "hoàng gia hiện đại" mà Thân vương William và Vương phi Kate đang hướng đến cho gia đình nhỏ của mình.