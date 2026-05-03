Vương tôn nữ Eugenie xứ York (Princess Eugenie of York) - cháu nội Nữ hoàng Elizabeth II, con gái thứ hai của Andrew Mountbatten-Windsor vừa lần đầu xuất hiện công khai sau nhiều tháng kín tiếng. Cô được bắt gặp tại đám cưới của doanh nhân khách sạn Charles Forte và nhà thiết kế túi xách Georgie Wright, tổ chức tại Nhà thờ Montreale (Sicily, Ý) ngày 24/4 vừa qua.





Bức ảnh được nhân vật xã hội Jazzy de Lisser đăng tải cho thấy Eugenie đứng giữa nhóm khách mời trong khuôn viên Villa Igiea ở Palermo - một trong những khách sạn cổ kính bậc nhất nước Ý. Cô diện chiếc đầm đen dài, điểm xuyết những đường tua rua tinh tế, mái tóc búi gọn gàng, gương mặt thanh thản và phảng phất nét trầm tư. Chú thích bức ảnh chỉ vỏn vẹn một dòng: "That's Amore. Một cuối tuần đẹp nhất bên The Poodles".

Đám cưới quy tụ hơn 350 khách mời, trong đó có Lady Lola Bute và biên tập viên thời trang Tish Weinstock. Người ta chưa rõ Eugenie có đi cùng chồng - Jack Brooksbank hay chị gái là Vương tôn nữ Beatrice hay không.

Cả Eugenie và Beatrice đều giữ thái độ kín tiếng kể từ khi cha của hai chị em - Andrew Mountbatten-Windsor bị tạm giữ điều tra hồi tháng 2 năm nay. Hai chị em vắng mặt tại lễ Phục sinh của Vương thất Anh, cũng không xuất hiện trong sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Nữ hoàng Elizabeth II.





Lần gần nhất hai chị em đứng cạnh các thành viên Vương thất là dịp Giáng sinh ở Sandringham. Dù vậy, theo nguồn tin từ GB News, Quốc vương Charles III vẫn để ngỏ cánh cửa - cả hai sẽ luôn được chào đón tại các sự kiện chính thức trong tương lai.

Eugenie từ lâu đã được biết đến như thành viên Vương thất gần gũi và ấm áp nhất với công chúng. Sau những tháng giữ mình trong bóng tối vì chuyện gia đình, sự xuất hiện của cô ở Sicily lần này không phải là một tuyên ngôn ồn ào - mà giống như một hơi thở dài. Lặng lẽ, dịu dàng, và cũng đầy can đảm.