Không ít người vẫn giữ tâm lý e dè khi bước sang tháng 7 Âm lịch vì những quan niệm đã tồn tại từ lâu. Tuy nhiên, trong tử vi phương Đông, không phải ai cũng trải qua một tháng nhiều thử thách. Sự dịch chuyển của vận khí diễn ra khác nhau ở từng con giáp, có người cần cẩn trọng hơn trong các quyết định, nhưng cũng có người lại bước vào giai đoạn "đổi chiều" sau nhiều tháng liên tiếp gặp khó khăn. Với hai con giáp dưới đây, tháng 7 Âm lịch được xem là thời điểm mở ra nhiều cơ hội mới. Những áp lực về tiền bạc, công việc hay các mối quan hệ dần được tháo gỡ, nhường chỗ cho một giai đoạn ổn định và nhiều hy vọng hơn.

Tuổi Thìn: Càng về cuối năm càng vượng vận, tháng 7 Âm lịch là bước ngoặt đầu tiên

Sau khoảng thời gian phải liên tục xoay xở với nhiều áp lực trong công việc và tài chính, tuổi Thìn bước vào tháng 7 Âm lịch với nguồn năng lượng tích cực hơn hẳn. Những việc từng khiến bạn đau đầu bắt đầu có hướng giải quyết, trong khi các cơ hội mới cũng lần lượt xuất hiện đúng thời điểm. Đây là tháng tuổi Thìn dễ gặp quý nhân, đặc biệt là những người có thể hỗ trợ về công việc, định hướng phát triển hoặc mang đến những lời mời hợp tác đáng cân nhắc.

Điểm sáng lớn nhất nằm ở phương diện tài lộc. Người kinh doanh có cơ hội mở rộng nguồn khách hàng hoặc ký kết những thỏa thuận mang lại lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng. Người làm công ăn lương cũng dễ được ghi nhận năng lực, nhận thêm dự án hoặc có cơ hội cải thiện thu nhập. Những khoản tiền từng bị chậm trễ cũng có khả năng được giải quyết trong giai đoạn này, giúp tuổi Thìn giảm bớt áp lực tài chính đã kéo dài nhiều tháng.

Không chỉ công việc thuận lợi, tinh thần của tuổi Thìn cũng nhẹ nhõm hơn trước. Bạn bắt đầu lấy lại sự tự tin, nhìn mọi việc theo hướng tích cực và sẵn sàng thử sức với những mục tiêu mới. Đây là thời điểm thích hợp để mạnh dạn thay đổi những điều không còn phù hợp, bởi mỗi quyết định đúng lúc đều có thể trở thành bước đệm cho chặng đường phía trước.

Tuổi Hợi: Vận xui lùi bước, tài lộc dần tìm lại nhịp tăng trưởng

Nếu có con giáp nào cảm nhận rõ sự đổi vận khi bước sang tháng 7 Âm lịch thì đó chính là tuổi Hợi. Sau những tháng đầu năm có phần chững lại, bạn bắt đầu đón nhận nhiều tín hiệu tích cực hơn ở cả công việc lẫn tài chính. Điều đáng mừng là vận may của tuổi Hợi không đến theo kiểu bất ngờ mà là kết quả từ những nỗ lực âm thầm đã tích lũy suốt thời gian qua.

Trong công việc, nhiều cánh cửa mới bắt đầu mở ra. Một số người có cơ hội chuyển sang vị trí phù hợp hơn với năng lực, trong khi những người đang kinh doanh sẽ gặp thêm khách hàng hoặc đối tác tiềm năng. Dù chưa phải thời điểm đạt bước nhảy vọt, nhưng mọi thứ đều đang phát triển theo hướng ổn định và bền vững.

Tài chính cũng là phương diện đáng kỳ vọng trong tháng này. Những khoản thu mới có thể xuất hiện từ công việc phụ, dự án cá nhân hoặc những cơ hội hợp tác trước đây chưa mang lại kết quả. Áp lực chi tiêu dần giảm bớt, giúp tuổi Hợi có điều kiện xây dựng kế hoạch tiết kiệm hoặc đầu tư cho bản thân. Đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để học thêm kỹ năng mới, bởi những gì bạn tích lũy hôm nay sẽ sớm mang lại giá trị trong tương lai.

Đời sống tình cảm của tuổi Hợi cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Người độc thân dễ gặp được những mối nhân duyên thú vị thông qua công việc hoặc bạn bè giới thiệu, còn người đã có đôi sẽ tìm lại cảm giác đồng hành sau khoảng thời gian cả hai đều bận rộn.

Dưới góc nhìn tử vi, mỗi giai đoạn đều mang theo những dòng năng lượng khác nhau và không phải ai cũng chịu ảnh hưởng giống nhau. Với tuổi Thìn và tuổi Hợi, tháng 7 Âm lịch được xem là cột mốc giúp vận trình dần khởi sắc sau quãng thời gian nhiều lo toan. Người có cơ hội cải thiện thu nhập, người được quý nhân hỗ trợ, người lại tìm thấy hướng đi phù hợp hơn cho sự nghiệp.

Dù vậy, vận may chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng sự chủ động và tinh thần cầu tiến. Thay vì chỉ chờ đợi những điều tốt đẹp tự tìm đến, hãy xem tháng 7 Âm lịch là cơ hội để nhìn lại mục tiêu, điều chỉnh kế hoạch và mạnh dạn nắm bắt những cánh cửa đang mở ra trước mắt. Đôi khi, điều được gọi là "lộc lá rơi đầy mình" không chỉ là tiền bạc hay vật chất, mà còn là việc gặp đúng người, đi đúng hướng và có đủ bản lĩnh để biến cơ hội thành thành quả.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo