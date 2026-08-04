Mỗi lần gia đình xứ Wales xuất hiện trước công chúng, người hâm mộ đều dành nhiều sự chú ý cho ba người con của Thân vương William và Vương phi Kate. Nếu Hoàng tử George ngày càng chững chạc, Công chúa Charlotte luôn được khen điềm đạm và ra dáng chị cả thì Hoàng tử Louis vẫn là "cây hài" quen thuộc, mang đến bầu không khí vui vẻ ở mọi sự kiện có mặt.

Tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) 2026 diễn ra ở Glasgow, Scotland, điều đó một lần nữa được chứng minh. Dù sự kiện quy tụ những vận động viên hàng đầu của các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội sau khi những hình ảnh được chia sẻ lại chính là Hoàng tử Louis.

Trong lần xuất hiện này, Louis cùng bố mẹ và hai anh chị tới theo dõi các nội dung thi đấu và cổ vũ các vận động viên. Giống như nhiều đứa trẻ khác, cậu bé không giấu được sự tò mò trước mọi điều diễn ra xung quanh. Từ lúc bước vào khu vực khán đài cho đến khi hòa mình vào bầu không khí sôi động của giải đấu, Louis liên tục để lộ những biểu cảm vô cùng đáng yêu.

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất là khi cậu bé hào hứng đội thử chiếc mũ bucket của sự kiện. Với vẻ mặt đầy tự hào cùng nụ cười rạng rỡ, Louis khiến nhiều người bật cười vì sự hồn nhiên rất đúng với lứa tuổi. Chỉ một hành động nhỏ nhưng đủ để tạo nên vô số bình luận tích cực trên các nền tảng mạng xã hội.

Không dừng lại ở đó, Hoàng tử Louis còn khiến khán giả thích thú khi tinh nghịch thay đổi những con số trên bảng điểm trong khu vực trải nghiệm của sự kiện. Cử chỉ ngẫu hứng ấy khiến nhiều người liên tưởng đến những lần cậu bé từng "gây sốt" ở các sự kiện lớn trước đây bằng hàng loạt biểu cảm ngộ nghĩnh và những phản ứng không thể đoán trước.

Đối với người hâm mộ Hoàng gia Anh, đây gần như đã trở thành "thương hiệu" của Louis. Không cố gắng tỏ ra nghiêm túc như người lớn, cậu bé luôn phản ứng rất tự nhiên trước những điều mình nhìn thấy. Chính sự chân thật ấy khiến Louis trở thành một trong những thành viên nhỏ tuổi được công chúng yêu mến nhất.

Một khoảnh khắc khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm là khi Louis gặp linh vật chính thức của Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung. Cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú, liên tục tương tác và trò chuyện theo cách của trẻ nhỏ. Gương mặt rạng rỡ cùng ánh mắt đầy tò mò của Louis khiến không ít người nhận xét rằng cậu bé dường như luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực ở bất cứ nơi nào mình xuất hiện.

Bên cạnh những khoảnh khắc tinh nghịch, Louis còn có nhiều tương tác ngọt ngào với anh trai George và chị gái Charlotte. Ba anh em thường xuyên trò chuyện, cười đùa và cùng theo dõi các phần thi đấu. Những hình ảnh ấy cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa các con của Thân vương William và Vương phi Kate, đồng thời khiến công chúng thêm yêu mến cách gia đình xứ Wales nuôi dạy con cái.

Không ít người nhận xét rằng theo thời gian, Louis vẫn giữ được sự hồn nhiên vốn có nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu như vài năm trước, cậu bé thường gây chú ý với những biểu cảm "khó đỡ" hay đôi lúc tỏ ra mất kiên nhẫn trong các buổi lễ kéo dài, thì giờ đây Louis đã biết lắng nghe bố mẹ nhiều hơn, ngồi theo dõi sự kiện lâu hơn và chủ động tương tác với mọi người xung quanh.

Điều đó cho thấy sự thay đổi rất tự nhiên trong quá trình trưởng thành của cậu út Hoàng gia Anh. Vẫn là một cậu bé giàu cảm xúc, thích khám phá và luôn mang đến tiếng cười, nhưng Louis ngày càng tự tin hơn mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Đối với Thân vương William và Vương phi Kate, việc đưa các con tham gia những sự kiện như Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung không chỉ là cơ hội để cả gia đình có khoảng thời gian bên nhau, mà còn giúp các bé từng bước làm quen với vai trò của mình trong Hoàng gia. Hai vợ chồng luôn cố gắng tạo điều kiện để George, Charlotte và Louis trải nghiệm các hoạt động cộng đồng, gặp gỡ người dân cũng như tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau như thể thao, nghệ thuật hay giáo dục.

Nhiều chuyên gia Hoàng gia từng nhận định rằng William và Kate đang lựa chọn cách nuôi dạy con cân bằng giữa trách nhiệm và tuổi thơ. Các con của họ vẫn tham dự những sự kiện chính thức khi cần thiết, nhưng đồng thời cũng được khuyến khích sống đúng với lứa tuổi, được vui chơi, thể hiện cảm xúc và khám phá thế giới theo cách tự nhiên nhất.

Có lẽ vì vậy mà mỗi lần ba anh em George, Charlotte và Louis xuất hiện, công chúng luôn cảm nhận được sự gần gũi thay vì khoảng cách. Đặc biệt với Louis, cậu bé chưa bao giờ cố che giấu sự hào hứng của mình. Dù là vẫy tay với đám đông, cười lớn trước một tình huống bất ngờ hay chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh, tất cả đều diễn ra rất tự nhiên.

Sau khoảng thời gian Vương phi Kate tạm rút khỏi các hoạt động công khai để điều trị ung thư, những khoảnh khắc cả gia đình cùng xuất hiện như thế này càng được người hâm mộ trân trọng hơn. Việc Kate dần trở lại với lịch trình làm việc và có thể cùng chồng đưa các con tham dự những sự kiện thể thao là tín hiệu tích cực, đồng thời mang đến hình ảnh một gia đình đang cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình yên sau giai đoạn nhiều thử thách.

Trong ngày các vận động viên thi đấu hết mình để truyền cảm hứng cho hàng nghìn khán giả trên khán đài, Hoàng tử Louis lại mang đến một nguồn năng lượng rất khác. Không phải những thành tích thể thao hay bài phát biểu trang trọng, mà chính là nụ cười, sự tò mò và niềm vui rất đỗi trẻ thơ. Chỉ bằng những khoảnh khắc giản dị ấy, cậu út của gia đình xứ Wales một lần nữa chứng minh vì sao mình luôn là thành viên nhỏ tuổi có sức hút đặc biệt trong Hoàng gia Anh. Và với nhiều người hâm mộ, hy vọng lớn nhất không phải là nhìn thấy Louis trở nên quá chững chạc quá sớm, mà là cậu bé vẫn sẽ giữ được nét hồn nhiên, ấm áp và giàu cảm xúc đã khiến hàng triệu người yêu mến suốt những năm qua.