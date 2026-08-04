Không tham gia "đường đua làm dâu hào môn", Doãn Hải My vẫn mê cắm hoa sau một ngày bận rộn

Từ khi kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu và đón con trai đầu lòng, Doãn Hải My luôn là một trong những nàng WAGs nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Hải My còn ghi điểm bởi hình ảnh nhẹ nhàng, kín tiếng và dành nhiều thời gian cho gia đình. Trên mạng xã hội, thay vì thường xuyên chia sẻ những món đồ xa xỉ hay cuộc sống hào nhoáng, cô lại khiến nhiều người yêu mến bởi những khoảnh khắc rất đời thường: Chăm con, nấu ăn, trang trí nhà cửa hay cùng chồng tận hưởng những phút giây bình yên.

Những giây phút bình yên sau 1 ngày bận rộn của Doãn Hải My. Nguồn: Doan Hai My

Mới đây, một video ngắn được Doãn Hải My đăng tải tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong clip, bà xã Đoàn Văn Hậu đứng bên bàn ăn, nhẹ nhàng cắt tỉa và cắm từng cành hoa vào bình. Đi kèm video, cô chỉ viết một dòng ngắn gọn: "Những giây phút bình yên sau 1 ngày bận rộn".

Không có nhạc nền quá sôi động, cũng không phải một video được dàn dựng cầu kỳ. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, từ cách Hải My chọn hoa, điều chỉnh từng cành đến khi hoàn thiện bình hoa nhỏ. Chính nhịp điệu ấy khiến nhiều người xem cảm thấy thư giãn, như được chậm lại giữa guồng quay bận rộn của cuộc sống.

Điều thú vị là những loài hoa Hải My lựa chọn cũng rất gần gũi. Không phải mẫu đơn, tulip nhập khẩu hay những bó hoa có giá hàng triệu đồng, cô sử dụng những cành cúc tím, dơn lúa và một vài loại hoa theo mùa với gam màu nhẹ nhàng. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, góc nhỏ trong ngôi nhà đã trở nên tươi tắn và nhiều sức sống hơn.

Dưới phần bình luận, nhiều người để lại lời khen dành cho vẻ đẹp bình yên của đoạn video. Không ít cư dân mạng còn hài hước nhắc đến "định luật" từng gây sốt trên mạng xã hội: Mỗi khi có người đẹp trong showbiz bắt đầu chia sẻ video cắm hoa, dân tình lại đùa rằng "chuẩn bị làm dâu hào môn". Thế nhưng với Doãn Hải My, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Cô không tham gia "đường đua" ấy bởi bản thân đã có một mái ấm hạnh phúc bên Đoàn Văn Hậu. Với Hải My, cắm hoa đơn giản chỉ là một sở thích cá nhân, một cách để cân bằng cảm xúc sau lịch trình bận rộn giữa công việc, chăm sóc gia đình và nuôi con nhỏ.

Thực tế, vài năm gần đây, cắm hoa đã trở thành thú vui được rất nhiều phụ nữ yêu thích. Không ít người dành một góc nhỏ trong nhà để mỗi tuần thay một bình hoa mới. Điều họ tìm kiếm không chỉ là vẻ đẹp của những cành hoa mà còn là khoảng thời gian được sống chậm, tạm rời điện thoại và tập trung hoàn toàn vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Theo nhiều chuyên gia tâm lý, việc cắm hoa hay chăm sóc cây xanh có thể mang lại hiệu quả tích cực đối với sức khỏe tinh thần. Khi tập trung vào việc cắt tỉa, phối màu và sắp xếp từng cành hoa, não bộ sẽ có cơ hội giảm bớt sự căng thẳng sau nhiều giờ làm việc liên tục. Đây cũng là một dạng hoạt động giúp con người rèn luyện khả năng tập trung, đồng thời tạo cảm giác thư thái tương tự như vẽ tranh, làm gốm hay đan lát.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của hoa tươi trong không gian sống cũng góp phần cải thiện tâm trạng. Nhiều nghiên cứu cho thấy màu sắc tự nhiên và vẻ đẹp của hoa có thể giúp giảm cảm giác mệt mỏi, tăng năng lượng tích cực và khiến ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn. Có lẽ vì thế mà ngày càng nhiều người xem việc mua hoa mỗi tuần không phải là một khoản chi tiêu xa xỉ, mà là cách chăm sóc sức khỏe tinh thần cho chính mình.

Điều khiến đoạn video của Doãn Hải My nhận được nhiều thiện cảm cũng nằm ở sự chân thật ấy. Cô không cố biến việc cắm hoa thành một màn trình diễn nghệ thuật hay khoe sự khéo léo. Từng động tác đều nhẹ nhàng, tự nhiên, giống như bất kỳ ai cũng có thể dành ra 20–30 phút sau giờ làm để tự cắm cho mình một bình hoa nhỏ.

Đó cũng là hình ảnh mà công chúng vẫn thường nhắc đến khi nói về bà xã Đoàn Văn Hậu. Dù được biết đến với xuất thân trong một gia đình có điều kiện, từng là thí sinh nổi bật của Hoa hậu Việt Nam và hiện sở hữu cuộc sống đáng mơ ước, Doãn Hải My vẫn giữ phong cách sống khá giản dị. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc quây quần cùng gia đình, chăm sóc con trai, nấu những bữa cơm tại nhà hay trang trí không gian sống theo cách nhẹ nhàng, gần gũi.

Có lẽ chính vì vậy mà mỗi lần Hải My đăng tải những video đời thường, khán giả đều dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm. Không phải ai cũng có cuộc sống giống cô, nhưng ai cũng có thể học cách dành cho mình một khoảng lặng sau ngày dài bận rộn. Đó có thể là cắm một bình hoa, pha một tách trà, đọc vài trang sách hay đơn giản là ngồi bên cửa sổ ngắm ánh hoàng hôn.

Giữa nhịp sống hiện đại với lịch trình dày đặc và áp lực từ công việc, đôi khi điều giúp con người cảm thấy cân bằng lại không phải những chuyến du lịch xa hay những món đồ đắt tiền. Chỉ một bình hoa nhỏ trên bàn ăn cũng có thể khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn, còn vài phút cắm hoa cũng đủ để tâm trí được nghỉ ngơi.

Video của Doãn Hải My vì thế không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc đời thường của bà xã Đoàn Văn Hậu. Nó còn gợi nhắc rằng, sau tất cả những bộn bề, mỗi người đều xứng đáng có một khoảng thời gian dành riêng cho bản thân. Và đôi khi, hạnh phúc lại đến từ những điều rất nhỏ, như mùi hương của vài cành hoa mới cắm hay cảm giác bình yên khi được chậm lại giữa một ngày bận rộn.