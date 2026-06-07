Không phải bộ đồ nào đắt tiền cũng đáng nhớ, và không phải bộ đồ cũ nào cũng kém sang. Tại đám cưới hoàng gia được mong đợi nhất mùa hè năm nay, Công chúa Beatrice đã mang đến một bài học phong cách giản dị nhưng sâu sắc: Tái sử dụng thời trang không phải vì thiếu lựa chọn, mà vì biết trân trọng những gì đã có.

Đám cưới hoàng gia và dàn khách mời đặc biệt

Ngày 6/6/2026, đám cưới của Peter Phillips - cháu trai của Vua Charles III và Harriet Sperling chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ hoàng gia Anh trên toàn thế giới. Đây không phải một sự kiện nhỏ: Vương phi xứ Wales Kate, Vua Charles III cùng nhiều thành viên hoàng tộc đều có mặt, biến buổi lễ trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của giới hoàng gia năm nay.

Trong số những người xuất hiện sớm nhất là Công chúa Beatrice, con gái lớn của cựu Vương tử Andrew và bà Sarah Ferguson, đi cùng chồng là Edoardo Mapelli Mozzi. Ngay sau đó, em gái Vương nữ (Công chúa) Eugenie cũng có mặt. Đây là lần hiếm hoi hai chị em cùng xuất hiện chung tại một sự kiện công khai trong năm 2026, một năm mà cả hai đã chọn cách giữ im lặng sau khi tên cha mẹ họ xuất hiện trong hồ sơ Jeffrey Epstein.

Chiếc váy xanh hoa từng lên sóng Royal Ascot

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là sự hiện diện của Beatrice, mà còn là lựa chọn thời trang của cô. Vương nữ 36 tuổi diện chiếc đầm Brita của thương hiệu Emilia Wickstead - một cái tên quen thuộc trong tủ đồ của Vương phi Kate. Đây là bộ đầm cô từng mặc tại Royal Ascot tháng 6/2024, được làm từ chất liệu taffeta faille in hoa trên nền xanh lá, giá gốc vào khoảng 2.990 đô la Mỹ (tương đương hơn 78 triệu đồng).

Lần này, Beatrice phối đầm với túi xách màu be, giày cùng tông, và một chiếc mũ đan raffia thanh lịch. Sự kết hợp này mang lại cảm giác tươi mát, nhẹ nhàng hoàn toàn phù hợp với tinh thần của một đám cưới mùa hè.

Emilia Wickstead không phải cái tên xa lạ với những người theo dõi phong cách hoàng gia Anh. Nhà thiết kế người New Zealand gốc Ý này từ lâu đã được Vương phi Kate ưu ái, với nhiều lần diện trang phục của nhà mốt này trong các sự kiện chính thức. Chính vì vậy, việc Beatrice chọn đúng thương hiệu này trong ngày đặc biệt của người anh họ cũng là một dạng "tôn vinh" âm thầm đến phong cách của người chị dâu trong họ.

Cô dâu Harriet Sperling thanh lịch và cổ điển

Trong khi giới mộ điệu đang xuýt xoa vì chiếc váy hoa của Beatrice, cô dâu Harriet Sperling cũng gây ấn tượng mạnh với bộ váy cưới trắng cột dáng cột trụ (column dress) kết hợp tay dài ren và cổ cao vừa cổ điển vừa thanh thoát. Harriet đeo mạng thêu hoa dài cùng vương miện kim cương lấp lánh, hoàn thiện diện mạo cô dâu hoàng gia đúng nghĩa. Đây là sự kết hợp giữa sự tinh giản của thời trang hiện đại và vẻ trang nghiêm truyền thống vốn gắn liền với các đám cưới trong gia tộc Windsor.

Câu chuyện chiếc váy cũ của Beatrice không phải chỉ là tin thời trang. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều thành viên hoàng gia Anh chủ động tái sử dụng trang phục tại các sự kiện lớn từ Vương phi Kate đến Vương hậu Camilla. Đây không còn là điều bất đắc dĩ mà đã trở thành một thông điệp có chủ ý: Hoàng gia cũng có trách nhiệm với tiêu dùng bền vững.

*Theo marieclaire