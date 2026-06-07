Ồn ào phú bà Hạ A Đào (SN 1993, Trung Quốc) tố chồng ngoại tình với bạn thân kiêm trợ lý thân cận tên D. vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Trước đó, nữ blogger đã đăng tải đoạn video dài hơn 6 phút để kể lại toàn bộ hành trình phát hiện chồng phản bội, những tranh chấp phát sinh sau khi đề nghị ly hôn cũng như cuộc chiến pháp lý nhằm giành lại quyền lợi cho bản thân và quyền nuôi con.

Clip: Cảnh phú bà bắt ghen chấn động.

Tiểu tam là trợ lý kiêm bạn thân tên D.

Theo chia sẻ của Hạ A Đào, sự việc thực tế đã xảy ra từ cuối năm 2025. Tuy nhiên do nhiều lý do cá nhân, cùng việc mất quyền kiểm soát các tài khoản mạng xã hội trong một khoảng thời gian nên đến gần đây cô mới chính thức lên tiếng công khai toàn bộ vụ việc.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng cảm với nữ blogger. Nhiều người cho biết họ đang theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo, đồng thời mong Hạ A Đào có thể lấy lại những gì thuộc về mình cũng như giành được quyền nuôi con.

Mới đây, trên nền tảng Xiaohongshu với hơn 81 nghìn người theo dõi, Hạ A Đào tiếp tục cập nhật tình hình mới nhất liên quan đến vụ tranh chấp.

Tình hình hiện tại của Hạ A Đào.

Theo đó, cô cho biết toàn bộ tài sản đứng tên mình hiện đã bị đóng băng. Nữ blogger cho hay phía chồng cũ đã nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết tranh chấp. Đây là biện pháp pháp lý nhằm tạm thời phong tỏa hoặc hạn chế giao dịch đối với một số tài sản để tránh việc tẩu tán, chuyển nhượng trước khi vụ việc được giải quyết.

Điều khiến Hạ A Đào bức xúc là phạm vi tài sản bị phong tỏa được cho là bao gồm cả những tài sản mà cô khẳng định là tài sản riêng, do bố mẹ tặng từ trước khi kết hôn.

Nguyên văn chia sẻ của Hạ A Đào (tạm dịch):

"Vừa rồi, toàn bộ tài sản đứng tên tôi đã bị đóng băng. Phía đối phương đã nộp đơn xin áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản, trong đó còn bao gồm cả phần tài sản trước hôn nhân mà bố mẹ tôi đã cho tôi.

Chỉ trong chớp mắt, số dư khả dụng trong các tài khoản đều về 0. Tôi không ngờ cuộc hôn nhân này lại có ngày đẩy tôi vào cảnh gần như trắng tay như vậy. Con đường bảo vệ quyền lợi của mình còn rất dài và đầy trở ngại...".

Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng để lại lời động viên và ủng hộ nữ blogger. Nhiều người cho rằng đây là diễn biến khiến họ không khỏi bất ngờ, đặc biệt khi trước đó Hạ A Đào từng khẳng định phần lớn nguồn thu nhập của gia đình đều do bản thân làm ra, chồng “hữu danh vô thực”.

Không ít ý kiến cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của người chồng, cho rằng đây là trường hợp "không gây dựng được gì nhưng lại muốn giành phần lớn lợi ích".

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng khuyên Hạ A Đào nên nhanh chóng tìm luật sư có kinh nghiệm để theo đuổi vụ việc đến cùng, đồng thời chủ động tìm hiểu thêm kiến thức pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân, đặc biệt là đối với những tài sản được hình thành trước hôn nhân.

Một số bình luận thu hút sự chú ý như:

"Thật không ngờ hắn ta lại tàn nhẫn như vậy, chị ơi phải mạnh mẽ lên nhé."

"Phải thuê luật sư thật giỏi nhé chị ơi."

"Chị ơi nếu làm lại từ đầu thì tụi em vẫn ủng hộ chị."

"Tội chị ấy quá."

Hiện Hạ A Đào chưa phản hồi thêm trước những bình luận của cư dân mạng.

Hạ A Đào nổi tiếng với hình ảnh phú bà có cuộc sống giàu sang.

Trước đó, cuối tháng 5, Hạ A Đào gây xôn xao khi công khai đoạn video kể lại toàn bộ quá trình phát hiện chồng ngoại tình với trợ lý kiêm bạn thân tên D. Theo lời nữ blogger, cô bắt đầu nghi ngờ từ tháng 12/2025 sau khi phát hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường trong điện thoại và xe riêng của chồng.

Sau khi thu thập được bằng chứng cho thấy chồng và nữ trợ lý cùng vào khách sạn, Hạ A Đào đã trực tiếp đối chất. Dù người chồng được cho là đã quỳ xuống xin lỗi và hứa sửa sai, cô tiếp tục phát hiện cả hai vẫn duy trì mối quan hệ chỉ vài ngày sau đó.

Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng leo thang khi Hạ A Đào quyết định đề nghị ly hôn. Nữ blogger còn tố bản thân từng bị chồng bạo lực, đe dọa trong quá trình tranh cãi.

Đỉnh điểm xảy ra vào khoảng tháng 1/2026 khi cô quay về căn hộ chung để lấy đồ và bắt gặp chồng cùng nữ trợ lý ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Hạ A Đào cho biết chính khoảnh khắc đó khiến cô hoàn toàn từ bỏ hy vọng hàn gắn và quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng.

Hạ A Đào cho biết cô và chồng đã bên nhau suốt 17 năm tính từ lúc yêu đến khi kết hôn. Trong mắt nhiều người, đây từng là một gia đình đáng ngưỡng mộ khi sở hữu cuộc sống sung túc, thường xuyên chia sẻ hình ảnh sinh hoạt tại khu tứ hợp viện rộng lớn cùng những bộ sưu tập đồ cổ, trang sức có giá trị.

Song theo lời nữ blogger, nguồn thu nhập chính của gia đình nhiều năm qua chủ yếu đến từ công việc kinh doanh và sáng tạo nội dung của cô. Hạ A Đào cho biết vì tin tưởng tuyệt đối nên đã giao cho chồng tham gia quản lý công việc, đồng thời nắm quyền truy cập nhiều tài khoản mạng xã hội và hệ thống kinh doanh quan trọng. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, đây cũng trở thành một trong những điểm tranh chấp lớn giữa hai bên.

Hiện những chia sẻ mới nhất của Hạ A Đào tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.