Sát Tết rồi, 3 con giáp càng làm càng giàu

Những tháng cận Tết luôn là cuộc đua thực sự: Việc nhà bề bộn, chi tiêu dồn dập, áp lực công việc tăng mạnh. Nhưng tử vi đời sống cho thấy năng lượng cuối năm không dành đều cho tất cả. Ba con giáp dưới đây bước vào “pha vàng ròng” của tháng, làm gì cũng thuận, chạm đâu cũng mở, thậm chí tiền bạc tăng lên theo cách rất thực tế: Thêm khách, thêm dự án, thêm khoản thưởng, thêm cơ hội kiếm tiền đúng sở trường.

Đặc biệt, đây là nhóm con giáp càng chịu khó thì càng giàu, càng không lười thì càng thấy kết quả. Tết đến gần, lộc đến trước, nghe đã thấy vui rồi.

1. Tuổi Dần: Đang khí thế hừng hực, dễ chốt deal lớn trước Tết

Dấu hiệu giàu lên: Chốt công việc nhanh, tăng doanh số, gặp đúng người nâng đỡ.

Tuổi Dần là con giáp “đạp ga mạnh nhất” mùa cuối năm. Năng lượng của bạn tăng liên tục, đầu óc sắc bén, khả năng giao tiếp mạnh. Người làm văn phòng dễ hoàn thành KPI vượt mức, người kinh doanh thì đơn hàng tăng vọt.

Điều đáng nói nhất: Tuổi Dần gặp thời quý nhân.

Một người xuất hiện đúng lúc, giúp bạn mở cánh cửa mà lâu nay tưởng khó gõ. Thậm chí, có tuổi Dần còn nhận khoản thưởng sớm hoặc lời mời hợp tác bất ngờ.

Tài lộc vào theo dạng “đều đặn và chắc”, không ầm ầm nhưng không đứt đoạn. Càng gần Tết, tuổi Dần càng thấy mình có tiền để chi mà không bị áp lực giống các tháng trước.

Lời khuyên: Hãy tập trung vào 1–2 mục tiêu lớn cuối năm. Đây là giai đoạn bạn “bật tốc”, đừng phân tán năng lượng vào việc nhỏ.

2. Tuổi Mão: Tiền về hai đường, vừa lộc nghề vừa lộc phụ

Dấu hiệu giàu lên: Tăng thu nhập kép, có khoản tiền bất ngờ, chi tiêu nhẹ nhàng.

Sát Tết, vận tài lộc của tuổi Mão sáng rực. Nếu trước đó bạn thấy dậm chân thì giờ mọi thứ bắt đầu “chảy” lại: Việc đến đều, thu nhập tăng nhẹ rồi tăng mạnh, cơ hội kiếm thêm mở ra liên tục.

Người làm tự do, bán hàng online, làm dịch vụ như nail – spa – thiết kế – content được dự báo bùng đơn dịp này. Người làm công ăn lương cũng có thể nhận thưởng sớm, hoặc ít nhất là khoản phụ cấp/hỗ trợ cuối năm giúp tinh thần và tài chính dễ thở hơn.

Đặc biệt, tuổi Mão còn có lộc phụ: Khoản tiền đến từ người thân, bạn bè, hoặc một món đồ bán lại đúng lúc cần tiền.

Lời khuyên: Cuối năm dễ rối, hãy chia việc theo nhóm: việc ngày – việc tuần – việc Tết. Khi đầu óc có trật tự, tài lộc cũng vào trật tự.

3. Tuổi Thân: Làm đâu trúng đó, cuối năm hóa quý nhân của chính mình

Dấu hiệu giàu lên: Mở rộng cơ hội tài chính, tăng khách, có người giới thiệu việc.

Tuổi Thân là con giáp “đắt khách” nhất mùa cận Tết. Sức hút cá nhân tăng mạnh, nói chuyện duyên, xử lý việc nhanh, nên bán hàng – thương lượng – đàm phán – ký kết đều rộng cửa.

Điều đáng nói là: Tuổi Thân tự tạo ra vận may.

Không đợi ai giúp, bạn chủ động hơn, dứt khoát hơn, quyết đoán hơn nhờ thế mà việc đến nhiều và đều.

Tài vận tăng theo dạng mở rộng: Thêm khách quen, thêm khách mới, thêm lời giới thiệu, thêm job thời vụ, thêm dự án nhỏ nhưng lời nhanh.

Người có gia đình cũng đỡ áp lực chi tiêu Tết vì thu nhập dịp này nhìn chung khá “dày”.

Lời khuyên: Hãy tận dụng 2–3 tuần trước Tết để tăng tốc. Đây là “cửa thời gian vàng” của tuổi Thân, bỏ qua là tiếc.

Ba con giáp trên không chỉ giàu vì gặp may, mà giàu vì đúng thời điểm, đúng nhịp vận, đúng tinh thần nỗ lực. Nếu thuộc nhóm này, hãy mạnh dạn lên kế hoạch tài chính, tăng tốc công việc và giải quyết những dự án còn dang dở. Tết năm nay, bạn có thể bước vào bằng tâm thế nhẹ nhàng: làm nhiều – thu nhiều – chi thoải mái mà không lo hụt.

Cuối cùng, đừng quên: Tử vi chỉ mở cửa, còn bước qua là do chính mình.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)