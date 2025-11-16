Nhà của thiếu gia Tăng Thuấn Hy: Tổ ấm trắng tối giản, phủ kín cây xanh như một khu vườn chữa lành, ai nhìn cũng muốn dọn về sống chung

Xuất thân từ gia đình kinh doanh giàu có ở Thâm Quyến (Trung Quốc), là con út được cưng chiều nhất, Tăng Thuấn Hy từng bị cả nhà “giả ốm” để ngăn anh vào showbiz vì chỉ cần ở nhà là đã đủ để… kế nghiệp. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn tự đi con đường của mình, bước chân vào diễn xuất và gây dựng danh tiếng bằng thực lực.

Điều khiến khán giả tò mò không chỉ là sự nghiệp, mà còn là ngôi nhà trắng tinh giản - hiện đại - phủ đầy cây xanh, nơi anh tự tay chăm từng chậu cây, tự chọn từng món đồ nội thất, và biến không gian sống thành một "ốc đảo" đúng nghĩa.

Một ngôi nhà phản chiếu phần tính cách ít người biết: Ấm áp, ngăn nắp, hướng nội vừa đủ và chan hòa với thiên nhiên.

Một tổ ấm gam màu trắng tối giản như một khu vườn nhỏ để trú ẩn khỏi guồng quay cuộc sống

Không gian nhà của Tăng Thuấn Hy xoay quanh tông trắng chủ đạo - gam màu rất khó giữ nhưng lại đem lại cảm giác thư thái tuyệt đối. Từ tường, trần đến nội thất, mọi thứ đều theo tinh thần “less is more”.

Nhưng cái hay là trắng không hề lạnh. Nhờ cách phối chất liệu thông minh từ sàn gỗ, sofa màu sữa, ghế vải thô, ánh sáng tự nhiên đổ nghiêng qua cửa kính lớn giúp không gian trở nên mềm mại, gần gũi và rất… “muốn nằm xuống ngay lập tức”.

Từng góc nhà đều có sự uyển chuyển nhờ đường bo tròn mềm trên tường và trần, giảm đi sự sắc cạnh thường thấy trong phong cách hiện đại. Đây chính là bí kíp khiến căn nhà toát lên vẻ trẻ trung, tinh gọn, mà vẫn ấm áp.

Anh chàng “plant boy” chính hiệu, tự tay chăm từng mảng xanh trong nhà

Showbiz có nhiều người mê cây, nhưng để tự tay chăm, tự tay sắp đặt từng góc thì không nhiều. Tăng Thuấn Hy là kiểu “plant boy” rất thật: Tự trồng trầu bà, thiên điểu, cau cảnh, cọ lùn; tự cắm từng nhánh cây nước; tự chỉnh độ sáng - độ ẩm cho cây; tự dọn đất, thay chậu và lên layout mảng xanh.

Anh không chọn những loại cây “khó chiều”, mà chọn đúng những loại dễ sống, dễ hợp nội thất, dễ tạo vibe thư giãn. Nhìn vào cách anh bố trí, có cảm giác như mỗi góc nhà đều có “một nhịp thở xanh”.

Water propagations (cây thủy sinh nhỏ) được xếp ngay ngắn trên kệ, bàn ăn hoặc bàn phụ vừa xinh, vừa dễ chăm, vừa rất “Instagrammable”.

Nội thất chuẩn gu tối giản nhưng từng món đều có câu chuyện

Không gian trắng - xanh - gỗ được nhấn bằng những món nội thất có thiết kế đặc trưng. Gương Ellie Velvet Mirror bản màu đất. Không chọn bản màu sáng, Thuấn Hy chọn phiên bản nâu đất để tạo độ trầm cho không gian. Một chiếc gương “ăn hình” bậc nhất, nơi anh hay chụp OOTD và check-in vibe đời thường.

Shell Chair (ghế vỏ sò) màu nâu: Chiếc ghế “iconic” làm mềm căn phòng nhờ đường cong uốn, kết hợp hoàn hảo với mảng cây xanh phía sau. Đây là món đồ vừa thời trang, vừa tinh tế, nhìn vào là biết chủ nhà có gu.

Loa B&O đen, sang mà vẫn ngầu: Không gian trắng - xanh - gỗ được “neo” lại bởi chiếc loa màu đen hiện đại. Một điểm nhấn cá tính, đúng vibe của một chàng trai yêu âm nhạc. Từng món đồ như đại diện cho từng lớp tính cách: Mềm mại - sạch - gọn - nghệ - hơi trầm nhưng tinh tế.

Điểm “đắt” nhất nhà: Mảng đá xanh tự nhiên - sang thanh thôi mà đủ cuốn

Căn nhà có chi tiết khiến fan nội thất phải trầm trồ: Đá marble xanh (green marble).

Màu xanh rêu nhạt pha vân trắng được dùng ở: Mặt bếp, bàn đảo, lavabo, bàn ăn. Đây là chất liệu vừa sang, vừa ấm, lại mang hơi thở tự nhiên đúng tinh thần “nature modernism” đang cực trend. Đặt stone elements vào không gian trắng - gỗ tạo ra hiệu ứng thị giác cực dịu. Nhìn rất “đắt”, nhưng không hề phô.

Dù là người nổi tiếng hay không, ai cũng cần một “vùng an toàn” để trở về. Nhà của Tăng Thuấn Hy là ví dụ hoàn chỉnh cho xu hướng “Living Slow, Living Green” sống chậm, sống xanh - một xu hướng ngày càng được phụ nữ Việt quan tâm.

Ngôi nhà không phải biệt thự triệu đô, nhưng tạo cảm giác: Sạch sẽ, gọn gàng, an yên, mềm mại và đầy sức sống. Giữa showbiz áp lực, anh vẫn giữ được một thế giới riêng, nơi cây xanh, ánh sáng, tông trắng và từng món đồ nói thay cảm xúc. Và có lẽ vì thế, fan không chỉ yêu diễn viên Tăng Thuấn Hy mà còn tò mò về chàng trai có thể biến nhà thành một khu vườn chữa lành.