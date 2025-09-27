Sáng thứ Tư vừa qua, tổ chức từ thiện do cô đồng sáng lập - The Anti-Slavery Collective đã công bố một video thông tin đầy sức thuyết phục về ngành công nghiệp túi giả mạo, làm sáng tỏ cách thức mua sắm các sản phẩm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bóc lột những người lao động, thường xuyên bị ép buộc sản xuất hàng hóa giả mạo.

Công chúa Eugenie, thông qua mạng xã hội Instagram, đã chia sẻ: "Bạn có biết rằng thời trang giả mạo là một ngành công nghiệp phát đạt hàng trăm tỷ USD, đẩy mạnh một mạng lưới bóc lột kín đáo đối với con người và hành tinh chúng ta?".

Nhấn mạnh về sự nghiêm trọng của vấn đề, cô tiếp tục thông tin: "Từ lao động cưỡng bức đến khai thác trẻ em và buôn người, thời trang giả mạo - loại bạn có thể mua trực tuyến, trên đường phố, hoặc khi đi nghỉ mát đang tràn ngập những tổn thương. Tuần này, chúng tôi đã tổ chức một sự kiện tại New York cùng với các chuyên gia thời trang, chuyên gia thay đổi hành vi, các thương hiệu và chuyên gia để chiếu sáng lên bê bối nhân quyền này", cô chia sẻ.

Chiến dịch mới của The Anti-Slavery Collective mà Eugenie đang phát động, "Hidden Threads: Fake Fashion - A Human Rights Scandal", kêu gọi chính phủ thu thập và chia sẻ dữ liệu về thương mại bất hợp pháp và hàng giả mạo, đồng thời thực thi và thắt chặt lệnh cấm lao động cưỡng bức. Chiến dịch cũng vận động mọi người xem xét liệu việc mua một chiếc túi giả, áo bóng đá hay giày thể thao có đáng giá không khi nó góp phần vào việc bóc lột người lao động trên khắp thế giới.

Vào năm 2017, sau chuyến thăm Ấn Độ năm 2012 và được giới thiệu về một tổ chức phụ nữ giải cứu các cô gái khỏi nạn nô lệ hiện đại, Eugenie cùng người bạn thân Julia đã thành lập tổ chức từ thiện The Anti-Slavery Collective. Trong 8 năm qua, họ đã không ngừng nỗ lực để tạo ra sự thay đổi, kêu gọi sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, nhà hoạch định chính sách, nhà báo, tổ chức phi chính phủ, các công ty và nhiều hơn nữa, nhằm chia sẻ ý tưởng và chiến đấu chống lại nạn buôn người.

Bên cạnh đó, công chúa Eugenie còn là người ủng hộ nhiệt tình của Teenage Cancer Trust, nắm giữ vị trí đại sứ danh dự từ năm 2016 cùng chị gái là công chúa Beatrice. Nhưng công việc từ thiện của cô không dừng lại ở đó, Eugenie còn là đại sứ toàn cầu của tổ chức từ thiện trẻ em Street Child và là người bảo trợ cho tổ chức bảo vệ động vật hoang dã châu Á Elephant Family.

Công việc của Eugenie và Julia không chỉ gói gọn trong việc phổ biến thông tin mà còn tạo ra những bước tiến thiết thực trong việc đấu tranh cho những quyền cơ bản của con người. Sự cam kết của họ là minh chứng cho niềm tin rằng, dù thuộc bất kỳ tầng lớp nào trong xã hội, mọi người đều có thể góp phần vào việc tạo nên sự thay đổi tích cực.

