Vương phi xứ Wales chưa bao giờ để công chúng có cơ hội nghỉ ngơi. Chỉ vài giờ sau khi thông báo về Buổi hòa nhạc Giáng Sinh Together at Christmas thường niên sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 12 tới tại Tu viện Westminster (với sự góp mặt của dàn sao đình đám như Hannah Waddingham, Kate Winslet và Chiwetel Ejiofor), Cung điện Kensington lại tiếp tục tung ra một thông báo "bom tấn" khác.

Đó là sự xuất hiện quan trọng của Công nương chỉ trong vài ngày tới, cụ thể là Thứ Ba, ngày 18 tháng 11, tại London. Lần xuất hiện này không chỉ là một nhiệm vụ Hoàng gia, mà là đỉnh cao của một dự án cô đã ấp ủ từ lâu: Hội nghị thượng đỉnh Lực lượng Lao động Tương lai (Future Workforce Summit). Dự án này được tổ chức bởi Lực lượng Đặc nhiệm Doanh nghiệp vì Tuổi thơ Sớm của Quỹ Hoàng gia, nơi mà tương lai của Vương hậu đặt trọn tâm huyết. Vương phi Kate đang chứng minh, việc cô chuẩn bị cho vai trò tương lai không chỉ dừng lại ở sự duyên dáng, mà là khả năng sử dụng quyền lực của mình để tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống cho xã hội.

Vương phi xứ Wales đã và đang đầu tư sâu sắc vào lĩnh vực giáo dục sớm (Early Childhood) – một nguyên nhân vô cùng gần gũi với trái tim cô. Hội nghị thượng đỉnh Lực lượng Lao động Tương lai sắp tới chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy cô không chỉ quan tâm đến sức khỏe tinh thần, mà còn trực tiếp tác động đến kinh tế và lực lượng lao động của nước Anh.

Sự kiện "tỷ đô" nhắm vào tương lai kiếm tiền

Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Tháp Salesforce ở London, quy tụ hơn 80 nhà lãnh đạo kinh doanh có ảnh hưởng nhất Vương quốc Anh. Mục tiêu không chỉ là thảo luận suông, mà là thúc đẩy hành động và đầu tư mạnh mẽ vào giai đoạn phát triển tuổi thơ sớm.

Vương phi Kate tin rằng việc đầu tư vào những năm đầu đời của trẻ em là chìa khóa để kiến tạo một xã hội khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Hội nghị sẽ tập trung làm rõ: Các doanh nghiệp có thể đóng vai trò then chốt như thế nào trong việc nuôi dưỡng những kỹ năng cần thiết cho lực lượng lao động tương lai, đặc biệt trong thời đại công nghệ thay đổi chóng mặt.

Mục tiêu của dự án là tiếp cận và hỗ trợ hơn một triệu em bé và trẻ nhỏ vào năm 2026. Đây là một con số khổng lồ, thể hiện sự quyết tâm thay đổi xã hội của vị Nữ Vương tương lai.

Dàn khách mời "quyền lực"

Hội nghị sắp tới không chỉ có sự xuất hiện của Vương phi Kate mà còn quy tụ những gương mặt đình đám, đảm bảo chất lượng chuyên môn và tầm ảnh hưởng sâu rộng:

- Người điều hành: Sự kiện sẽ được dẫn dắt bởi nhà báo nổi tiếng Mishal Husain.

- Diễn giả "khủng": Các khách mời sẽ được lắng nghe những chia sẻ quý giá từ cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Anh, Sir Gareth Southgate, và nhà tâm lý học nghiên cứu Giáo sư Marc Brackett. Bên cạnh đó còn có Giáo sư Robert Waldinger từ Đại học Harvard và nhà trị liệu tâm lý Philippa Perry.

- Những ông lớn tham gia: Các thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Doanh nghiệp như Aviva, NatWest Group, Iceland, Ikea UK and Ireland, The Lego Group và Deloitte sẽ trình bày về những công việc họ đã làm, giúp đỡ hơn nửa triệu trẻ em và trẻ sơ sinh. Các công ty lớn khác như Amazon, Kellogg's, Jude's, Salesforce và Co-op cũng sẽ giới thiệu các dự án đổi mới.

Vương phi Kate thành lập Lực lượng đặc nhiệm doanh nghiệp này vào tháng 3 năm 2023 nhằm "khuấy động hành động kinh doanh". Trong năm đầu tiên hoạt động, Lực lượng này đã công bố báo cáo "Ưu tiên tuổi thơ sớm vì một xã hội hạnh phúc, khỏe mạnh hơn: Cách doanh nghiệp có thể thúc đẩy và hưởng lợi từ sự thay đổi mang tính chuyển đổi ở Vương quốc Anh".

Hoạt động này diễn ra ngay sau thông báo về sự kiện Giáng Sinh và chuyến đi tri ân các cựu chiến binh, cho thấy Vương phi Kate đang dồn toàn bộ tâm huyết và thời gian vào các nhiệm vụ Hoàng gia.

Cô đang xây dựng một hình ảnh rõ ràng và quyết đoán: Một người phụ nữ không chỉ có gu thẩm mỹ đỉnh cao, mà còn có tầm nhìn chiến lược, sử dụng ảnh hưởng của mình để tạo ra những giá trị xã hội bền vững, đặt nền móng cho thế hệ tương lai. Điều này càng làm tăng thêm sự kỳ vọng của công chúng vào vai trò Vương hậu tương lai của Vương phi xứ Wales.