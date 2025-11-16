Kate nói về sự vô thường trong cuộc đời: "Hãy học cách buông bỏ những điều không còn cần thiết"

Trong đoạn video mang tên “Autumn”, được đăng ngày 15/11, Vương phi Kate cất giọng đọc trầm ấm bên những thước phim nắng Thu vàng dịu, mở đầu bằng lời nhắn: “Khi ngày ngắn lại, bóng đổ dài hơn, năng lượng của mùa hè rút vào mùa Thu. Đây là thời điểm để nhìn lại và tinh giản".

Hình ảnh Kate sánh bước bên đầu bếp Gill Meller trong khu rừng yên ả, xen lẫn những cảnh cô nhóm lửa và nấu ăn cùng trẻ nhỏ, tạo nên nhịp điệu nhẹ nhàng như một bài thơ về thiên nhiên. Khung cảnh mộc mạc được quay bởi nhà làm phim Will Warr, hướng người xem vào sự tĩnh lặng, thứ mà đời sống bận rộn thường khiến ta dễ quên.

Giọng Kate tiếp tục vang lên trong nền lá vàng xào xạc: “Cây cối trút bỏ lớp tán của mình để chuẩn bị cho mùa đông, cũng như chúng ta cần học cách buông bỏ những gì không còn cần thiết nữa". Một phép ẩn dụ giản dị mà sâu sắc nhất là với những người từng trải qua đau đớn, đổ vỡ hay những thay đổi lớn trong cuộc đời.

Cô vừa nấu nướng cùng Meller và các em nhỏ, vừa nói về sự kết nối giữa thế giới bên trong và bên ngoài: “Khi ta hiểu rõ hơn về nội tâm và thế giới quanh mình, ta tìm được sự sáng tỏ và mục đích. Mùa thay lá nhắc chúng ta rằng có vẻ đẹp trong sự đổi thay, trong tính vô thường và trong việc buông bỏ. Đó là những chu trình tự nhiên của cuộc sống".

Kate khép lại video bằng lời nhắn khiến nhiều người xúc động: “Khi hoa rơi và màu sắc phai nhạt, rễ cây vẫn âm thầm lớn lên sâu hơn, mạnh hơn. Hãy để tình yêu làm rễ và ánh sáng dẫn đường ta đi qua những thay đổi. Kiên định mà bước tiếp".

Bài đăng còn ký tên “C” viết tắt của Catherine như một dấu ấn cá nhân đặc biệt hiếm khi xuất hiện trên các bài đăng Hoàng gia, cho thấy mức độ riêng tư và cảm xúc mà Kate đặt vào dự án này.

Series “Mother Nature” được Kate bắt đầu từ đầu năm, đánh dấu những chuyển giao mùa: từ Đông sang Xuân, từ Hè sang Thu, và luôn gắn liền với những thông điệp về sức khỏe tinh thần. Trong video đầu tiên, Kate từng chia sẻ rằng thiên nhiên đã trở thành nơi “trú ẩn” suốt quá trình điều trị ung thư vào năm 2024, thời điểm cô tạm rời khỏi các nhiệm vụ Hoàng gia để tập trung hồi phục.

“Một năm qua, thiên nhiên là nơi giúp tôi chữa lành", Kate từng nói. “Khả năng nuôi dưỡng, truyền cảm hứng và giúp con người hồi phục của thiên nhiên là vô tận".

Video mùa Thu lần này được đăng chỉ một tuần sau khi Kate tham dự Lễ tưởng niệm tại Cenotaph ngày 9/11. Năm nay, không khí trở nên nhẹ nhõm hơn khi cuộc sống của Vương phi Kate, Thân vương William và ba con Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis ổn định trở lại tại Forest Lodge ở Windsor, ngôi nhà mà họ gọi là "trọn đời".

Sự trở lại của Kate sau giai đoạn điều trị khiến mọi khoảnh khắc cô xuất hiện đều mang ý nghĩa đặc biệt. Và video “Autumn” lần này, với thông điệp buông bỏ và trưởng thành, không chỉ là câu chuyện của Hoàng gia, mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng dành cho bất cứ người phụ nữ nào đang học cách bước tiếp sau thử thách cuộc đời.