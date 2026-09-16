Meghan Markle tung loạt ảnh chưa từng công bố mừng sinh nhật Harry

Ngày 15/9, đúng sinh nhật lần thứ 42 của Vương tử Harry, Meghan Markle đăng một video ngắn trên Instagram để gửi lời chúc tới chồng. Video gồm 9 bức ảnh và một đoạn clip, phần lớn ghi lại những khoảnh khắc của Harry bên hai con là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet.

Meghan mở đầu bằng một bức ảnh đen trắng của Harry, sau đó lần lượt đưa người xem qua những lát cắt rất đời thường của gia đình. Có lúc Harry cùng Lilibet trượt tuyết, khi lại lái một chiếc xe địa hình chở hai con đi dọc theo mặt nước. Một bức ảnh khác ghi lại cảnh anh hướng dẫn Archie tập bắn cung, trong khi Lilibet cũng xuất hiện bên bố trong những khoảnh khắc rất tự nhiên.

Có cả một bức ảnh Harry và Meghan hôn nhau giữa vườn nho, phía sau là hai đứa trẻ đang chơi. Ở một khoảnh khắc khác, Lilibet cầm máy ảnh chụp bố, còn Harry và con gái cùng nhìn ra mặt nước. Cuối video là hình ảnh Harry lái xe trên một con đường giữa khung cảnh xanh mướt.

Meghan viết: "He's simply the best. Happy birthday, my love", đồng thời chọn bản acoustic Simply the Best của The Hound + The Fox làm nhạc nền cho video.

Một Harry rất khác phía sau những bức ảnh Hoàng gia

Điều khiến loạt ảnh này đáng chú ý không hẳn nằm ở những khoảnh khắc quá đặc biệt. Ngược lại, chúng hấp dẫn bởi chúng rất bình thường. Harry xuất hiện như một ông bố đưa con đi chơi, một người cha hướng dẫn con tập thể thao, cùng con khám phá thiên nhiên hoặc đơn giản là ngồi bên con trong một buổi chiều.

Trong ảnh trượt tuyết, Harry nắm tay Lilibet trên đường trượt. Ở một bức khác, anh lái xe địa hình đưa Archie và Lilibet đi qua một khu vực nhiều cây xanh, phía sau còn có chú chó Labrador Pula của gia đình. Harry cũng dành thời gian tập bắn cung cùng Archie, một hoạt động vừa mang tính vui chơi vừa cho thấy hai cha con có những khoảng thời gian riêng bên nhau.

Những hình ảnh này khác khá xa với những khoảnh khắc công chúng thường thấy ở Harry trong vai trò thành viên Hoàng gia trước đây. Không có lễ phục, không có nghi thức, cũng không có những cái bắt tay được sắp xếp theo lịch trình. Chỉ có một người bố và hai đứa trẻ. Và có lẽ chính sự đơn giản ấy mới là thứ khiến loạt ảnh sinh nhật lần này được chú ý.

Sinh nhật đầu tiên của Harry kể từ khi gia đình trở lại Anh

Loạt ảnh được Meghan đăng trong một thời điểm cũng khá đặc biệt với gia đình Sussex.

Cuối tháng 8, Harry, Meghan cùng Archie và Lilibet trở lại Anh sau khoảng 6 năm sống tại Mỹ. Gia đình hiện duy trì một nơi ở riêng, không mang tính chất Hoàng gia tại Anh; đồng thời vẫn giữ nhà ở Montecito, California và bất động sản nghỉ dưỡng tại Bồ Đào Nha. Đây cũng là sinh nhật đầu tiên của Harry kể từ khi gia đình trở lại quê hương của anh.

Trong những ngày đầu tại Anh, Meghan đã dần chia sẻ một vài hình ảnh về cuộc sống mới của gia đình. Trước sinh nhật Harry hai ngày, cô đăng một video ghi lại những khoảnh khắc cả nhà đi bộ trong rừng, câu cá, nghịch nước và tận hưởng không gian thiên nhiên.

Đến ngày sinh nhật Harry, những hình ảnh mới tiếp tục mở rộng câu chuyện ấy. Thay vì cho thấy một sự kiện sinh nhật hoành tráng, Meghan lại chọn những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống gia đình. Điều này cũng khiến người xem có cảm giác như đang nhìn thấy một chương mới của gia đình Sussex qua những mảnh ghép rất nhỏ: trẻ con đi chơi, bố mẹ dành thời gian cho nhau, cả gia đình ở ngoài trời và những hoạt động không liên quan đến các nghi thức Hoàng gia.

Archie và Lilibet xuất hiện nhiều hơn nhưng vẫn được giữ riêng tư

Một điểm đáng chú ý khác là Meghan tiếp tục chia sẻ hình ảnh của các con theo cách khá có chọn lọc.

Archie và Lilibet xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc nhưng phần lớn hình ảnh đều ghi lại từ phía sau, từ xa hoặc trong những tình huống đời thường. Trong loạt ảnh sinh nhật Harry, hai đứa trẻ được nhìn thấy đang chơi, tập bắn cung, trượt tuyết hoặc đi cùng bố mẹ, thay vì xuất hiện như những nhân vật trung tâm của một buổi chụp hình được dàn dựng.

Sự riêng tư của hai đứa trẻ vẫn là vấn đề được gia đình Sussex đặc biệt chú ý. Gần đây, trường học của Archie và Lilibet cũng được thay đổi vì lý do an ninh, trong khi tên trường mới không được công bố. ITV đưa tin hai đứa trẻ bắt đầu ngày học đầy đủ đầu tiên tại trường mới đúng ngày Meghan đăng lời chúc sinh nhật Harry. Vì vậy, những bức ảnh được công khai lần này vừa đủ để người hâm mộ nhìn thấy cuộc sống của gia đình, nhưng không đến mức biến mọi hoạt động của hai đứa trẻ thành nội dung công khai.

Nếu chỉ đọc dòng trạng thái "He's simply the best", đây đơn giản là lời chúc của một người vợ dành cho chồng. Nhưng đặt cạnh 9 bức ảnh và đoạn video, lời chúc ấy lại trở thành một câu chuyện dài hơn.

Meghan không kể Harry là người thế nào bằng một đoạn văn dài. Cô chọn cho người xem nhìn thấy anh qua những việc anh làm cùng các con: đưa Lilibet đi trượt tuyết, chơi với Archie, lái xe địa hình, đi bộ giữa thiên nhiên, chụp ảnh, ngồi bên mặt nước.

Đó là một cách kể chuyện khá hiệu quả bởi những hình ảnh đời thường thường nói được nhiều điều hơn một lời giới thiệu. Harry ở tuổi 42, ít nhất trong những khoảnh khắc Meghan lựa chọn để chia sẻ, không xuất hiện trước hết với tư cách Hoàng tử hay Công tước xứ Sussex.

Sinh nhật tuổi 42 của Harry vì thế không được kể bằng một bữa tiệc lớn hay một món quà đặc biệt. Nó được kể bằng những bức ảnh của một gia đình đang sống cùng nhau. Có Harry trên đường trượt tuyết. Có Archie tập bắn cung. Có Lilibet nắm tay bố. Có Meghan và Harry hôn nhau giữa vườn nho. Và có một người vợ gọi chồng mình là "người tuyệt vời nhất" vào đúng ngày anh bước sang tuổi 42.