Hiện lực lượng Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đang tích cực san gạt, làm đường hạ thuỷ tại địa điểm vị trí bắc cầu phao cách cầu Phong Châu bị sập khoảng 300-400m về phía hạ lưu.

Lực lượng Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh tổ chức san gạt địa điểm bắc cầu phao qua sông Hồng sau vụ sập cầu Phong Châu.

Hiện nay mực nước trên sông Hồng (sông Thao) tại khu vực cầu Phong Châu, Phú Thọ đã rút xuống mức dưới báo động số 1. Các lực lượng chức năng chủ động tổ chức tìm kiếm người và trục vớt các phương tiện gặp nạn. Bên cạnh đó, đợi nước rút nhiều sẽ truc vớt đoạn cầu Phong Châu bị sập trước đó.

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Cơ quan thường trực về tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức thực hiện việc tìm kiếm người, trục vớt phương tiện đảm bảo nhanh chóng, an toàn;

Báo cáo Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm người và trục vớt các phương tiện gặp nạn.

Vị trí sẽ bắc cầu phao qua sông Hồng cách cầu Phong Châu bị sập khoảng 300-400m về phía hạ lưu.

Công an tỉnh đảm bảo an ninh, an toàn, phân luồng giao thông cho các lực lượng đến tăng cường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người và trục vớt phương tiện. Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm người và trục vớt phương tiện đảm bảo an toàn.

Cùng với đó xác định danh tính người bị mất tích sau khi tìm thấy để thông báo cho gia đình và địa phương đến tiếp nhận. Báo cáo Bộ Công an quá trình tìm kiếm người và trục vớt các phương tiện gặp nạn và đề nghị Bộ Công an hỗ trợ đối với những nội dung vượt quá khả năng của Công an tỉnh.

Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn; huy động phương tiện để trục vớt các phương tiện gặp nạn; phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 tổ chức lắp đặt cầu phao khi điều kiện cho phép.

Công binh sẵn sàng lắp đặt cầu phao đoạn cầu Phong Châu qua sông Hồng.

UBND các huyện Tam Nông và Lâm Thao chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực tìm kiếm; bảo đảm nơi ăn, ở, khu vực để các phương tiện của các đơn vị đến tăng cường thực hiện nhiệm vụ.

Huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn theo hiệp đồng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, vào 10h sáng 9/9, cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C qua tỉnh Phú Thọ bất ngờ bị kéo sập đổ xuống sông Hồng. Đáng nói, tại thời điểm xảy ra vụ sập cầu đang có nhiều phương tiện lưu thông.

Vụ sập cầu Phong Châu đến nay xác định còn 8 người mất tích. Tuy nhiên, những ngày qua do nước lũ sông Hồng tại Phú Thọ lên nhanh và chảy xiết nên không thể triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.