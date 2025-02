Công an gỡ mã độc giúp người phụ nữ lấy lại gần 700 triệu đồng

Ngày 20/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thông báo nợ tiền điện .

Trước đó, cơ quan Công an tiếp nhận trình báo của chị P.T.H (SN 1972, trú tại phường Nghi Hương, TP Vinh, Nghệ An) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo trình bày, chiều 16/2, chị H. nhận được cuộc gọi của người xưng là nhân viên điện lực thông báo đang nợ tiền điện. Người này hối thúc chị H. nộp tiền điện gấp thông qua ứng dụng được gửi vào tài khoản Zalo, nếu không sẽ bị cắt điện.

Ngành điện đã có thông báo về các hình thức mạo danh nhân viên điện lực để thực hiện hành vi lừa đảo

Đăng nhập vào liên kết , chị H. thấy hiện ra ứng dụng giống ứng dụng của hệ thống tra cứu, theo dõi số điện và tiền điện của điện lực nên thực hiện các thao tác thanh toán theo hướng dẫn. Sau đó, tài khoản ngân hàng của chị bị trừ 692 triệu đồng.

Bị mất tiền, chị H. trình báo công an để được hỗ trợ. Phía công an cũng liên hệ với ngân hàng phối hợp xử lý vụ việc. Do là ngày nghỉ nên dù tiền đã bị trừ khỏi tài khoản chị H. nhưng chưa được chuyển đến tài khoản đích. Phía ngân hàng đã hỗ trợ chị H. dừng hoàn thành giao dịch chuyển tiền.

Đáng nói, thời điểm đó, các đối tượng phát hiện trong tài khoản của chị H. còn khoản tiết kiệm (sổ tiết kiệm online) nên chúng tiếp tục thực hiện các thủ đoạn nhằm chiếm đoạt số tiền tiết kiệm còn lại. Tuy nhiên, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã kịp thời gỡ mã độc khỏi điện thoại, ngăn chặn kẻ xấu chuyển tiền tiết kiệm của chị H., đồng thời hướng dẫn cài đặt bảo mật tài khoản ngân hàng.

Với sự hỗ trợ, phối hợp kịp thời giữa công an và ngân hàng, ngày 17/2, chị H. đã nhận lại toàn bộ số tiền đã bị kẻ xấu lừa đảo. Chị H. cũng đã có thư cảm ơn gửi lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An .