Công an An Giang hạ quyết tâm trong trận chiến cuối cùng - Ngăn chặn và đẩy lùi Covid 19

Khác với sự ồn ào, náo nhiệt vốn có của một phường Trung tâm thành phố, vào những ngày này, các tuyến đường trên địa bàn Phường Mỹ Long có vẻ vắng lặng và thưa thớt người qua lại. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid – 19 trong những ngày qua, lực lượng Công an đã chia thành nhiều ca kíp cụ thể, duy trì quân số thường trực đảm bảo giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Đặng Phạm Mạnh Quốc – Phó Trưởng Công an phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên cho biết thêm:



"Trước ngày 01/4 thực hiện theo lệnh của thủ tướng cách ly toàn xã hội, Lực lượng Công an phường đã phối hợp với ủy ban phường, khóm, đi khắp các ngõ, ngách, đường phố, đặc biệt là trên các tuyến phố đi bộ, ăn vặt để tuyên truyền cho bà con, các hộ kinh doanh, mua bán, tiểu thương nắm được tinh thần của Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ,…để mọi người nghiêm túc thực hiện".



Tuần tra nhắc nhở các hộ mua bán không để tụ tập đông người.

Cụ thể trong những ngày qua, đoàn đã chia thành nhiều tổ tuần tra nhiều lần trong ngày, phát loa di động, thông báo và cho các hộ kinh doanh làm cam kết chấp hành nghiêm Chỉ thị, cách ly toàn xã hội, tuyệt đối không để xảy ra tụ tập đông người, thực hiện đầy đủ các biện pháp để tự bảo vệ mình, gia đình mình và có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn chủ các quán nhậu làm cam kết tạm ngưng phục vụ để đề phòng dịch bệnh phát tán trong cộng đồng.

Thời điểm này, rảo một vòng trên các con đường sầm uất của thành phố, các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê diện tích lớn... đều đóng cửa. Những quán ăn nhỏ, trà sữa, cà phê cóc vẫn hoạt động nhưng chỉ bán mang đi. Những dòng chữ trên giấy, trên tường, trên băng rôn: "Chung tay đẩy lùi Covid-19" như khẳng định sự đồng thuận, đồng lòng và quyết tâm cao của người dân trong trận chiến cuối cùng này.

Khẩu hiệu được vẽ trên cửa kiếng của một quán cà phê trên địa bàn phường Mỹ Phước.

Ông Lê Công Bằng – Chủ Trại mộc Công Bằng, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên cho chia sẻ: "Nhờ mấy anh em Cảnh sát khu vực thường xuyên nhắc nhở nên tôi cũng ý thức được dịch bệnh này rất phức tạp. Công nhân của tôi mười mấy hai mươi người nhưng tôi chỉ cho làm việc 02 người, chính sách vẫn hỗ trợ cho anh em; số anh em đi làm tôi nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, trang bị nước rửa tay cho anh em đầy đủ"



Nghiêm túc thực hiện khẩu hiệu hành động: "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", Ngoài những giờ theo chân các lực lượng tuần tra, lực lượng Cảnh sát khu vực còn chủ động liên hệ, lập danh sách những người dân nhập cảnh, kiều bào về nước từ ngày 8/3 để phân loại sàng lọc, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch để áp dụng biện pháp cách ly phù hợp theo quy định.

Đối với các lực lượng thường xuyên làm công tác tiếp công dân như Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phỏng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh mặc dù tạm ngưng giải quyết các thủ tục hành chính từ ngày 01 đến ngày 15/4 nhưng vẫn triển khai cán bộ chiến sĩ ứng trực để giải quyết các thủ tục hành chính cho dân khi có trường hợp cấp bách.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng vừa chỉ đạo tăng cường gần 50 cán bộ chiến sĩ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xuống địa phương phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, việc xuất, nhập cảnh qua lại biên giới của công dân Việt Nam và người nước ngoài góp phần ngăn chặn mầm dịch qua đường biên giới.

Với tinh thần thần tập trung cao độ, quyết tâm của toàn Đảng, toàn ngành mà nòng cốt là lực lượng Công an; sự đồng tâm, hiệp lực của quần chúng nhân dân, hy vọng dịch bệnh Covid – 19 sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi trong thời gian sớm nhất, trả lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.