Trung tá công an chia sẻ khó khăn về xử lý người dân ra đường trong thời gian cách ly xã hội

Cuối chiều 4/4, tổ công tác phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) gồm lực lượng công an, dân phòng, cán bộ y tế tiền hành kiểm tra, giám sát người dân thực hiện cách ly xã hội tại khu vực chợ Mễ Trì Hạ, ngõ Đồng Me.



Theo ghi nhận của PV, suốt khoảng 2 giờ tổ công tác làm nhiệm vụ sát khu chợ, có vài trăm người dân qua lại và tất cả đều tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra ngoài đường.

Lực lượng chức năng phường Mễ Trì làm nhiệm vụ giám sát, cách ly xã hội trên địa bàn. Ảnh: Hoàng An.

"Đến hôm nay tôi thấy người dân chấp hành rất tốt, mấy ngày trước tổ công tác phường tôi đã xử phạt vài trường hợp vi phạm. Có lẽ bây giờ họ ý thức được nên tự giác thực hiện đúng quy định", một cán bộ công an làm nhiệm vụ tại chốt vui mừng nói.

Còn trung tá Trương Văn Ngơi, cán bộ Công an phường Mễ Trì cho biết, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công an phường đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành lập các chốt kiểm soát nhằm mục đích hạn chế tối đa nhất người đến và đi tại địa bàn.

Quá trình làm việc tổ công tác gặp khá nhiều khó khăn do thiếu thốn trang thiết bị và lực lượng mỏng, vì một phần được cử giám sát các trường hợp F2 phải cách ly tại nhà.

Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội xử lý những trường hợp "không đúng diện được ra ngoài đường", trung tá Ngơi chia sẻ, phường đã kiểm soát, xử phạt chủ yếu người không đeo khẩu trang với số lượng trên 60 trường hợp. Ngoài ra, quá trình làm việc tại chốt, công an đã hỏi nhiều những trường hợp về lý do đi ra ngoài thì đều nhận được câu trả lời rất chính đáng như "đi mua thực phẩm, mua đồ ăn, đi rút tiền hoặc vào siêu thị".

"Để xác minh được việc người ta ra ngoài với lý do không chính đáng quá khó, yêu cầu họ xuất trình cái gì để đảm bảo, chỗ này rất vướng mắc", trung tá Ngơi nói.



Cảnh sát hỏi lý do người dân ra đường. Ảnh: Hoàng An.

Thượng úy Nguyễn Đức Dương (Phó Trưởng Công an phường Mễ Trì) cho biết, từ khi có Chỉ thị của Chính phủ và lãnh đạo cấp trên, đơn vị thực hiện nghiêm việc tuần tra, kiểm soát 24/24h.



"Việc xử lý người không đeo khẩu trang nhận được sự đồng thuận nhất trí cao trong đại bộ phận người dân vì góp phần đẩy lùi dịch Covid-19", thượng úy Dương nói.

Theo lãnh đạo Công an phường Mễ Trì, trong sáng 4/4, tổ công tác của phường đã gặp không ít khó khăn trong việc xử lý người dân ra ngoài. Đại bộ phận mọi người đều nêu những lý do chính đáng, để điều tra những lý do này đúng hay không còn gặp nhiều vướng mắc, kể cả việc xử lý việc tụ tập với số lượng từ 3 người trở lên.

Chính vì khó khăn xử lý nên phường chỉ trung tuyên truyền, nhắc nhở dân hạn chế đi ra ngoài đường, không tập trung đông người.

Còn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm tính đến chiều 4/4, lực lượng chức năng đã xử lý 118 trường hợp không đeo khẩu trang với mức phạt theo quy định là 200.000 đồng/trường hợp.

Cán bộ y tế đo thân nhiệt người đi ngoài đường.