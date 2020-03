Công an An Giang chung tay phòng chống dịch Covid-19

Mỗi cán bộ chiến sỹ công an An Giangđều nhận thức rõ công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ đòi hỏi tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Không được phép lơ là, chủ quan và luôn đồng hành, sát cánh cùng người dân. Chia sẻ về công việc của bản thân cùng các đồng chí đồng đội trong mùa dịch, đồng chí Trung tá Hoàng Thị Thiên Thu, Phó Đội trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết:

"Vừa qua, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai cho Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện. Mỗi người phải đeo khẩu trang trước khi vào làm việc, đồng thời nơi tiếp dân phải trang bị các thiết bị cụ thể là: máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải để kiểm tra trước khi họ vào làm thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, lực lượng còn tuyên truyền đến người dân về tác hại dịch bệnh Covid-19 để nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh."

Tại cơ quan Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an An Giang mỗi ngày có hàng trăm người ra vào để làm thủ tục hành chính, tất cả cũng đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào làm việc.

Bên cạnh đó, lực lượng còn nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, chủ động khai báo y tế với các cơ sở y tế địa phương khi có người thân hoặc người nước ngoài về nước để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động;Đến từ rất sớm để chờ làm thủ tục hành chính, Bà Nguyễn Thị Kim Chi, người dân phường Bình Khánh, Long Xuyên cho biết:

"Thời gian qua, nghe rất nhiều về dịch bệnh Covid-19, cô cũng thấy lo lắng, sợ nó lây lan nhiễm bệnh. Nhưng mà giấy chứng minh nhân dân hết hạn, thành ra phải đến đây. Tâm lý lo sợ là vậy, nhưng vừa đến là mấy chú Công an đo thân nhiệt cho cô, rồi xịt nước rửa tay sát khuẩn thậm chí nhắc nhở phải đeo khẩu trang thường xuyên khi đi ra ngoài ,… Từ đó cô cũng bớt lo lắng, tâm trạng thoải mái hơn."

Thực hiện những nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống dịch bệnh nhiều tuần qua, hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát khu vực đến từng nhà, gặp từng người dân đã trở nên quen thuộc với bà con nơi đây. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, xuất hiện nhiều thông tin sai lệch trên mạng xã hội thì mỗi chiến sĩ công an cơ sở lại là một tuyên truyền viên, thông tin tới người dân những nguồn tin chính thống và những biện pháp chủ động phòng ngừa dịch bệnh nhằm trấn an tinh tinh thần người dân trên địa bàn cơ sở. Là người dân sồng gần khu vực cách ly tập trung tại trường Quân sự tỉnh An Giang, Bà Lê Thị Lụa, cư trú tại thị trấn óc Eo, huyện Thoại Sơn chia sẻ:

"Khi nghe tin có nhiều người được chở về đây cách ly thì cô cũng thấy hoang mang lắm, nhưng qua vài ngày cô được mấy chú Công an, bên y tế, chính quyền địa phương nhiệt tình đến hỏi thăm, động viên cũng như tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 thì cô biết đây là số người nước ngoài về nước nên cách ly cho an toàn chứ không phải họ bị nhiễm bệnh, giờ cô cũng thấy an tâm hơn nhiều. Thật sự cảm ơn lực lượng Công an, y tế và chính quyền địa phương đã có sự quan tâm kịp thời đến bà con ở đây."

Vừa làm nhiệm vụ nhưng không để người dân hoang mang lo lắng. Lực lượng Cảnh sát khu vực đã chủ động phối hợp với lực lượng y tế, quân sự và các ngành, đoàn thể nắm người nắm hộ, quản lý chặt chẽ số trường hợp cách ly tại gia đình. Từ đó gặp gỡ, tiếp xúc động viên cũng như hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc cách ly tại gia đình và nâng cao ý thức phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Thiếu tá Nguyễn Hiền Triết, Phó trưởng Công an thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn cho biết: "Lực lượng Công an đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ, Ban bảo vệ dân phố kết hợp cùng các ban, ngành đoàn thể thị trấn tuần tra, chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự, bố trí lực lượng giám sát, kiểm soát chặt chẽ khu vực cách ly.

Ngoài ra, lực lượng Công an phối hợp với các ấp rà soát 07 người nước ngoài về địa bàn; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của thị trấn và phối hợp với các ngành có liên quan đến gặp gỡ, tiếp xúc hướng dẫn họ thực hiện tốt việc cách ly tại gia đình. Đồng thời phối hợp tuyên truyền khuyến cáo người dân nên bình tĩnh, không nên quá lo lắng hay hoang mang trước diễn biến của dịch bệnh."

Một tinh thần "chống dịch như chống giặc" đã lan tỏa từng cán bộ chiến sĩ và lực lượng Công an An Giang tiếp tục lan tỏa đến từng thôn, xóm. Từ những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Lãnh đạo Bộ Công an đến những hành động thiết thực của mỗi cán bộ chiến sỹ tại cơ sở đã tạo niềm tin, sự quyết tâm đồng lòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh của mỗi người dân trên địa bàn cơ sở.