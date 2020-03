Con trai út trổ tài vẽ chân dung mẹ, Hứa Minh Đạt vừa nhìn đã cười tủm tỉm còn công chúng phát hiện 1 chi tiết cực đắt giá

Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt kết hôn vào năm 2010, khi cả hai còn chưa nổi tiếng. Trải qua nhiều năm lăn lộn trong showbiz, cặp đôi giờ đã có được vị thế vững chắc, gặt hái nhiều thành công. Không chỉ vậy, họ còn xây dựng được tổ ấm viên mãn với hai cậu con trai khôi ngô, kháu khỉnh: Bánh Mỳ (Khôi Vỹ) và Xá Xị (Khôi Nguyên).

Trên trang Facebook cá nhân, cặp đôi nổi tiếng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện hài hước về con. Cả 2 bé đều thông minh, lém lỉnh và sở hữu khiếu hài hước không hề thua kém bố mẹ.

Mới đây, Hứa Minh Đạt đã vui vẻ khoe với người hâm mộ và bạn bè một bức tranh độc đáo do cậu út Xá Xí "chắp bút". Trên trang cá nhân, anh viết: "Và họa sĩ Xá Xị cũng đã dành một trang riêng để họa mẹ của mình... Mà sao mình xem xong miệng mình cứ cười tủm tỉm là thế nào ấy nhỉ!!! Hi hi...".

Bức tranh vẽ mẹ của Xá Xị.

Theo đó nhân vật chính được họa chân dung không ai khác chính là Lâm Vỹ Dạ. Bé Xá Xí đã vẽ lại bức ảnh mẹ cầm trên tay giải thưởng và cúp Mai vàng 2018. Vì mới 6 tuổi nên tất nhiên nét vẽ của cậu bé còn hơi nguệch ngoạc. Có lẽ điều này chính nguyên nhân khiến Hứa Minh Đạt "cứ cười tủm tỉm".

Tuy nhiên, khán giả đã nhanh ý để mắt tới một chi tiết đặc biệt trong bức tranh. Đó là ngoài vẽ mẹ, cậu bé Xá Xị còn tô điểm thêm dòng chữ "I love u" cùng rất nhiều trái tim để phụ họa. Trước đó một ngày, Hứa Minh Đạt cũng hào hứng khoe bức tranh con trai vẽ mình và thần tượng - nam ca sỹ Jack - chủ nhân của loạt hit "Bạc phận", "Sóng gió",... Ở mỗi bức tranh, cậu bé đều vẽ thêm rất nhiều trái tim nhỏ xung quanh.

2 bức ảnh của Hứa Minh Đạt và Jack được bé Xá Xị vẽ lại.

Có thể thấy đây chính là cách đặc biệt mà Xá Xị dùng để thể hiện tình cảm của mình với bố mẹ và những người mà cậu bé ngưỡng mộ. Rất nhiều người sau đó đã khen ngợi sự đáng yêu của Xá Xị. Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ cho rằng cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm bộc lộ đam mê và năng khiếu hội họa. Vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ nên cho con học thêm để trau dồi năng khiếu.