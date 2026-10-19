Con trai nói bị ngã nên chân đầy vết bầm tím, đến khi tôi gặng hỏi, sự thật về người chồng thứ hai khiến tôi bàng hoàng

Tôi ly hôn chồng cũ khi con trai mới 6 tuổi. Anh ta lười biếng, ham chơi, chẳng có trách nhiệm với gia đình. Tiền kiếm được không bao nhiêu nhưng bạn bè rủ đi đâu cũng có mặt, trong khi vợ con thiếu thốn thì anh ta mặc kệ. Tôi đã nhiều lần cố gắng vun vén, khuyên nhủ, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu đựng thêm. Tôi mang con ra đi, bắt đầu cuộc sống của hai mẹ con.

3 năm sau, tôi gặp Quang. Anh là người điềm đạm, có công việc ổn định và rất quan tâm đến tôi. Điều khiến tôi cảm động nhất là cách anh đối xử với con trai tôi. Quang thường mua đồ chơi, đưa thằng bé đi ăn, cuối tuần còn chở hai mẹ con đi chơi. Anh nhiều lần khẳng định sẽ coi con như con ruột, không để thằng bé phải chịu thiệt thòi vì gia đình không trọn vẹn.

Tôi đã quan sát rất lâu mới quyết định tái hôn. Tôi thấy con trai cũng quý Quang, hai người chơi với nhau khá hợp. Thằng bé thậm chí còn chủ động gọi anh là bố. Khi ấy, tôi thực sự tin rằng mình đã lựa chọn đúng.

Thế nhưng, sau đám cưới khoảng 7 tháng, tôi bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường.

Một hôm, tình cờ nhìn thấy con thay đồng phục đi học, tôi phát hiện trên hai chân thằng bé có nhiều vết thâm tím. Tôi hỏi thì con bảo bị ngã khi chạy chơi, hôm khác lại nói đá bóng va vào bạn. Ban đầu, tôi không nghĩ nhiều vì trẻ con ở tuổi ấy vốn hiếu động, va đập là chuyện thường. Nhưng những vết bầm xuất hiện liên tục, có chỗ đã chuyển màu mà chỗ khác lại còn mới, khiến tôi không thể yên tâm.

Ảnh minh họa

Tôi gặng hỏi nhiều lần, cuối cùng con mới cúi đầu thú nhận rằng bố Quang đánh mình. Có lần con nghịch ngợm, gọi mãi không nghe, có lần Quang bảo làm việc gì đó nhưng con chậm chạp, anh mất kiên nhẫn nên dùng roi đánh vào chân con để phạt.

Nghe con kể, tôi vừa giận vừa đau lòng. Tôi không ngờ người đàn ông từng hứa sẽ yêu thương con như con đẻ lại đánh thằng bé.

Tối hôm ấy, tôi hỏi thẳng Quang. Anh không phủ nhận, chỉ cho rằng tôi đang làm quá vấn đề. Theo anh, con trai tôi nghịch ngợm, đôi khi bướng bỉnh, nếu không nghiêm khắc thì sau này rất khó dạy. Anh còn nói mình đánh vài cái cũng chỉ vì muốn thằng bé nên người, chứ không hề ghét bỏ hay cố tình làm tổn thương con.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Một mặt, tôi vô cùng lo lắng, sợ rằng những lần đánh phạt hôm nay sẽ trở thành chuyện thường xuyên, khiến con sống trong sợ hãi ngay chính ngôi nhà của mình. Chuyện cha dượng bạo hành con vợ không phải ít. Mặt khác, tôi lại nhớ đến những lúc Quang chăm sóc con, những lần anh kiên nhẫn chơi đùa cùng thằng bé trước khi chúng tôi cưới nhau. Tôi tự hỏi liệu có phải sau khi sống chung, anh mới bộc lộ tính cách thật, hay anh thực sự nghĩ rằng đánh đòn là cách dạy con đúng đắn?

Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại vì chọn nhầm người đàn ông thiếu trách nhiệm. Tôi không muốn con phải chịu thêm một lần tổn thương nào nữa. Nhưng nếu vội vàng kết luận, liệu tôi có đang phủ nhận mọi cố gắng của Quang từ trước đến nay?