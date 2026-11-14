Con dâu mới cưới 5 tháng đã cãi mẹ chồng chem chẻm do có hậu thuẫn "cực mạnh"

Con dâu tôi tên Hạnh, mới cưới hồi đầu hè. Ngày đầu về làm dâu, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong hai đứa biết trên biết dưới, sống hòa thuận, tôn trọng người lớn tuổi. Vậy mà càng sống chung, tôi càng thấy bực bội.

Hạnh là người khá nhanh nhẹn, có công việc văn phòng, sử dụng máy tính, điện thoại rất thành thạo. Nhưng điều khiến tôi khó chịu là con bé lúc nào cũng tỏ ra mình hiểu biết hơn người khác. Mỗi lần tôi hỏi cách sử dụng một ứng dụng trên điện thoại, hay nhờ nó chỉ cách thanh toán hóa đơn trực tuyến, Hạnh thường tỏ vẻ sốt ruột. Có lần tôi loay hoay mãi không biết chuyển khoản, con bé liền buông một câu rằng người thế hệ trước như tôi đúng là chậm chạp, công nghệ phát triển đến thế mà vẫn chẳng biết gì.

Tôi nghe mà nóng mặt, nhưng cố nhịn vì nghĩ con dâu mới về nhà, có thể chưa quen cách ăn nói. Thế nhưng Hạnh ngày càng quá lời. Tôi góp ý chuyện nấu nướng, con bé bảo tôi có tư tưởng cũ kỹ, không biết ăn uống khoa học. Tôi nhắc chuyện chi tiêu trong nhà, nó lại nói tôi không hiểu cách quản lý tài chính thời hiện đại. Thậm chí có lần tôi bảo con bé nên dậy sớm hơn một chút, Hạnh lập tức phản bác rằng phụ nữ bây giờ không còn sống theo những tiêu chuẩn cũ như thời của mẹ nữa.

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Tôi tức lắm, nhiều lúc chỉ muốn nói cho con dâu một trận ra trò. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi cũng chỉ biết mắng Hạnh là hỗn láo, không biết kính trọng người lớn. Con bé nghe xong thường im lặng một lúc rồi lại tiếp tục giải thích rằng nó chỉ đang nói sự thật, chứ không có ý xúc phạm tôi. Chính thái độ ấy càng khiến tôi bực bội, bởi tôi cảm thấy mình nói gì cũng không lại được con dâu.

Điều khiến tôi chạnh lòng hơn cả là thái độ của chồng tôi và con trai. Chồng tôi khá quý Hạnh vì thỉnh thoảng con bé mua biếu ông vài lạng chè ngon, khi thì mấy hộp thuốc bổ nhập ngoại. Mỗi lần tôi phàn nàn về con dâu, ông lại bênh vực, cho rằng Hạnh có học thức, biết kiếm tiền, lại quan tâm đến nhà chồng nên không phải người xấu tính. Con trai tôi cũng thường bảo tôi đừng chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt.

Tôi không phủ nhận Hạnh có những điểm tốt, nhưng chẳng lẽ cứ mua cho bố chồng vài hộp thuốc, vài lạng chè thì có thể muốn nói gì với mẹ chồng cũng được? Tôi không cần con dâu phải khúm núm hay nhất nhất nghe lời mình. Tôi chỉ mong nó hiểu rằng dù tôi không giỏi công nghệ, không cập nhật được mọi thứ như người trẻ, tôi vẫn là mẹ chồng, là người lớn trong gia đình.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải vì mình không biết cách nói chuyện với con dâu, hay vì ngay từ đầu Hạnh đã chẳng coi trọng vị trí của tôi trong gia đình?