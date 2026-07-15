Con dâu đánh mẹ chồng gãy 4 xương sườn vì bà mải đi hẹn hò trốn trông cháu

Vụ mâu thuẫn gia đình xảy ra tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Theo thông tin được Đài Truyền hình Chiết Giang chia sẻ, người mẹ chồng bị gãy nhiều xương sườn.

Bà cho biết trước khi xảy ra vụ việc, một trong các cháu có hành vi nghịch ngợm khiến bà cảm thấy mệt mỏi. Do đã có kế hoạch gặp bạn trai, bà quyết định ra ngoài thay vì tiếp tục trông cháu, từ đó dẫn đến mâu thuẫn với con dâu.

Ngay sau đó, thông tin này được lan truyền nhanh chóng và làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội về trách nhiệm chăm sóc cháu của ông bà cũng như bổn phận trong gia đình.

Trong ảnh là bà Shen khi bị con dâu đánh trọng thương và con trai Jiao

Được biết, sau khi cha qua đời, anh Jiao và người anh trai tiếp tục sinh sống tại quê nhà, trong khi mẹ của họ, bà Shen, chuyển đến Gia Hưng ở cùng con gái cả.

Về sau, do hai vợ chồng Jiao làm việc ở hai thành phố khác nhau và có hai con nhỏ, họ gửi các con cho bà Shen chăm sóc. Bản tin không tiết lộ độ tuổi của hai đứa trẻ.

Mâu thuẫn bùng phát khi đứa trẻ bị ốm. Bé trai nói chuyện với mẹ của mình qua camera rằng, trong người cảm thấy không khỏe nhưng bà nội không chịu đo nhiệt độ cho em.

Lo lắng cho con, người mẹ lập tức lên tàu cao tốc và chỉ mất khoảng một giờ để có mặt tại nhà bà Shen.

Tại đây, bà Shen giải thích với con dâu rằng, cậu bé quá hiếu động, khó trông nom, trong khi bản thân bà cũng đang bị đau răng.

Người con dâu ngỏ ý đưa bà đến bệnh viện nhưng bà Shen từ chối, nói rằng muốn đi gặp bạn trai. Thậm chí, theo lời kể, bà còn nói: "Tôi thà chết còn hơn phải trông cháu."

Bà Shen đau lòng chia sẻ câu chuyện gia đình với phóng viên

Cuộc cãi vã nhanh chóng leo thang thành xô xát. Người con dâu được cho là đã hành hung mẹ chồng, khiến bà bị thương ở vùng mặt và gãy 4 xương sườn.

Theo truyền thông địa phương, đây không phải lần đầu bà Shen bị con dâu đánh vì cho rằng bà không làm tròn trách nhiệm chăm sóc các cháu.

Về phía mình, anh Jiao lại đứng về phía vợ. Anh chỉ trích mẹ là "thiếu đạo đức" và cho rằng bà "đáng bị đánh". Người đàn ông này cáo buộc mẹ đặt chuyện tình cảm lên trên việc chăm sóc các cháu. Anh cũng cho rằng trong bối cảnh gia đình gặp khó khăn về tài chính, mẹ mình hoặc nên giúp trông cháu, hoặc hỗ trợ anh một khoản sinh hoạt phí hằng tháng.

Tuy nhiên, chị gái của Jiao phản đối quan điểm này. Bà cho biết mẹ mình chỉ là một công nhân vệ sinh môi trường với thu nhập thấp, đã vất vả mưu sinh suốt nhiều năm và hoàn toàn xứng đáng có cơ hội tìm được một người bạn đời để cùng chia sẻ cuộc sống.

Theo người chị, dù thu nhập ít ỏi, bà Shen vẫn nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng) cho hai con trai để hỗ trợ cuộc sống.

Người con trai mặc áo nâu, đang nhận bão chỉ trích từ cộng đồng mạng

Hiện bà Shen khẳng định bản thân không muốn tiếp tục gánh trách nhiệm nuôi dạy các cháu. Sau vụ hành hung, bà cũng không còn khả năng lao động hay tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các con.

Luật sư Ma Junzhe, thuộc Công ty Luật Guangdong Zheqing, cho biết người con dâu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích, do hành vi khiến nạn nhân bị thương ở mức độ nhẹ. Theo quy định pháp luật Trung Quốc, tội danh này có khung hình phạt lên đến 3 năm tù.

Ông Ma nhấn mạnh trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái trước hết thuộc về cha mẹ. Trong trường hợp của gia đình Jiao, cả hai vợ chồng đều có khả năng lao động nên bà Shen không có nghĩa vụ pháp lý phải chăm sóc các cháu.

Đến thời điểm bài báo được đăng, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, câu chuyện đã làm dấy lên làn sóng tranh luận và chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một cư dân mạng bình luận: "Jiao đã thất bại cả trong vai trò người con lẫn người cha. Nếu không thể tự nuôi con thì tại sao lại sinh con?"

Một người khác viết: "Dù cảm thấy uất ức đến đâu, bạo lực cũng không thể giải quyết vấn đề. Ngay khi ra tay đánh người, bạn đã đứng về phía sai của pháp luật."

Theo SCMP