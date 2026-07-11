Tôi xem được app chi tiêu của vợ, từ đó không dám can thiệp vào chuyện mẹ chồng - con dâu nữa

Tôi lấy vợ được gần bốn năm. Sau cưới, hai vợ chồng ở cùng bố mẹ tôi vì ông bà còn khỏe, nhà lại rộng. Năm ngoái vợ sinh con đầu lòng. Lúc mẹ tôi nghỉ hưu, cả nhà đều mừng vì nghĩ từ nay có bà trông cháu, vợ tôi cũng đỡ áp lực, còn hai vợ chồng yên tâm đi làm. Vậy mà khi cháu mới được bảy tháng, mẹ bất ngờ báo đã nhận lời làm sổ sách cho một công ty quen, sáng đi chiều về. Tôi biết vợ thất vọng nhưng cô ấy không nói gì, chỉ cười bảo sẽ tự xoay xở.

Từ hôm mẹ đi làm lại, nhà tôi bắt đầu lục đục. Vợ phải gửi con sớm hơn dự định, sáng nào cũng tất bật. Có hôm con ốm phải nghỉ làm, cô ấy vừa bế con vừa làm online. Mẹ tôi thì bảo bà còn sức thì muốn đi làm cho khuây khỏa, ở nhà cả ngày thấy bí bách. Tôi đứng giữa hai người, lúc đầu luôn nghĩ vợ nên thông cảm với mẹ hơn. Có vài lần nghe mẹ than con dâu lạnh nhạt, tôi còn trách vợ sao không chịu nói chuyện nhẹ nhàng với bà.

Cho đến một tối, tôi vô tình mở ứng dụng quản lý chi tiêu của vợ để tìm hóa đơn mua sữa cho con. Hai vợ chồng vẫn dùng chung tài khoản nên ai cũng xem được. Đang tìm, tôi để ý thấy gần như tháng nào vợ cũng chuyển một khoản tiền vào tài khoản của mẹ tôi, ghi rất ngắn: "Tiền điện nước", "Tiền chợ", "Tiền thuốc". Tổng cộng không hề nhỏ. Điều lạ là vợ chưa bao giờ nói với tôi. Tôi còn thấy những khoản chi cho người giúp việc theo giờ mỗi khi con ốm, tiền gửi trẻ sớm hơn dự định, tiền mua máy hút sữa vì phải đi làm lại. Trong phần ghi chú của tháng trước có một dòng khiến tôi dừng rất lâu: "Mẹ muốn đi làm thì cứ để mẹ đi, mình cố thêm một chút".

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Tôi cầm điện thoại mà thấy nghẹn. Bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ vợ khó chịu vì mẹ không chịu trông cháu. Hóa ra cô ấy chưa từng phản đối mẹ đi làm. Người duy nhất luôn cố cân bằng mọi chuyện lại chính là vợ tôi. Cô ấy chấp nhận tốn thêm tiền, thức khuya hơn, mệt hơn để mẹ tôi không phải áy náy vì quyết định của mình. Chỉ có tôi đứng giữa, hết khuyên mẹ rồi lại trách vợ, vô tình khiến khoảng cách giữa hai người lớn dần.

Hôm sau, tôi chủ động xin làm việc từ xa hai buổi mỗi tuần để san sẻ việc chăm con, đồng thời thuê thêm người phụ giúp theo giờ. Tôi cũng nói với mẹ rằng bà cứ đi làm nếu đó là điều bà thích, việc của con cháu sẽ tự sắp xếp. Đến lúc ấy tôi mới hiểu, nhiều mâu thuẫn mẹ chồng - con dâu không phải vì ai đúng ai sai, mà vì người đàn ông ở giữa cứ nghĩ mình đang công bằng trong khi thực ra chưa hề hiểu hết những gì vợ đang âm thầm gánh. Từ sau hôm xem ứng dụng chi tiêu ấy, tôi không còn vội vàng đứng về phía nào nữa. Trước khi lên tiếng, tôi tự nhắc mình phải nhìn đủ mọi điều mà người còn lại chưa nói.