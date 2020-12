Còn 3 ngày nữa được tại ngoại, nơi ở mới của tên tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung được tiết lộ khiến dư luận cực kỳ phẫn nộ

Thời gian gần đây, thông tin về việc tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon (68 tuổi) trong vụ bắt cóc và xâm hại tình dục bé Nayoung (tên đã được thay đổi) sẽ được trả tự do sau 12 năm ngồi tù liên tục gây xôn xao dư luận. Từng gây chấn động với tội ác khó dung thứ gây ra cho bé gái mới 8 tuổi, Cho Doo Soon vẫn luôn là cái tên khiến công chúng nước này rùng mình mỗi khi nhắc tới.

Bố bé Nayoung - nạn nhân trong vụ ấu dâm năm xưa cũng từng chia sẻ rằng con gái ông hiện tại đã vào đại học nhưng nỗi ám ảnh về vụ việc trong quá khứ khiến em không dám xem TV, sợ phải nghe thấy những tin tức tiêu cực khơi gợi lại ký ức đau buồn. Vì chấn thương về mặt thể chất, bé Nayoung vẫn phải mặc tã mỗi ngày và mất đi khả năng làm mẹ trong tương lai.



Mới đây nhất, tại thời điểm chỉ còn 3 ngày nữa kẻ ấu dâm tàn ác sẽ được phóng thích, làn sóng phẫn nộ lan rộng khi nơi ở mới của hắn được tiết lộ. Theo tờ Chosun, đã có thông tin xác nhận rằng ngôi nhà mới nơi Cho Doo Soon sẽ sống sau khi được thả vào ngày 13 tháng này chỉ cách 1 nhà trẻ 70m. Chưa hết, năm nhà trẻ khác và một trường tiểu học cũng được phân bổ trong bán kính 500m từ nhà của Cho Doo Soon thế nhưng dân cư trong khu vực này đều không hề được thông báo trước.

Tin tức bắt đầu xôn xao khi một người đàn ông sống tại Gyeonggi, Ansan chia sẻ vào đêm thứ Sáu qua. Hôm đó, anh này đi ra phố để mua thuốc lá thì phát hiện 1 nhân viên tuần tra có mặt để theo dõi khu vực trước khi Cho Doo Soon chính thức chuyển đến sau khi ra tù. Ông này cho biết: "Khi vợ tôi nói Cho Doo Soon sẽ chuyển đến đây, tôi không tin lắm, nhưng tôi đã rất sốc khi nhìn thấy chốt gác tuần tra gần đó." Một bà mẹ có con gái ba tuổi than phiền: "Mọi người đều lo lắng vì tin đồn rằng Cho Doo Soon sẽ trở lại, tất cả đều tức giận nghĩ đến chuyện chuyển nhà bởi ai ai cũng sợ hãi tột độ".

Theo các trang tin địa phương, vợ của Cho Doo Soon cũng xác nhận rằng đã chuyển tới nơi ở mới cách một nhà giữ trẻ chỉ 70m. Trong khi đó, ngay cả giám đốc của các trung tâm trẻ em và trường học gần đó cũng không hề hay biết về động thái này của Cho Doo Soon. "Tôi vẫn không biết liệu Jo Doo-soon có thực sự xuất hiện hay không. Không có hướng dẫn nào cả. Tôi rất lo lắng. Chỉ có tin đồn trong dân cư." Giám đốc Lee của nhà trẻ C cho biết.

Theo luật hiện hành, việc thông báo về địa chỉ của những kẻ phạm tội tình dục được thực hiện "trong vòng một tháng sau khi tù nhân được thả". Việc này cũng chỉ áp dụng cho hộ gia đình có trẻ em dưới 19 tuổi. Ngay cả khi các nạn nhân sống cùng khu phố với kẻ tội phạm ấu dâm thì cũng không được thông báo nếu họ đã trên 20 tuổi.

Giới chức nước này đã đưa ra đạo luật thay đổi từ tháng 4 năm ngoái cũng như tuyên bố những vấn đề này đang được cải thiện. Theo đó, luật cho phép những kẻ phạm tội tình dục có khả năng tái phạm cao được chỉ định một nhân viên quản chế chuyên trách theo sát sau khi được tái hoà nhập lại với xã hội, và tuân thủ thực hiện một loạt những quy định bao gồm "không được đến những địa điểm cụ thể" và "không được tiếp cận với những người cụ thể".

Eui-jin Shin, giáo sư khoa tâm thần nhi tại Đại học Yonsei, người đã chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho nạn nhân trong vụ Cho Doo Soon cho biết: "Trong trường hợp những tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như Cho Doo Soon, cần phải kiên quyết đưa ra một hệ thống bảo vệ và giam giữ. Họ cũng nên nhận điều trị bắt buộc tại các cơ sở tâm lý sau khi ra tù... Chúng ta phải tìm ra cách để ngăn chặn những mối nguy hại đến cùng".



Nguồn: Chosun