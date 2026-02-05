Sau khoảng thời gian nhá hàng một loạt hint, cũng như tổ chức showcase giới thiệu, Nhà Ba Tôi Một Phòng mới đây đã chính thức tung ra trailer cho bộ phim. Qua đây, dàn cast đông đảo đã được hé lộ. Bên cạnh Trường Giang, Anh Tú Atus, Đoàn Minh Anh, Lê Khánh thì Nhà Ba Tôi Một Phòng còn quy tụ loạt gương mặt được yêu thích của Vbiz như Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ, Kiều Minh Tuấn, Kiến An, Phát La, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Cris Phan, Otis... Vì thế, dự án điện ảnh do Trường Giang sản xuất hứa hẹn sẽ khuấy đảo phòng vé Việt.

Poster Nhà Ba Tôi Một Phòng

Trailer Nhà Ba Tôi Một Phòng

Điểm đáng chú ý là dù mỗi nhân vật chỉ lộ diện trong khoảnh khắc rất ngắn, tạo hình và thần thái đều hướng đến tinh thần đời thường, gần gũi và hài hước. Việc quy tụ "nửa showbiz", trải dài nhiều thế hệ không chỉ góp phần gia tăng hiệu ứng truyền thông mà còn chứng minh tên tuổi và sức hút của Trường Giang.

Qua đoạn trailer, không khó để chỉ ra Trường Giang là gương mặt mang toàn bộ sức nặng cảm xúc trong Nhà Ba Tôi Một Phòng. Nam nghệ sĩ hoá thân thành ông Thạch, một người đàn ông mệt mỏi, lúc nào cũng trong trạng thái phòng thủ, với thế giới và cả với chính con gái mình.

Trường Giang lột tả một người cha khổ cực: ánhh mắt luôn thấp xuống mỗi khi đứng trước An, lời nói bị ngắt quãng, bàn tay đặt trên vai con rồi lại rụt về. Có những khoảnh khắc, ông Thạch đứng rất gần Minh Anh nhưng gương mặt lại hoàn toàn xa vắng, như thể ông đang đối diện một người lạ mà mình yêu thương đến mức không dám chạm vào.

Những cảnh đối diện Đoàn Minh Anh là lúc Trường Giang để lộ rõ nhất sự rạn vỡ của người làm cha. Đặc biệt, phân đoạn 2 bố con giằng co, cãi cọ nhau dưới màn mưa vừa buồn tủi, vừa chua xót, nhưng cũng đáng thương cho số phận của người bố. Ông Thạch muốn bảo vệ con, nhưng càng bảo vệ thì càng đẩy con ra xa, làm gì cũng thành sai trong mắt con gái.

Nhân vật Trường Giang thủ vai rơi nước mắt, cảm xúc không đến từ bi kịch lớn, mà từ nhận thức rất nhỏ và rất đau: con gái mình đang lớn lên, còn bản thân lùi lại phía sau. Đó là nỗi khổ của một người cha nhận ra mình yêu con rất nhiều, nhưng yêu sai cách.

Phản ứng dễ thấy nhất sau khi trailer Nhà Ba Tôi Một Phòng lên sóng là cảm giác xót – xót cho nhân vật ông Thạch và cũng xót cho chính Trường Giang trong vai diễn này. Không còn Trường Giang hoạt ngôn, tung mảng miếng hay lấy tiếng cười làm trung tâm, màn thể hiện lần này mang một màu sắc nặng trĩu, khổ sở và mệt mỏi đến mức khiến người xem phải chậm lại để cảm nhận.

Điều khiến khán giả bất ngờ là chưa từng thấy Trường Giang đóng một vai nào buồn và "kiệt sức" đến vậy. Nhân vật của anh không phải người cha tệ, cũng chẳng phải kẻ vô trách nhiệm, mà là một người đàn ông yêu con sâu sắc nhưng bất lực trước chính cách yêu của mình. Cái khổ của ông Thạch nằm ở chỗ càng cố bảo vệ thì càng trở thành rào cản, càng im lặng thì càng bị hiểu lầm.

Cùng với đó, Nhà Ba Tôi Một Phòng cũng chính thức ấn định lịch tổ chức sự kiện ra mắt tại hai thành phố lớn. Theo đó, buổi ra mắt phim sẽ diễn ra vào ngày 13/02 tại Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục được tổ chức vào ngày 14/02 tại Hà Nội. Việc lựa chọn hai điểm cầu quen thuộc của thị trường điện ảnh Việt cho thấy sự đầu tư bài bản và kỳ vọng lớn của ê-kíp trong việc đưa bộ phim đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sự kiện ra mắt sẽ quy tụ dàn diễn viên để Nhà Ba Tôi Một Phòng chính thức "chào sân" khán giả trước thềm mùa phim Tết 2026. Với lịch trình ra mắt liên tiếp tại TP.HCM và Hà Nội, Nhà Ba Tôi Một Phòng cho thấy quyết tâm tạo nên dấu ấn sớm, từng bước làm nóng không khí và củng cố vị thế của bộ phim trên đường đua điện ảnh Tết 2026.