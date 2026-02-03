Trở lại đường đua điện ảnh vào năm 2026, Trường Giang chọn "điểm rơi" cho dự án Nhà Ba Tôi Một Phòng của mình vào dịp Tết Nguyên đán. Nam nghệ sĩ sẽ đối đầu với nhiều tên tuổi đã ghi dấu ấn phòng vé dịp Tết trong nhiều năm qua, khi anh hoàn toàn vắng mặt để tham gia các show truyền hình. Nhiều khán giả cho rằng Trường Giang có nước đi rủi ro, thậm chí không biết lượng sức mình khi đảm đương cùng lúc nhiều vai trò là đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên.

Thế nhưng, Trường Giang vẫn có khả năng trở thành một trong những tay đua hàng đầu phòng vé Tết lần này, khi sở hữu nhiều lợi thế hơn là hạn chế, khiến bất kỳ ai không thể không dè chừng.

Nếu nhìn về những chặng phim Tết trước 2020, Trường Giang hoàn toàn không phải "tay mơ". Nam nghệ sĩ từng góp mặt trong nhiều dự án chiếu vào thời điểm vàng này, trong đó có Siêu Sao Siêu Ngố vượt mốc trăm tỷ và cũng là phim thành công nhất của anh tính đến hiện tại. Bên cạnh đó, 30 Chưa Phải Tết cũng là trường hợp đặc biệt khi mở màn ấn tượng với 11 tỷ đồng, song vì nhiều điều kiện khách quan (dịch bệnh) nên phim không đạt doanh thu như ý. Tuy vậy, con số gần 50 tỷ đồng vẫn là mức ổn với một dự án đối mặt nhiều chông gai vào thời điểm công chiếu như vậy.

Đến năm 2026, Trường Giang quyết tâm "tái đấu" với mùa phim Tết bằng một câu chuyện sâu sắc, giàu cảm xúc hơn. Không còn chỉ là những tràng cười phớ lớ "vô tri", Nhà Ba Tôi Một Phòng là thử nghiệm của nam nghệ sĩ với câu chuyện tình thân, mà cụ thể hơn là mối quan hệ cha con ở tầng lớp lao động nghèo. Như đã chia sẻ, anh muốn dùng chất liệu đời thường, thậm chí đúc kết từ cuộc sống của chính mình để mang đến cho khán giả thước phim dễ xem, dễ cảm hơn. Đây cũng là thể loại phim thịnh hành với đại chúng Việt, khi những câu chuyện chạm đến trái tim chưa bao giờ cũ và ngừng mê hoặc người xem.

Bằng chứng là trong 5 năm trở lại đây, các dự án trăm tỷ dịp Tết nói riêng, và bùng nổ doanh số nói chung đều không hề vắng bóng các bộ phim về tình thân, tình anh em hay gia đình, làng xóm. Chất liệu mộc mạc của đời sống người Việt vẫn là "món ăn tinh thần" vừa an toàn, vừa phù hợp cho những ai muốn ra rạp xem phim vào dịp lễ lớn, thay vì giật mình với kinh dị hay những pha hành động thót tim đơn thuần.

Chưa kể, Trường Giang không hề "không biết lượng sức mình" như nhiều người lầm tưởng. So với những người bạn đồng nghiệp cùng lứa vốn "đá chéo" sang điện ảnh, Trường Giang từng học chính quy ngành đạo diễn tại Trường Sân khấu – Điện ảnh. Ở giai đoạn đầu trong nghề, nam nghệ sĩ được giao phó vai trò biên kịch cho nhiều vở diễn gây sốt, đơn cử như Mười Khó làm nên tên tuổi của anh với bà con cả nước. Trường Giang còn là chủ nhân của 11 giải Mai Vàng (với 8 giải cá nhân) ở nhiều lĩnh vực từ diễn xuất phim, diễn xuất sân khấu đến MC.

Điều này cho thấy thực lực mà anh sở hữu và hoàn toàn đủ khả năng cho các vai trò tự sản xuất, ngồi ghế đạo diễn và đóng bộ phim của chính mình. Trong một phỏng vấn vào năm 2024, đạo diễn Nhất Trung (Cua Lại Vợ Bầu, Gặp Lại Chị Bầu...) đã gọi tên Trường Giang trong số 3 nghệ sĩ mà anh kỳ vọng sẽ là đạo diễn giỏi, nhờ vào tư duy và nỗ lực của chính nam nghệ sĩ. Giờ đây với Nhà Ba Tôi Một Phòng, Trường Giang có trải nghiệm mới là đạo diễn điện ảnh như một "quả ngọt" sau thời gian rèn luyện tại trường, được kỳ vọng mang đến làn gió mới trên màn ảnh rộng dịp Tết thay vì chỉ có quanh quẩn những cái tên đạo diễn quen mặt khác.

Ở Nhà Ba Tôi Một Phòng, Trường Giang đóng vai ông Thạch - gà trống nuôi con ở cùng con gái An (Đoàn Minh Anh đóng) trong một gian nhà chung cư nhỏ, thông suốt. Nội dung bộ phim khai thác những mâu thuẫn lớn nhỏ hằng ngày của hai cha con, từ sự cách biệt thế hệ đến những ước mơ bay bổng của An. Đỉnh điểm là khi An lén lút có bạn trai là Phát (Anh Tú Atus đóng), khiến ông Thạch lo lắng và phải đi theo canh chừng. Từ đó, những rắc rối dở khóc dở cười nảy sinh, đưa người xem bước vào hành trình thấu hiểu nhau của hai cha con.

Là một trong những nam nghệ sĩ hàng đầu Vbiz, sở hữu kinh nghiệm dày dặn với diễn xuất, sản xuất, dẫn dắt và chiều lòng công chúng, Trường Giang không khó để vươn lên dẫn đầu cuộc chiến phim Tết với một "quân cờ" hợp tình, hợp lẽ như Nhà Ba Tôi Một Phòng. Vì vậy, hãy cẩn thận với Trường Giang!

Nhà Ba Tôi Một Phòng chính thức khởi chiều vào mùng 1 Tết năm 2026.