Bộ phim Không Giới Hạn lên sóng tập 1 ngày 2/2 đã nhận được đánh giá cao của khán giả. Trong đó, nam chính là Trung tá Đào Minh Kiên do Steven Nguyễn thủ vai gây ấn tượng mạnh với vóc dáng cao lớn rắn rỏi, sức sống mạnh mẽ thông qua các cảnh thực hiện nhiệm vụ.

Steven Nguyễn và Minh Trang là cặp đôi mới của màn ảnh VTV

Phim là câu chuyện về Trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục Cứu hộ, Cứu nạn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, người bạn thân thiết nhất của anh đã hy sinh khiến Kiên luôn day dứt ám ảnh. Sau khi về địa phương, Minh Kiên gặp Lợi, em trai của người bạn đã mất, người luôn tin rằng sự ra đi của anh trai mình bắt nguồn từ sai lầm của Kiên. Giữa họ có hiểu nhầm khó hòa giải.

Ngoài ra, trong tập 1, Minh Kiên và nữ chính Lam Anh (Minh Trang) gặp nhau khi cả hai cùng tham gia cứu trợ quốc tế. Minh Kiên còn cứu mạng Lam Anh khiến cô nhớ mãi không quên. Họ được bạn bè mai mối với nhau, từ đó nảy sinh những tình huống bất ngờ.

Cặp đôi Kiên và Lam Anh gặp nhau nhờ công việc

Khán giả nhận xét phim có những cảnh quay về công tác cứu trợ rất chân thực xúc động, cũng khiến người xem hiểu hơn về công việc của các chiến sĩ trong đoàn cứu trợ tại những trận thiên tai lớn như động đất hay sập mỏ, rò rỉ khí hoá học, cứu nạn trên biển...

Bên cạnh đó, một số khán giả cho rằng chuyện tình cảm và bối cảnh của Minh Kiên và Lam Anh khá giống với cặp đôi phụ trong phim Hậu Duệ Mặt Trời của Hàn Quốc. Trong đó, nhân vật Thượng sĩ Seo Dae Young (Jin Goo) cũng đem lòng yêu con gái một vị thượng cấp do Kim Ji Won đóng. Cả hai đều phục vụ trong quân đội. Phim cũng có đội ngũ cứu trợ quốc tế khiến khán giả cảm thấy vừa thích thú vừa quen thuộc.

"Phim hay xúc động, tuyệt vời, quay đẹp như Hậu Duệ Mặt Trời ", "Lực lượng làm bộ phim này hùng hậu quá, choáng ngợp. Hứa hẹn một thành quả rực rỡ", "Phim quay chuyển cảnh, góc quay rất hiện đại, diễn viên diễn hay quá", "Toàn diễn viên đẹp diễn hay", "Bị đau mà vẫn tia trai đẹp đến chịu, đến chịu nữ chính", "Mới xem tập 1 tối qua giờ thành mê phim này rồi", "Tái sinh sau Mưa Đỏ - tôi trở thành bộ đội cụ Hồ", "Cặp này dễ thương quá", là những lời khen ngợi khán giả dành cho Không Giới Hạn .

Steven Nguyễn vào vai quân nhân của đội Cứu trợ cứu nạn, khoác lên mình áo lính cụ Hồ

Ngoài ra, gây chú ý nhất vẫn là nam chính Minh Kiên do nam diễn viên Steven Nguyễn đảm nhận. Steven Nguyễn có ngoại hình lịch lãm điển trai, vẻ phong độ nam tính được nhiều khán giả yêu thích. Anh thể hiện vai người quân nhân mẫu mực điềm đạm, có tính kỷ luật và luôn hết lòng vì nhiệm vụ.

Steven Nguyễn được khen có ngoại hình rắn rỏi nên rất phù hợp mặc quân phục. Ở anh toát ra sự tự tin, nghiêm túc, chín chắn khiến người xem không thể rời mắt. Trước đó, trong Mưa Đỏ, nam diễn viên cũng thu hút người xem trong bộ trang phục lính ngụy. Với tác phẩm này, Steven Nguyễn cũng học được bắn súng, ném lựu đạn, võ thuật và những kỹ năng đó rất hữu ích khi quay phim.

Steven Nguyễn được khen thể hiện tốt hình ảnh người lính

Nam diễn viên có vóc dáng nam tính mạnh mẽ, rất phù hợp với bối cảnh nhân vật

Steven Nguyễn tên thật là Huy Nguyễn, sinh năm 1991 và tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của nam diễn viên không hề trải đầy hoa hồng. Sau khi tốt nghiệp, anh đã phải đối mặt với nhiều khó khăn để tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Anh từng làm nhiều công việc khác nhau, từ phục vụ quán cà phê đến nhân viên văn phòng, để trang trải cuộc sống và nuôi dưỡng đam mê diễn xuất.

Năm 2025, Steven Nguyễn gây ấn tượng mạnh khi góp mặt trong Mưa Đỏ - bộ phim điện ảnh kỷ lục với doanh thu 700 tỷ. Ngoài ra, Steven Nguyễn còn góp mặt trong series phim chiếu mạng Bi Long Đại Ca, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, Bạn Gái Tôi Là Trùm Trường, Cú Đấm Thép …

Không Giới Hạn do Bộ Tổng Tham mưu cùng các đơn vị khác trong quân đội phối hợp thực hiện. Phim lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, là bộ phim truyền hình đầu tiên tái hiện một cách chân thực những sự cố thiên tai lớn, đồng thời cho thấy cách thức phối hợp giữa các lực lượng cứu hộ, quân đội địa phương, dân quân tự vệ và đặc biệt là an ninh mạng ứng phó thế nào khi sự cố xảy ra.