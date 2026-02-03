Phim Việt vươn tầm thế giới nhờ 60 giây xấu hổ cực điểm, bán 1 vé mỗi suất cầm chắc kết cục thua lỗ

Là dự án phim gây nhiều tranh cãi khi ra mắt vào cuối tháng 1 qua, Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác lại là một trong những phim Việt hiếm hoi viral ra mạng xã hội quốc tế vì một khoảnh khắc "con sông quê", không ai nghĩ có thể xảy ra được.

Tại buổi họp báo ra mắt, ekip phim Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác đã có khoảnh khắc dở khóc dở cười, trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội và thậm chí vươn ra cả quốc tế. Trong video được chia sẻ, ekip đang thực hiện những màn thi triển võ thuật, dùng tay không đánh gãy thanh gỗ trước sự chứng kiến của khán giả. Thế nhưng thay vì thành công, thành viên trong đội biểu diễn đánh mãi không gãy, thậm chí khiến thanh gỗ lệch khỏi tay cầm mà vẫn lành lặn.

Người biểu diễn hùng dũng bước xuống...

... thế nhưng không thể chặt gãy được thanh gỗ

Đổi thế khác, người này cũng không thể chặt được thanh gỗ này

Đoạn video sau đó được một netizen nước ngoài chia sẻ trên nền tảng X và thu về hơn 9,6 triệu lượt xem (tính đến ngày 2/2). Thậm chí, người này còn ghim đoạn video lên đầu trang, thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Một số người đùa rằng người nghệ sĩ biểu diễn có lẽ đã bị "gài", thậm chí cảm thấy được sự đau đớn khi người này nhiều lần đập tay vào thanh gỗ cứng.

Video thu về 9,6 triệu lượt xem trên X

Netizen bình luận:

- Ổng bị gài rồi.

- Tui có thể thấy ổng giận dữ sao cái mặt nạ đó.

- Thấy đau giùm anh ta luôn á.

- Nếu là tui, tui sẽ thử bằng chân ngay lúc đó, chứ tui không tiếp tục liều mạng dùng tay để rồi bị thương. Còn chưa biết được trả bao nhiêu nữa.

- Cũng may là không lộ mặt, chứ không chắc quê lắm...

Ra mắt sau 10 năm "thai nghén", Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác lại đang chật vật ngoài phòng vé. Phim không thể cạnh tranh với dàn siêu phẩm ngoại quốc và cả những dự án Việt như Running Man Vietnam, Con Kể Ba Nghe hay Thiên Đường Máu . Trong ngày 2/2, phim chỉ có 277 suất toàn quốc nhưng chỉ bán được 251 vé, trung bình chưa đến 1 vé mỗi suất. Với kinh phí đến 30 tỷ đồng, dự án của đạo diễn Trần Hòa Bình gần như cầm chắc "kết đắng", trở thành phim Việt thua lỗ đầu tiên của năm 2026. Trên mạng xã hội, khán giả dành lời chê cho phim về góc quay thiếu cuốn hút chẳng khác nào web drama, cùng diễn xuất và cách thoại gượng gạo. Ngoài ra, phim còn lợi dụng cảnh nóng để gây chú ý, khiến ai nấy càng thêm ngán ngẩm và e ngại ra rạp.