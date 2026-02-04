3 triệu người u mê mỹ nam đỉnh nhất phim Việt giờ vàng lúc này, thở thôi cũng xứng làm “người yêu quốc dân”

Thừa Tuấn Anh trong vai Đức của Gia Đình Trái Dấu đang là một cái tên rất được quan tâm. Chỉ với một phân cảnh ngắn ở tập 28 mới lên sóng gần đây, nam diễn viên sinh đã khiến mạng xã hội đứng ngồi không yên, biến một nhân vật từng bị nghĩ là bồng bột, hiếu thắng trở thành hình mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt khán giả.

Trong tập phim này, Vân (Thùy Dương) có biểu hiện nghén. Không một lời trách móc, không hoang mang thái quá, Đức lặng lẽ lao ra ngoài giữa đêm để mua que thử thai. Khoảnh khắc cầm kết quả 2 vạch trên tay, Đức hiện lên với đủ cung bậc cảm xúc, bất ngờ, bối rối, lo lắng nhưng tuyệt nhiên không có né tránh. Cả anh và Vân đều chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này, nên việc cần thời gian để bình tĩnh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều khiến khán giả thực sự ấn tượng lại nằm ở hành động tiếp theo của Đức. Sau vài phút ra ngoài suy nghĩ, Đức quay vào nhà và nói với Vân một câu thoại đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội: "Anh sẵn sàng rồi. Sẵn sàng để học cách trở thành một người bố, sẵn sàng để trở thành gia đình của em."; "Từ bây giờ, từ nhỏ đến lớn, từ A đến Z, tất cả mọi việc không được làm gì hết, để anh lo, rõ chưa!".

Phân cảnh đang viral của cặp đôi Đức - Vân

Phân cảnh Đức cảm ơn Vân, hạnh phúc khi được làm bố, làm gia đình của cô nhanh chóng trở thành khoảnh khắc viral nhất của phim giai đoạn gần đây. Trên fanpage chính thức của nhà đài, trích đoạn ngắn này đã cán mốc 3 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự bất ngờ trước cách xử lý tình huống của nhân vật Đức. Trước đó, không ít người cho rằng Đức vẫn còn trẻ con, nóng nảy, chưa đủ chín chắn để gánh vác trách nhiệm lớn. Chính vì vậy, cú lật kèo này càng khiến nhân vật ghi điểm tuyệt đối. Diễn xuất ăn ý của Thừa Tuấn Anh và Thùy Dương cũng nhận về nhiều lời khen khi cả hai thể hiện được sự chân thật, đời thường nhưng đầy cảm xúc của một cặp đôi đứng trước bước ngoặt lớn.

Đoạn clip ngắn cán mốc 3 triệu view

Đặc biệt, Thừa Tuấn Anh trở thành tâm điểm của cơn mưa lời khen. Từ diện mạo điển trai, nam tính đến cách nhả chữ vừa đủ, tất cả tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ được cư dân mạng cho là "gánh cả phim". Chất giọng trầm ấm, được ví von là đậm chất tổng tài càng khiến nhân vật này lọt thẳng vào danh sách “người yêu quốc dân” của khán giả nữ.

Không chỉ trên phim, ngoài đời Thừa Tuấn Anh và Thùy Dương cũng liên tục đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ, hài hước bên nhau. Những bộ ảnh chụp chung tình tứ, những tương tác tự nhiên khiến tin đồn phim giả tình thật rộ lên khắp mạng xã hội. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, nhưng phản ứng tích cực của khán giả cho thấy cặp đôi này đang sở hữu lượng người hâm mộ không hề nhỏ.

Thừa Tuấn Anh - Thùy Dương được nhiều cư dân mạng đẩy thuyền

Với nhiều khán giả trẻ, cái tên Thừa Tuấn Anh không quá xa lạ. Nam diễn viên sinh năm 1995 là gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt, từng tham gia Không Thời Gian của VTV trong một vai thứ chính, cũng như góp mặt ở loạt phim và MV miền Nam như Ước Mình Cùng Bay, Kẻ Ẩn Danh, Bẫy Tiền… Gia Đình Trái Dấu đánh dấu vai diễn lớn đầu tiên của Thừa Tuấn Anh trên sóng giờ vàng. Cư dân mạng hiện đang rất mong chờ vào những dự án tiếp theo của anh.

Nguồn ảnh: VTV